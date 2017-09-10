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توقعات الأبراج ليوم September 10, 2017
برج الحمل
مهنياً: تثمر الاتصالات والصفقات التجارية نتائج مرضية جدّاً، فتبدو سعيداً وفرحاً، وتحصد ثمار ما زرعته
عاطفياً: لا تلق على الشريك وحده مسؤولية بعض المشاكل الصغيرة بينكما، لأنك تتحمّل الجزء الأكبر منها
صحياً: لا تهمل صحتك، فهي العنوان الأهم لتتمكن من تحقيق خطواتك بثبات
برج الثور
مهنياً: أدرس خطواتك جيداً ولا تقم بأي عمل قبل التحقق من صحة معلوماتك وقدرتك على التنفيذ
عاطفياً: تمرّ علاقتك بالحبيب بالمزيد من السعادة والتفاهم، وتتلقى هدية قيمة منه وتستمع إلى نصائحه
صحياً: عليك القيام بكل ما يعود على الصحة بالخير والانطلاق نحو الأفضل، ويبقى الخيار النهائي لك
برج الجوزاء
مهنياً: لا تقدم على عمل أنت غير مطمئن إليه لأنه سيؤدي حتماً إلى الفشل، وأنت لم تعتد الفشل في حياتك يوماً
عاطفياً: لا تتخذ القرارات من دون تفكير طويل وخصوصاً في ما يتعلق بالشريك
صحياً: أنت بحاجة ماسّة إلى الراحة للتخلص من الضغوط المهنية والعاطفية
برج السرطان
مهنياً: يلتحق كوكب مركور بكوكب مارس في برج العذراء فيسهل عليك المهمات ويفتح باب التفاوض ويجعلك أكثر قدرة على الإقناع
عاطفياً: كن صريحاً مع الشريك لأنّ القدر دولاب، فقد تنقلب الأمور عليك وتجد نفسك عاجزاً عن تحمّل ردود فعله
صحياً: أنصح لك ممارسة التمارين الرياضية المفيدة للمعدة والمقوية لعضلات الساقين
برج الأسد
مهنياً: يتركّز اهتمامك بالمحافظة على سمعتك وإنجازاتك الكبيرة التي حفرت اسمك في السجل الذهبي في مجال عملك
عاطفياً: تشعر بقوة العاطفة وتزداد رغبتك في التقرب من شخص تكنّ له الكثير من الحب
صحياً: التقلبات في المزاج سببها نفسي والضغط الذي تواجهه نتيجة الإرهاق في العمل
برج العذراء
مهنياً: يعاود مركور سيره المباشر ويصل برجك حيث يكون القمر في الثور، فتفرض إرادتك وتثبت جدارتك
عاطفياً: تصرّفات الشريك تثير حفيظتك، فتفكّر في الانفصال عنه والبحث عن شخص آخر تتفهمه أكثر
صحياً: لا تترك حبل الأمور على غاربه صحياً، بل اعرض نفسك على طبيب مختصّ بالتغذية الصحية
برج الميزان
مهنياً: تكره كل زميل مادي وتبتعد عنه قدر المستطاع، وتقيم حساباتك إذا كنت أمام خيارات مهنية معيّنة
عاطفياً: قد يخفّ الوهج العاطفي والإشراق بعض الشيء اليوم بسبب وضع مستجد، لكن الأمور تعود إلى مجاريها سريعاً
صحياً: عليك القيام بكل ما يعود على الصحة بالخير والانطلاق نحو الأفضل، ويبقى الخيار النهائي لك
برج العقرب
مهنياً: تتكيف سريعاً مع المتغيرات التي حصلت في المدة الأخيرة وتنفذ مشاريعك بحماسة وتكسب الرهان
عاطفياً: يوم مناسب جداً لمبادلة الحبيب عاطفته الجياشة تجاهك والتفكير في الارتباط الجدي به
صحياً: الأجواء الإيجابية والمريحة التي تعيشها تنعكس إيجاباً على صحتك، وتبقيك في راحة
برج القوس
مهنياً: يخلصك التجديد في العمل من الروتين والملل وتشعر بضرورة أخذ إجازة لالتقاط أنفاسك واستعادة نشاطك
عاطفياً: تعيش مع الحبيب يوماً صعباً يسوده القلق والتوتر وتفكّر في إعادة حساباتك معه
صحياً: اتبع الأساليب التي تؤدي إلى نتائج صحية جيدة، وإذا لم تنجح استشر أخصائي التغذية
برج الجدي
مهنياً: يدخل كوكب مركور إلى برج العذراء ليلتقي الشمس ومارس، فتبشرك هذه الكواكب بفترة من العافية والدينامية الكبيرتين
عاطفياً: تعيش علاقة عاطفية جديدة ولكنك تفضّل أن تبقيها سراً وبعيدة عن الأنظار
صحياً: حافظ على هدوء أعصابك لئلا تقع في مشاحنات بينك وبين الآخرين
برج الدلو
مهنياً: تدفع طباعك السيئة المسؤولين عنك إلى اتخاذ تدابير قاسية وإجراءات استثنائية في غير مصلحتك
عاطفياً: قوة شخصية الشريك وانفتاحه على الآخرين يثيران غيرتك ويزعجانك، لكنهما يكونان في مصلحتك
صحياً: كن معتدلاً في مشاهدة التلفزيون والجلوس طويلاً أمام شاشة الكمبيوتر والمطالعة ساعات طويلة
برج الحوت
مهنياً: بانتظارك يوم عمل طويل ومرهق فلا تضيّع وقتك على أمور غير مهمة
عاطفياً: تقع في مشكلة كبيرة ومعقدة مع الشريك لكن بوعيكما تتوصلان إلى حلها بالحوار والمنطق
صحياً: يثير نشاطك اللامعهود استغراب المحيطين بك، وقد فاتهم أنه ثمرة الرياضة اليومية المكثفة
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