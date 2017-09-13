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توقعات الأبراج ليوم September 13, 2017
برج الحمل
مهنياً: يشير هذا اليوم إلى تبدلات جذرية في العمل، وتستفيد من الجوّ الذي يهبك الهناء والسعادة والاستقرار المهني
عاطفياً: فتور بسيط في العلاقة مع الشريك، لكن ذلك لن يدوم وتعود الأمور إلى سابق عهدها
صحياً: عليك الابتعاد عن التدخين سريعاً، والإقدام على هذه الخطوة بات ملحّاً جداً
برج الثور
مهنياً: مغامرة جديدة تلوح في الأفق، فحاول أن تدرس الموضوع بعناية كبيرة قبل الإقدام على أي خطوة
عاطفياً: تنهال عليك الأخبار الجميلة، ما يساعدك على تثبيت عرى علاقتك بالشريك بما يتناسب مع أهدافكما
صحياً: البحث عن المتاعب يرهق أعصابك، إحذر ما ينتظرك في الأيام المقبلة فهو قد يحمل الكثير من المصاعب
برج الجوزاء
مهنياً: قد يجعلك هذا اليوم تمر بحال من الاضطراب والقلق على المستقبل، لكنها مسألة أيام ويعود بعدها التفاؤل المعهود والنجاح
عاطفياً: استنتاجاتك الشخصية توصلك إلى نتيجة مفادها أن الحبيب يعيش قلقاً بسببك، فبادر إلى تخليصه منه
صحياً: أخلد إلى النوم باكراً، ولا تحاول إرهاق نفسك أكثر من المطلوب منك
برج السرطان
مهنياً: هذا اليوم لن يكون سيئاً بالنسبة إليك، بل بالعكس يجعل المشاريع كثيرة ومهمة، لكن تريث بعض الشيء
عاطفياً: توقع قلقاً وشعوراً بتغييرات تطال بعض نواحي الحياة العاطفية، وقد تتخذ قرارات تثير الدهشة
صحياً: لا تغامر بوضعك الصحي على حساب بعض الأمور السطحية والسخيفة
برج الأسد
مهنياً: التشاؤم الحاصل يتحدث عن غياب أو اختفاء أو ضغط، وتتلقى اقتراحاً أو عرضاً يسبب لك بعض القلق
عاطفياً: حاول أن تتقرّب أكثر من الشريك، فهذا يريحكما ويمنحكما المزيد من التفاؤل بالمستقبل
صحياً: تابع جيداً البرامج المهتمة بالصحة وطبق الحلول التي تقدمها للتخلص من المشاكل الصحية
برج العذراء
مهنياً: يتحدث هذا اليوم عن تغيير وانتفاضة أو حسم أو اتفاق مالي مهم قد يدر عليك الأرباح الطائلة
عاطفياً: لا تحاول الضغط على الشريك، لأنك قد تخسره في حال وصلت الأمور بينكما إلى طريق مسدود
صحياً: حاول الترفيه عن نفسك قدر الإمكان، واخرج مع العائلة إلى الطبيعة أو الى البحر
برج الميزان
مهنياً: تتمتّع بذكاء كبير في حلّ المشكلات وتجد أشخاصاً قادرين على مساعدتك
عاطفياً: لا يمكنك تجاهل مشاعرك وحاجتك العاطفية لذا كن إيجابياً في تعاملك مع الشريك
صحياً: تبدو في حالة مشرقة ونفسية مرتاحة، بفضل اتّباعك نظاماً غذائياً ورياضياً ممتازا
برج العقرب
مهنياً: يتحدث هذا اليوم عن أرباح ومكتسبات لم تكن تتوقعها، ويلمع نجمك في المفاوضات وتكون قادراً على الإقناع بشكل مدهش
عاطفياً: حاول التنويع في أسلوب تعاطيك مع الشريك، فهذا من شأنه أن يقرّبه منك ويبعد الخلل في العلاقة
صحياً: حاول أن تستغل هذا الشهر كما يجب، والتحق بأحد الأندية أو مارس لعبة رياضية مفيدة لصحتك
برج القوس
مهنياً: يشير هذا اليوم إلى بعض الارتباك، وتطرأ أحداث لا ترضيك أو يتراجع مشروع او تنقطع صلات تدريجياً
عاطفياً: تعيش يوماً متعباً فيتأثر مزاجك ببعض الأخبار التي قد تؤخّر تقدّم خطواتك المستقبلية مع الشريك
صحياً: لا تكن من أصحاب الحلول الآنية، فتمارس المشي أسبوعاً ثم تتوقف مكتفياً بما تشعر به
برج الجدي
مهنياً: يتحدث هذا اليوم عن تغيير قد لا يكون بالضرورة سيئاً، لكن قد تحتاج إلى نصيحة، وثمة من هو مستعد للمساعدة
عاطفياً: انفراجات مهمّة تطال وضعك العاطفي، وهذا ما يؤدي الى مستقبل اكثر استقراراً واشراقاً
صحياً: إذا حصلت على إجازة، عليك التوجه إلى أي مكان يشعرك بالراحة جسدياً وصحياً
برج الدلو
مهنياً: يولد هذا اليوم جواً عاماً دقيقاً، لكن تستعيد نشاطك وثقتك بنفسك وتنشط الاتصالات المثمرة وتنفرج الأوضاع
عاطفياً: الظروف الحالية تفرض عليك بعض الحذر، لكن ذلك سيتبدل لمصلحتك والشريك لاحقاً
صحياً: لا تكثر من تعريض نفسك لأشعة الشمس أكثر من اللازم، وإلا عرضت بشرتك للأذى
برج الحوت
مهنياً: احذر هذا اليوم افتعال المشاكل مع الزملاء في العمل، الوقت غير ملائم لذلك إطلاقاً
عاطفياً: تطالك بعض الانتقادات بشأن العلاقة المتراخية، لكنها في الواقع موجهة إلى الشريك المقصّر تجاهك
صحياً: تقاوم كل المغريات التي قد تسيء إلى صحتك، وتتخلى عن عاداتك السابقة
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