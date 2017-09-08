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المصنفة ايضاً في: الأبراج, منوعات

توقعات الأبراج ليوم September 8, 2017

آخر تحديث: منذ 1 من الساعات
الكاتب: العنكبوت الالكتروني
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توقعات الأبراج ليوم September 8, 2017

برج الحمل

مهنياً: يجعلك بعض الأمور المستجدة تعالج مسألة غامضة أو مخفية أو سرية وتصحح بعض الأوضاع بصورة متكتّمة

عاطفياً: التهدئة مع الشريك مطلوبة بقوة اليوم، والأيام المقبلة تكون أفضل وتحمل مفاجآت

صحياً: يستحسن مراجعة الطبيب اليوم لإجراء بعض الفحوص الروتينية، لكن لا داعي إلى القلق والخوف



برج الثور

مهنياً: يدعوك أرباب العمل إلى الابتعاد عن بعض الزملاء وعن الفوضى والالتباس لئلا تتورط في موقف صعب

عاطفياً: يوم مناسب لاستعادة ثقة الحبيب بك، ولو لم تكن متأكداً من تجاوبه معك

صحياً: إيجاد الوقت اللازم للقيام بتمارين رياضية يكون عاملاً مؤثراً من أجل صحة أفضل



برج الجوزاء

مهنياً: يساعدك محيطك العائلي والأصدقاء على إنجاز مشروع كبير تجني ثماره سريعاً وتكون نتائجه ممتازة

عاطفياً: لا تركّز على الجمال لدى اختيار الشريك، ستكتشف أنه ليس أساسياً على الإطلاق

صحياً: إذا كنت تشعر بأنك في وضع صحي ممتاز فهذه نعمة نادرة اليوم



برج السرطان

مهنياً: يبشرك هذا اليوم بالأخبار الطيبة والسعيدة، فلا تكن متذمّراً مهما سعى بعضهم للضغط عليك

عاطفياً: العلاقات العابرة لا تدوم، من الأفضل أن تبحث عن الشخص الملائم لتكمل المسيرة معه

صحياً: التوتر والانفعال والضغط والعصبية الزائدة تبقيك في حالة نفسية متعبة



برج الأسد

مهنياً: يساعدك هذا اليوم على تحمّل بعض المسؤوليات الصعبة في العمل لأن الاتكال عليك كبير جداً

عاطفياً: تشعر بشوق نحو الشريك بسبب بعده عنك وبأنك تريد تمضية كل دقيقة إلى جانبه

صحياً: إذا شعرت أنك تحك بشرتك باستمرار عليك زيارة اختصاصي الأمراض الجلدية بسرعة



برج العذراء

مهنياً: يدعوك هذا اليوم إلى الهدوء ولا تسبب إحراجاً كبيراً لزملائك أمام أرباب العمل لأنهم قد يردون لك الصاع صاعين

عاطفياً: يسود الملل علاقتك بالشريك وتحاول إضفاء بعض التغيير عليها، لكن يبدو أن الأمر صعب نوعاً ما

صحياً: حاول يا عزيزي التوفيق بين أعمالك ونشاطك الرياضي، فكلاهما مهم في حياتك



برج الميزان

مهنياً: تبدأ مسيرة يغمرها الحظ وتستمر سنة كاملة وتصحح بعض الأخطاء وتنجز المطلوب منك لتبقى مرتاحاً

عاطفياً: لا تحاول إحراج الشريك، لأن ذلك سيؤدّي الى عواقب ثقيلة قد لا تحتملها لاحقاً

صحياً: التخفيف من العصبية والتزام الهدوء أنجع دواء للبقاء مرتاحاً، ولا شيء يستحق منك أن تبقى على هذه الحال



برج العقرب

مهنياً: تنهمك في إدخال تعديل على موازنتك وتحديد مصاريفك، وبانتظارك فرصة مؤاتية لتحقيق مكسب مالي

عاطفياً: تلتقي شخصاً تقع في حبه من النظرة الأولى وتتطور الأمور بينكما بسرعة ومن دون تخطيط

صحياً: درهم وقاية خير من قنطار علاج، وساعة مشي يومياً خير من النوم ساعات طويلة



برج القوس

مهنياً: يخلصك التجديد في العمل من الروتين والملل وتشعر بضرورة أخذ إجازة لالتقاط أنفاسك واستعادة نشاطك

عاطفياً: تعيش مع الحبيب يوماً صعباً يسوده القلق والتوتر وتفكّر في إعادة حساباتك معه

صحياً: اتبع الأساليب التي تؤدي إلى نتائج صحية جيدة، وإذا لم تنجح استشر أخصائي التغذية



برج الجدي

مهنياً: يطرأ هذا اليوم ما يحتم عليك أن تكون أكثر حزماً في اتخاذ القرارات الحاسمة التي تتعلق بأمورك المهنية

عاطفياً: تعامل بجدّية مع الحبيب ولا تنسَ الوعود التي قطعتها له، فهو يعتبرها بمثابة دين عليك

صحياً: كل ما يدور حولك ينعكس على نفسيتك وصحتك، وتبدو في أحسن حالاتك



برج الدلو

مهنياً: قد يسبّب لك أحد الزملاء اليوم مشكلة في العمل، فتواجهها بحزم وقوة وتتغلب عليها وتعيد الأمور إلى نصابها وتضع حداً للتطاول عليك

عاطفياً: تسوء العلاقة نوعاً ما بينك وبين الحبيب بعد الخلاف الذي حصل في المدة الأخيرة على أمور بسيطة

صحياً: تتابع باهتمام البرامج المتعلقة بالنظام الغذائي، وتحاول تطبيق إرشادات أهل الاختصاص



برج الحوت

مهنياً: يحعلك هذا اليوم تعيش حالة من الاكتفاء الذاتي إلا أن هذا الأمر لا يبعد القلق والتوتر عن أجواء العمل

عاطفياً: ابتعد عن أحد الأصدقاء المقرّبين جداً فهو قادر على قلب علاقتك بالشريك رأساً على عقب بسبب غيرته

صحياً: لا تحاول العودة إلى نظامك الغذائي السابق العشوائي، فإنك تهدم كل ما بنيته بسرعة



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