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توقعات الأبراج ليوم September 8, 2017
برج الحمل
مهنياً: يجعلك بعض الأمور المستجدة تعالج مسألة غامضة أو مخفية أو سرية وتصحح بعض الأوضاع بصورة متكتّمة
عاطفياً: التهدئة مع الشريك مطلوبة بقوة اليوم، والأيام المقبلة تكون أفضل وتحمل مفاجآت
صحياً: يستحسن مراجعة الطبيب اليوم لإجراء بعض الفحوص الروتينية، لكن لا داعي إلى القلق والخوف
برج الثور
مهنياً: يدعوك أرباب العمل إلى الابتعاد عن بعض الزملاء وعن الفوضى والالتباس لئلا تتورط في موقف صعب
عاطفياً: يوم مناسب لاستعادة ثقة الحبيب بك، ولو لم تكن متأكداً من تجاوبه معك
صحياً: إيجاد الوقت اللازم للقيام بتمارين رياضية يكون عاملاً مؤثراً من أجل صحة أفضل
برج الجوزاء
مهنياً: يساعدك محيطك العائلي والأصدقاء على إنجاز مشروع كبير تجني ثماره سريعاً وتكون نتائجه ممتازة
عاطفياً: لا تركّز على الجمال لدى اختيار الشريك، ستكتشف أنه ليس أساسياً على الإطلاق
صحياً: إذا كنت تشعر بأنك في وضع صحي ممتاز فهذه نعمة نادرة اليوم
برج السرطان
مهنياً: يبشرك هذا اليوم بالأخبار الطيبة والسعيدة، فلا تكن متذمّراً مهما سعى بعضهم للضغط عليك
عاطفياً: العلاقات العابرة لا تدوم، من الأفضل أن تبحث عن الشخص الملائم لتكمل المسيرة معه
صحياً: التوتر والانفعال والضغط والعصبية الزائدة تبقيك في حالة نفسية متعبة
برج الأسد
مهنياً: يساعدك هذا اليوم على تحمّل بعض المسؤوليات الصعبة في العمل لأن الاتكال عليك كبير جداً
عاطفياً: تشعر بشوق نحو الشريك بسبب بعده عنك وبأنك تريد تمضية كل دقيقة إلى جانبه
صحياً: إذا شعرت أنك تحك بشرتك باستمرار عليك زيارة اختصاصي الأمراض الجلدية بسرعة
برج العذراء
مهنياً: يدعوك هذا اليوم إلى الهدوء ولا تسبب إحراجاً كبيراً لزملائك أمام أرباب العمل لأنهم قد يردون لك الصاع صاعين
عاطفياً: يسود الملل علاقتك بالشريك وتحاول إضفاء بعض التغيير عليها، لكن يبدو أن الأمر صعب نوعاً ما
صحياً: حاول يا عزيزي التوفيق بين أعمالك ونشاطك الرياضي، فكلاهما مهم في حياتك
برج الميزان
مهنياً: تبدأ مسيرة يغمرها الحظ وتستمر سنة كاملة وتصحح بعض الأخطاء وتنجز المطلوب منك لتبقى مرتاحاً
عاطفياً: لا تحاول إحراج الشريك، لأن ذلك سيؤدّي الى عواقب ثقيلة قد لا تحتملها لاحقاً
صحياً: التخفيف من العصبية والتزام الهدوء أنجع دواء للبقاء مرتاحاً، ولا شيء يستحق منك أن تبقى على هذه الحال
برج العقرب
مهنياً: تنهمك في إدخال تعديل على موازنتك وتحديد مصاريفك، وبانتظارك فرصة مؤاتية لتحقيق مكسب مالي
عاطفياً: تلتقي شخصاً تقع في حبه من النظرة الأولى وتتطور الأمور بينكما بسرعة ومن دون تخطيط
صحياً: درهم وقاية خير من قنطار علاج، وساعة مشي يومياً خير من النوم ساعات طويلة
برج القوس
مهنياً: يخلصك التجديد في العمل من الروتين والملل وتشعر بضرورة أخذ إجازة لالتقاط أنفاسك واستعادة نشاطك
عاطفياً: تعيش مع الحبيب يوماً صعباً يسوده القلق والتوتر وتفكّر في إعادة حساباتك معه
صحياً: اتبع الأساليب التي تؤدي إلى نتائج صحية جيدة، وإذا لم تنجح استشر أخصائي التغذية
برج الجدي
مهنياً: يطرأ هذا اليوم ما يحتم عليك أن تكون أكثر حزماً في اتخاذ القرارات الحاسمة التي تتعلق بأمورك المهنية
عاطفياً: تعامل بجدّية مع الحبيب ولا تنسَ الوعود التي قطعتها له، فهو يعتبرها بمثابة دين عليك
صحياً: كل ما يدور حولك ينعكس على نفسيتك وصحتك، وتبدو في أحسن حالاتك
برج الدلو
مهنياً: قد يسبّب لك أحد الزملاء اليوم مشكلة في العمل، فتواجهها بحزم وقوة وتتغلب عليها وتعيد الأمور إلى نصابها وتضع حداً للتطاول عليك
عاطفياً: تسوء العلاقة نوعاً ما بينك وبين الحبيب بعد الخلاف الذي حصل في المدة الأخيرة على أمور بسيطة
صحياً: تتابع باهتمام البرامج المتعلقة بالنظام الغذائي، وتحاول تطبيق إرشادات أهل الاختصاص
برج الحوت
مهنياً: يحعلك هذا اليوم تعيش حالة من الاكتفاء الذاتي إلا أن هذا الأمر لا يبعد القلق والتوتر عن أجواء العمل
عاطفياً: ابتعد عن أحد الأصدقاء المقرّبين جداً فهو قادر على قلب علاقتك بالشريك رأساً على عقب بسبب غيرته
صحياً: لا تحاول العودة إلى نظامك الغذائي السابق العشوائي، فإنك تهدم كل ما بنيته بسرعة
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