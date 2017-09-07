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المصنفة ايضاً في: الأبراج, منوعات

توقعات الأبراج ليوم September 7, 2017

آخر تحديث: منذ 1 من الساعات
الكاتب: العنكبوت الالكتروني
عدد المشاهدات: 114
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توقعات الأبراج ليوم September 7, 2017

برج الحمل

مهنياً: المنافسة التي واجهتك أصبحت من الماضي بعدما حسّنت أداءك وسيطرت على الوضع

عاطفياً: إخلاصك للحبيب يكون له الأثر الأكبر في تحسين العلاقة بينكما وتفعيلها وإرسائها على أسس واضحة جداً

صحياً: لا تهمل نفسك اكثر من اللازم، فهذا له انعكاسات سلبية متعددة على المدى المنظور



برج الثور

مهنياً: يسجل الفلك انتقالاً على الصعيد المالي وتغييراً يحصل في مجال مهنتك، وتعاود السيطرة على أوضاع فقدتها في السابق

عاطفياً: تتعاون جدّياً مع الشريك من أجل مستقبل زاهر، ومردّ هذا التعاون التفاهم الكامل والانسجام بينكما

صحياً: تعامل بروية وحكمة من أجل المحافظة على رشاقتك، ولا تنفعل مهما حاول بعضهم استفزازك



برج الجوزاء

مهنياً: تركّز على علاقة شراكة تبدو مميّزة ومهمة، وخصوصاً أن هذا اليوم قد يفتح أمامك أبواباً مهنية في الأسابيع اللاحقة

عاطفياً: الشريك هو الأقرب إلى تفكيرك، وهذا من أبسط قواعد العلاقة الناجحة بينكما

صحياً: الجهد الذي تبذله في العمل غير سهل، وتكون له انعكاسات سلبية أبرزها الإرهاق الذي يلوح في الأفق



برج السرطان

مهنياً: تحصل على خبر ممتاز هذا اليوم أو تتلقى عرضاً للعمل يبدو مناسباً جداً لطموحاتك

عاطفياً: حاول أن تظهر بعض الصلابة تجاه الشريك، وهذا لمصلحتك على المدى الطويل

صحياً: تتسع لائحة الفواكه في الصيف، فنوّع في تناول تلك التي تساعدك على التهضيم بسرعة



برج الأسد

مهنياً: تنقلب المعطيات لمصلحتك لتبدأ مرحلة جديدة، إذا كنت تبحث عن عمل فقد تتوافر لك فرص جيدة

عاطفياً: ما كنت تنتظره من الشريك يتحقق بالكامل، فتكون مضطراً إلى مضاعفة بذل جهودك

صحياً: خفف من حدة غضبك وانفعالك، فالأمور لن تمر دائماً بسلام



برج العذراء

مهنياً: تبدو مزاجياً ومشوّش التفكير وتسمع بعض الأخبار غير السارّة، ما يجعلك مربكاً ومتشائماً ومنغلقاً

عاطفياً: ترغب في المحافظة على وتيرة الانسجام مع الشريك، وهذا يعود عليكما بالفائدة في شتّى الأمور

صحياً: لا تدّع أن صحتك جيدة، فيما أنت بينك وبين نفسك تشعر بأن الأمور الصحية لا تسير على خير ما يرام



برج الميزان

مهنياً: يوم من الانفراج يسلط الضوء على علاقاتك في العمل، فكن أكثر موضوعية في تعاطيك مع زملائك

عاطفياً: لا تفكر في خوض مغامرة عابرة لئلا تفسد علاقتك بالشريك، فأنت تدرك مدى إخلاصه لك

صحياً: تخطّط لرحلة طويلة تستغلها لممارسة هوايتك المفضلة والترفيه عن نفسك



برج العقرب

مهنياً: تحقق حلمك الذي راودك سنين طوالاً، وتحصل في مقابل ذلك على ترقية قلما حصل عليها آخرون في سنّك

عاطفياً: إذا كنت متمسكاً بوجهة نظرك، لا تتردّد في طرحها على الشريك وحاول أن تنظر إلى الأمور بتفاؤل

صحياً: أدعوك إلى السهر والرقص والترويح عن النفس والاستفادة من الأوقات المرحة



برج القوس

مهنياً: تنعم بأجواء مهنية جيدة، وتقوم باستشارة نافعة ومفيدة تعود عليك بنتائج مهمة

عاطفياً: تكبر الأحلام، وتطرأ تغييرات إيجابية، وتتطور علاقتك بالشريك وقد يكون لك معه معاملة مميزة

صحياً: اعتن بصحتك ولا تعمل حتى تصاب بالإرهاق وتفقد الكثير من طاقتك الخلاقة



برج الجدي

مهنياً: قد تذهب في رحلة أو سفر أو تعرف مناسبة مهمة مع الأصدقاء، تحصل خلالها على مشاريع مهمة

عاطفياً: يخفّ الضغط وتكون الرومنسية في أوجها، وتعيش مغامرة عاطفية أو تنطلق بجديد

صحياً: سارع إلى زيارة الطبيب واعرض له حالتك الصحية وضيق نفسك المتواصل، الوضع لا يحتمل التأخير



برج الدلو

مهنياً: القمر المكتمل في برج الحوت يخيرك بين اتجاهين أو بين مشروعين ماليين، وتقدم على عملية بيع أو شراء أو على استثمار عقاري

عاطفياً: يطلب منك الشريك الابتعاد عنه بعض الوقت لإعادة التفكير في مستقبل العلاقة بينكما

صحياً: عليك ممارسة بعض تمارين اليوغا حتى تريح ذهنك وترخي أعصابك



برج الحوت

مهنياً: اقتراحات الجديدة تساعدك على تخطي الكثير من المصاعب، وهذا يمهد لك الطريق لكسب ثقة الزملاء

عاطفياً: يسعى بعضهم إلى توريطك في مشكلة كبيرة مع الشريك، فكن جاهزاً للردّ وتوضيح الأمور

صحياً: حاول التخلص من كل من الهموم والمتاعب، وقم بنشاطات ترفيهية تريحك



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