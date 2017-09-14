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توقعات الأبراج ليوم September 14, 2017
برج الحمل
مهنياً: لا تتخاذل أمام المشاكل بل واجهها بكل قوة وعزيمة فأنت قادر على حلّها مهما تكن صعبة وشائكة
عاطفياً: تستخدم كل الوسائل لإبراز مواهبك أمام الحبيب ولفت نظره وإثارة إعجابه، فتنجح في ذلك لا بل تتفوق
صحياً: قلّة النوم تسبب لك الجهد والتعب، فحاول أن تعوّض ذلك بالتخفيف من العمل
برج الثور
مهنياً: عروض كثيرة تتلقاها بعدما أظهرت جدارتك، لكنّ التريث مطلوب لاختيار العرض الأنسب والأكثر جديّة
عاطفياً: الاحتكاكات السلبية مع الشريك قد تترك آثاراً وخيمة على العلاقة، عليك المبادرة إذا كنت مهتماً بالمحافظة عليها
صحياً: فشل ذريع يقلق راحتك، ويسبب لك تعباً نفسياً ونوعاً من الإحباط، لكن على مدى قصير جداً
برج الجوزاء
مهنياً: الحظ حليفك هذا اليوم وتحقق أرباحاً كبيرة لم تكن تتوقعها أو تحلم بها
عاطفياً: لا تستمع إلى أقاويل الآخرين ولا تحكم على الحبيب قبل أن تتعرف إلى شخصيته
صحياً: تعاني قلّة النوم، فحاول أن تعالج الموضوع سريعاً قبل تفاقمه وانعكاسه سلباً على صحتك
برج السرطان
مهنياً: يتطلب عملك تنقلات كثيرة، لا تتأخر في القيام بها مع أنها مضيعة للوقت
عاطفياً: تعيش مع الشريك سعادة لم تعرفها من قبل وتشعر بالراحة والطمأنينة معه
صحياً: تأخذ المبادرة وتتصل بالأصدقاء وتدعوهم إلى رحلة ترفيهية تريح أعصابكم
برج الأسد
مهنياً: الحظّ إلى جانبك وتحصل على مكافأة مالية كبيرة وعلى دعم من أصحاب الشأن لم تكن تتوقعهما ويفرحانك كثيراً
عاطفياً: لا تشعر بأي حب تجاه الشريك ولكنك تمضي في علاقتك به بسبب وضعه الصحي
صحياً: ابتعد عمّن يحاول إزعاجك واختر ما يناسبك من الأجواء المريحة والمرحة
برج العذراء
مهنياً: يحذر هذا اليوم وأجواؤه الملبدة من التهور، لكن الحظ إلى جانبك ويفتح أمامك آفاقاً جديدة ويحدث تحولاً في أهدافك
عاطفياً: يسود الهدوء حياتك العاطفية ويساعدك على التغلّب على المشكلات العابرة والتخطيط لمستقبل أفضل
صحياً: عند شعورك بأدنى ألم في صدرك، أترك كل شيء وتوجّه فوراً إلى الطبيب
برج الميزان
مهنياً: تحوّلات متعدّدة في مصلحتك، لكن تريّث تجد أمامك صفحات بيضاً بالجملة
عاطفياً: تتوالى عليك الأخبار الجميلة، وهذا يساعدك على توطيد علاقتك بالشريك بما يتناسب مع طموحاتكما
صحياً: دع هموم العمل في مكانها، وقم ببعض التمارين الرياضية المفيدة لصحتك ولنفسيتك
برج العقرب
مهنياً: ركّز اهتمامك على عملك وعلاقتك بزملائك والمسؤولين لتحقّق التقدم المنشود وتنال الترقية التي تستحقها
عاطفياً: يسيطر عليك قلق داخلي، تخلّص منه لتستقرّ أوضاعك ويتفهمك الحبيب وتنطلقات في رحلة العمر معاً
صحياً: أبذل جهداً مضاعفاً حتى لو انزعجت بعض الشيء، فهو الحل الوحيد للتخلص من الوزن الزائد
برج القوس
مهنياً: نشاطك في العمل غير مسبوق هذا اليوم وتنجز المهام المطلوبة منك على خير ما يرام
عاطفياً: تفكّر جدياً في الارتباط بالشريك، فأنت تشعر بالفرح عندما تكون قريباً منه ويدللك
صحياً: حاول أن تتخطى المشكلات التي تمرّ بها، ورفّه عن نفسك بالخروج مع الأصدقاء أو برفقة العائلة
برج الجدي
مهنياً: تشعر بالملل بسبب الروتين في حياتك المهنية، حاول إدخال بعض التعديلات للخروج منه
عاطفياً: القمر في السرطان يعاكسك وكوكب فينوس في الأسد لا يراعيك، قد تثير غيرة الشريك أو هو من يثير غيرتك وربما تتصرف بشيء من التعنت
صحياً: حاول قد الإمكان الخروج في نزهات ورحلات تريح نفسيتك وأعصابك برفقة العائلة
برج الدلو
مهنياً: نفّذ أعمالك بكل دقة ومسؤولية وتجنّب الوقوع في أخطاء يصعب تصحيحها لأن بعض الزملاء يتربصون بك شراً
عاطفياً: يعبّر لك أحد الأشخاص عن إعجابه بك وعن رغبته في الارتباط، وتبادله الشعور نفسه وتنشأ علاقة
صحياً: راقب ضغطك ودقات قلبك، وافحص نظرك، فالصداع شبه الدائم قد يكون سببه ضعف النظر
برج الحوت
مهنياً: لا تتوقع الكثير ولا تغامر ببدء مشاريع صعبة قد تكون نتائجها سلبية
عاطفياً: وضعك العاطفي في تحسّن فلا تتذمر ولا تكن متشائماً وانظر إلى الحياة بأمل
صحياً: تمر بيوم عصيب وتشنّج وانفعالات تتركك في حالة صحية غير مريحة تستمر أياماً
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