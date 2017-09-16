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توقعات الأبراج ليوم September 16, 2017
برج الحمل
مهنياً: يسجل هذا اليوم تراجعاً قليلاً في المعنويات، قد تترجم إلى تغيّرات أساسية تحصل في حياتك المهنية
عاطفياً: لا تدع الحبيب يستغلّ عاطفتك للحصول على مراده وكن أكثر حزماً معه
صحياً: المرح والضحك هما مفتاح الحياة الطويلة، ومصدر السعادة الدائم
برج الثور
مهنياً: تعالج كل المسائل والمشاكل بوعي وحكمة وتتوصل إلى نتائج إيجابية
عاطفياً: يغيب عنك الحبيب بسبب انشغاله بالعمل، لا تقلق فأنت دائماً في باله والدليل حديثه الدائم عنك في أي مناسبة
صحياً: الحساسية التي تصيبك سنوياً في مثل هذه الأيام تكون قوية بسبب ضعف مناعتك
برج الجوزاء
مهنياً: التراجع هذا اليوم يؤثر فيك بصورة خاصة، لأنه يحصل في ظرف دقيق جداً، فكُن حذراً ولا تتورّط في مشاكل
عاطفياً: النقاش الهادئ والبنّاء هو السبيل الأفضل لتنعم مع الشريك بحياة هانئة، وتجد أن الأمور أكثر سهولة مما كنت تتوقع
صحياً: وضعك الصحي أكثر من جيد، ويرافقك هذا الأمر مدة لا بأس بها شرط توافر الظروف المريحة
برج السرطان
مهنياً: تفكّر في القيام بخطوات جديدة تخرجك من حالة عدم الرضى التي تشعر بها تجاه بعض الزملاء
عاطفياً: ابتعد عن العلاقات المشبوهة لأنها قد توقعك في مأزق أنت بغنى عنه وخصوصاً اليوم
صحياً: أنت قلق بعض الشيء على الوضع الصحي لأحد أفراد العائلة، وتعيش في بحر من الهواجس
برج الأسد
مهنياً: لا تقلق من وضعك في العمل لأن الجميع راضٍ عن أدائك وعن تنفيذ مهامّك على أكمل وجه، فاستمر في ذلك
عاطفياً: أفصح عن مشاعرك تجاه من تحب ولا تخف من رد فعله فهو ينتظر هذه الخطوة
صحياً: طبّق النظام الغذائي السليم الذي لا يفقدك المناعة والحيوية وينعكس إيجاباً على وضعك الصحي
برج العذراء
مهنياً: فرص عمل جديدة في الأفق، اقتنص الأفضل منها لتحقق أحلامك وطموحاتك ومشاريعك
عاطفياً: لا تيأس من أنّ الطرف الآخر يتحفّظ في مشاعره لأنّه سيعبّر لك عن حبّه قريباً ويفاجئك بحقيقة مشاعره تجاهك
صحياً: إستند إلى كل ما هو علمي يتعلق بتحسين وضعك الصحي والمحافظة على رشاقتك
برج الميزان
مهنياً: تتخلص من أزمة مالية صعبة سببها سوء إدارة بعبض الزماء وعدم اطلاعهم المتواصل على الحسابات
عاطفياً: تضع حداً للتدخلات التي يمكن أن تؤدّي الى إشكال كبير وسوء تفاهم قد يحطم أسس العلاقة المتينة مع الشريك
صحياً: حالات الانفعال التي تنتابك بين حين وآخر سببها الإرهاق النفسي والجسدي
برج العقرب
مهنياً: يحاول أحد الزملاء وضعك في موقف محرج فاحذر منه جيداً ولا تتسرّع في ردة الفعل
عاطفياً: تشعر بعدم الرضى عن شخص قريب منك وتعرفه منذ مدة طويلة كنت توسمت فيه مشروع زواج
صحياً: إذا بدأت البدانة تطرق بابك قاومها بممارسة الرياضة واتباع حمية غذائية صحية
برج القوس
مهنياً: ركّز اهتمامك على حسن العلاقة بالزملاء وبالمسؤولين لأنك تحتاج إلى مساندتهم
عاطفياً: تحرّر من القلق الذي يسيطر عليك وتفاهم مع الحبيب حول الأمور العالقة بينكما
صحياً: لا تقلق ولا تخف على صحتك إذا كانت تمارس الرياضة التي تعود عليها بالنفع
برج الجدي
مهنياً: ينير لك أحد الزملاء الدرب، فتستفيد من فرصة أو تفرح ببعض المستجدات التي تكون في مصلحتك
عاطفياً: يؤدي أحد الوالدين أو المقرّبين الأكبر منك سنّاً دوراً إيجابياً في تقريب وجهات النظر بينك وبين الشريك
صحياً: حافظ على وضعك الصحي بالوتيرة الحالية عينها، فهذا افضل لك
برج الدلو
مهنياً: يتحدث هذا اليوم عن تغييرات مفاجئة قد تطرأ في حياتك المهنية، فأنجز قدر المستطاع مهامك بنفسك
عاطفياً: يحاول الحبيب أن يمارس المزيد من الضغوط عليك، ما يربكك ويشتت أفكارك ويفاجئك
صحياً: الدواء المفيد للتخلص من السمنة الزائدة هو المشي اليومي أو الالتحاق بأحد الأندية الرياضية
برج الحوت
مهنياً: يشير هذا اليوم إلى تغييرات طارئة تحصل في حياتك المهنية كما الشخصية، لكنها تكون في مصلحتك على المدى المنظور
عاطفياً: كن هادئاً في عواطفك لأن الحبّ العاصف والسريع قد يكون على موعد معك
صحياً: جاهد وثابر في سبيل تحقيق ما خططت له صحياً، ولا تدع أي شيء يقف في طريقك
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