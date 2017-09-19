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توقعات الأبراج ليوم September 19, 2017
برج الحمل
مهنياً: يحدّثك هذا اليوم عن الماضي أو يعيد طرحه مجدداً لكي تأخذ العبر مما حصل في السابق، فتكون واعياً كثيراً
عاطفياً: كن مستعداً لما سيطرحه الشريك، فهو قد يفاجئك بما يجول في خاطره من أفكار رائعة
صحياً: لا تعرّض نفسك لأشعة الشمس كثيراً، لأن مخاطر ذلك كبيرة أكثر مما تتصوّر
برج الثور
مهنياً: يرطّب هذا اليوم الأجواء قليلاً وتجد ملاذك بالقرب من بعض الزملاء، ومن الممكن أن تحقّق أمنية
عاطفياً: يبادلك الشريك اليوم المزيد من العطف والحنان، وأنت بدورك لا تستغل طيبته لأنك تعشقه
صحياً: الانضمام إلى أحد الأندية الرياضية والقيام بحمّام بخار يوماً بعد آخر يريح أعصابك تماماً
برج الجوزاء
مهنياً: يهدّد هذا اليوم ببعض القطيعة والجفاء، إحذر الانتقادات والشكاوى المتكررة عنك، وواجه المنتقدين والمشككين بالحقائق الدامغة
عاطفياً: تحقق اليوم ما كنت تخطط له منذ مدة طويلة، الشريك يصارحك برغبته في مساعدتك لتكون حاسماً في قرارات مصيرية
صحياً: استفد من شهر أيلول للقيام برحلة أو بنزهة في أحضان الطبيعة للترويح عن النفس
برج السرطان
مهنياً: يخبّئ لك هذا اليوم مفاجأة سارّة ويجعلك تتفهّم بعض التفاصيل الماضية، ويساعدك في مجال إعلاني أو ترويجي
عاطفياً: يدخل فينوس إلى برج العذراء لينضم إلى مارس ومركور، فيسهل عليك التواصل ويولد جواً عذباً من التفاهم مع المحيط
صحياً: استمر في تطبيق الإرشادات الصحية بحذافيرها، ولا تهمل واجباتك الصحية
برج الأسد
مهنياً: يتحدث هذا اليوم عن أخبار مربكة تتعلق بمصداقية أحدهم أو بحياته المهنية
عاطفياً: متغيّرات متواصلة تدفعك إلى إعادة النظر في أمور مهمة، وهذا يساعدك لمزيد من التطور والتقدم
صحياً: كن منفتحاً على العلاجات الطبية والغذائية السليمة، وتقيد بالإرشادات المطلوبة
برج العذراء
مهنياً: يضع هذا اليوم حدّاً للإشكالات، ويشكّل طالعاً جيداً ويتحدث عن شراكة قد تنمو
عاطفياً: الرومانسية هي الطريق الأسهل الى قلب الشريك، فهي تذلّل المصاعب مهما بلغ حجمها
صحياً: إذا كنت من أصحاب الهمم والأنشطة المتعدّدة، فالوقت مناسب للقيام بها
برج الميزان
مهنياً: القمر الجديد في العذراء يلتقي جوبيتير المتراجع، ما يوفر فرصة استثنائية لمواليد الميزان، ويشجعك على إحداث تغيير في حياتك المهنية
عاطفياً: لا تحمّل الشريك هموم العمل، فهو غير مسؤول عن أمور لم يرتكبها ولا ناقة له فيها ولا جمل
صحياً: الطقس الجيد يشجعك على الخروج من المنزل والتوجه إلى أحضان الطبيعة لتمضية بعض الوقت
برج العقرب
مهنياً: يوم ملائم جداً ويفتح أمامك أبواباً مغلقة أو يسهّل الطريق، انتبه لأوضاعك المالية فقد تتعقّد الأمور
عاطفياً: لا تتراجع أمام أول فشل، في الحياة مطبّات وعراقيل كثيرة والبقاء فيها لصاحب الإرادة الصلبة
صحياً: لا تترك الأمور تصل إلى مرحلة لن يعود بوسعك إيجاد الحلول الناجعة على الصعيد الصحي
برج القوس
مهنياً: ترتفع المعنويات ويهدأ المزاج فتعوّض عن الوقت الضائع وتنجز مشروعاً لتبدأ آخر
عاطفياً: اذا شعرت بأن وضعك العاطفي غير مريح، عليك أن تبادر إلى إجراء تعديلات جذرية لتخطي ذلك
صحياً: أنت من أصحاب الإرادة الصلبة، وتحصل قريباً على النتائج المرجوة والمبتغاة صحياً في أسرع وقت
برج الجدي
مهنياً: تواجهك تحدّيات شتى غير أنك واثق بقدراتك وبأنك على مستوى المسؤولية
عاطفياً: على الرغم من المشاكل التي تواجهها مع الحبيب فإنك لا تستطيع الابتعاد عنه يوماً واحداً
صحياً: تبذل قصارى جهدك للمحاقظة على صحة سليمة، وتنجح في ذلك وتشجع الآخرين على التمثل بك
برج الدلو
مهنياً: تركّز على زوايا مالية ومادية، وتُقبل على عملية تقويم لأوضاعك المادية وتشعر ببعض الارتباك
عاطفياً: لا تحاول استفزاز الشريك، فذلك قد يخلق لك بعض المشاكل معه ويوتر الأوضاع بينكما
صحياً: تبدو حالياً في قمة صحتك، فلا عجب إذا كنت حريصاً للمحافظة عليها
برج الحوت
مهنياً: يركّز هذا اليوم على ضرورة الانتباه إلى عملك وقد يزفّ إليك خبراً سارّاً
عاطفياً: مهما سمعت من انتقادات بشأن تصرّف الشريك معك لا تعرها آذاناً صاغية، أنت وحدك الأدرى بمعالجة الأمور
صحياً: حاول أن لا تهتم لكلام الآخرين بشأن عدم جدوى ممارسه الرياضة يومياً، الأيام ستبرهن لهم خطأ كلامهم
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