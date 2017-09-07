توقعات الأبراج ليوم September 7, 2017

برج الحمل

مهنياً: المنافسة التي واجهتك أصبحت من الماضي بعدما حسّنت أداءك وسيطرت على الوضع



عاطفياً: إخلاصك للحبيب يكون له الأثر الأكبر في تحسين العلاقة بينكما وتفعيلها وإرسائها على أسس واضحة جداً



صحياً: لا تهمل نفسك اكثر من اللازم، فهذا له انعكاسات سلبية متعددة على المدى المنظور





برج الثور

مهنياً: يسجل الفلك انتقالاً على الصعيد المالي وتغييراً يحصل في مجال مهنتك، وتعاود السيطرة على أوضاع فقدتها في السابق



عاطفياً: تتعاون جدّياً مع الشريك من أجل مستقبل زاهر، ومردّ هذا التعاون التفاهم الكامل والانسجام بينكما



صحياً: تعامل بروية وحكمة من أجل المحافظة على رشاقتك، ولا تنفعل مهما حاول بعضهم استفزازك





برج الجوزاء

مهنياً: تركّز على علاقة شراكة تبدو مميّزة ومهمة، وخصوصاً أن هذا اليوم قد يفتح أمامك أبواباً مهنية في الأسابيع اللاحقة



عاطفياً: الشريك هو الأقرب إلى تفكيرك، وهذا من أبسط قواعد العلاقة الناجحة بينكما



صحياً: الجهد الذي تبذله في العمل غير سهل، وتكون له انعكاسات سلبية أبرزها الإرهاق الذي يلوح في الأفق





برج السرطان

مهنياً: تحصل على خبر ممتاز هذا اليوم أو تتلقى عرضاً للعمل يبدو مناسباً جداً لطموحاتك



عاطفياً: حاول أن تظهر بعض الصلابة تجاه الشريك، وهذا لمصلحتك على المدى الطويل



صحياً: تتسع لائحة الفواكه في الصيف، فنوّع في تناول تلك التي تساعدك على التهضيم بسرعة





برج الأسد

مهنياً: تنقلب المعطيات لمصلحتك لتبدأ مرحلة جديدة، إذا كنت تبحث عن عمل فقد تتوافر لك فرص جيدة



عاطفياً: ما كنت تنتظره من الشريك يتحقق بالكامل، فتكون مضطراً إلى مضاعفة بذل جهودك



صحياً: خفف من حدة غضبك وانفعالك، فالأمور لن تمر دائماً بسلام





برج العذراء

مهنياً: تبدو مزاجياً ومشوّش التفكير وتسمع بعض الأخبار غير السارّة، ما يجعلك مربكاً ومتشائماً ومنغلقاً



عاطفياً: ترغب في المحافظة على وتيرة الانسجام مع الشريك، وهذا يعود عليكما بالفائدة في شتّى الأمور



صحياً: لا تدّع أن صحتك جيدة، فيما أنت بينك وبين نفسك تشعر بأن الأمور الصحية لا تسير على خير ما يرام





برج الميزان

مهنياً: يوم من الانفراج يسلط الضوء على علاقاتك في العمل، فكن أكثر موضوعية في تعاطيك مع زملائك



عاطفياً: لا تفكر في خوض مغامرة عابرة لئلا تفسد علاقتك بالشريك، فأنت تدرك مدى إخلاصه لك



صحياً: تخطّط لرحلة طويلة تستغلها لممارسة هوايتك المفضلة والترفيه عن نفسك





برج العقرب

مهنياً: تحقق حلمك الذي راودك سنين طوالاً، وتحصل في مقابل ذلك على ترقية قلما حصل عليها آخرون في سنّك



عاطفياً: إذا كنت متمسكاً بوجهة نظرك، لا تتردّد في طرحها على الشريك وحاول أن تنظر إلى الأمور بتفاؤل



صحياً: أدعوك إلى السهر والرقص والترويح عن النفس والاستفادة من الأوقات المرحة





برج القوس

مهنياً: تنعم بأجواء مهنية جيدة، وتقوم باستشارة نافعة ومفيدة تعود عليك بنتائج مهمة



عاطفياً: تكبر الأحلام، وتطرأ تغييرات إيجابية، وتتطور علاقتك بالشريك وقد يكون لك معه معاملة مميزة



صحياً: اعتن بصحتك ولا تعمل حتى تصاب بالإرهاق وتفقد الكثير من طاقتك الخلاقة





برج الجدي

مهنياً: قد تذهب في رحلة أو سفر أو تعرف مناسبة مهمة مع الأصدقاء، تحصل خلالها على مشاريع مهمة



عاطفياً: يخفّ الضغط وتكون الرومنسية في أوجها، وتعيش مغامرة عاطفية أو تنطلق بجديد



صحياً: سارع إلى زيارة الطبيب واعرض له حالتك الصحية وضيق نفسك المتواصل، الوضع لا يحتمل التأخير





برج الدلو

مهنياً: القمر المكتمل في برج الحوت يخيرك بين اتجاهين أو بين مشروعين ماليين، وتقدم على عملية بيع أو شراء أو على استثمار عقاري



عاطفياً: يطلب منك الشريك الابتعاد عنه بعض الوقت لإعادة التفكير في مستقبل العلاقة بينكما



صحياً: عليك ممارسة بعض تمارين اليوغا حتى تريح ذهنك وترخي أعصابك





برج الحوت

مهنياً: اقتراحات الجديدة تساعدك على تخطي الكثير من المصاعب، وهذا يمهد لك الطريق لكسب ثقة الزملاء



عاطفياً: يسعى بعضهم إلى توريطك في مشكلة كبيرة مع الشريك، فكن جاهزاً للردّ وتوضيح الأمور



صحياً: حاول التخلص من كل من الهموم والمتاعب، وقم بنشاطات ترفيهية تريحك





