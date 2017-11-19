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توقعات الأبراج ليوم November 19, 2017
برج الحمل
مهنياً: القمر الجديد في برج العقرب يتحدث عن نجاح في محادثات ما أو عن عودة حق إليك، أو حتى عن عقد مثمر جداً أو عمل تصبو إليه
عاطفياً: قرارات غير مبرّرة من الشريك بسبب تصرفاتك المستفزة والمثيرة للجدل أخيراً
صحياً: عليك النهوض باكراً وممارسة الرياضة قبل القيام بأي نشاط أو عمل
برج الثور
مهنياً: القمر الجديد في برج العقرب يفرض عليك النقاش الهادئ والحوار وتقديم التنازلات، وتقودك الأحداث إلى تسوية لا بد منها
عاطفياً: يسألك الشريك رأيك في العلاقة بينكما، ويحاول استيضاح عدد من النقاط التي تهمكما
صحياً: تتوج جهدك الذي بذلته في تطبيق الإرشادات الصحية برحلة تمضي خلالها أجمل أوقات الترفيه
برج الجوزاء
مهنياً: قد تجد نفسك مجبرا على التصرف مع بعض الزملاء بأسلوب لين وتحاول أن تكون هادئاً معهم
عاطفياً: تخرج من مواجهة شرسة مع الشريك بانتصار بارز، وذلك طبيعي لأنك صاحب حق
صحياً: تندفع للقيام بكل ما يعود بالفائدة على صحتك، وهذا أمر جيد ويسجل في مصلحتك
برج السرطان
مهنياً: القمر الجديد في برج العقرب يميزك بإشراق كبير ويشعرك بالقوة والنفوذ وتنشط الاتصالات وتنفرج الأوضاع، وتستثمر مواهبك لاستغلال الفرص
عاطفياً: الخلاف مع الشريك يجب ألا يدوم طويلاً، فهو الوحيد القادر على مساعدتك في كل الظروف
صحياً: لا تدع نصائح الآخرين العشوائية تقنعك بأن ممارستك الرياضة لن تجديك
برج الأسد
مهنياً: لا تؤجل شيئاً للغد، أنجز ما عليك ولا تتورط في قضية لست مطمئناً إليها
عاطفياً: الفترة المقبلة تتطلب منك استجماع أفكارك، للانطلاق نحو مستقبل أكثر إشراقاً على الصعيد العاطفي
صحياً: حاول التوفيق بين فترات العمل والفترات الضرورية للراحة والقيام بالتمارين الرياضية
برج العذراء
مهنياً: القمر الجديد في برج العقرب يحمل إليك هدية أو عرضاً أو محضراً أو دعوة مهمة، وتدخل معتركاً جديداً وتزداد محبة الزملاء لك
عاطفياً: طلبات الشريك لا تزعجك إطلاقاً، فحاول أن تلبيها بكل طيبة خاطر ولن تكون إلا سعيداً
صحياً: تعامل مع محيطك بلطف وهدوء، وانتبه لأعصابك وخفف من العمل المرهق
برج الميزان
مهنياً: القمر الجديد في برج العقرب يشير إلى عملية شرائية أو إلى استثمار لبعض المدّخرات، وتتحقق الطموحات والأهداف التي رسمتها
عاطفياً: جاذبيتك تضعك في دائرة الضوء، وهذا يثير حفيظة الشريك ويشعل عنده نار الغيرة
صحياً: قد تسعى للتخلص مما يشغل بالك ويبقيك في حالة قلق وأرق دائمين
برج العقرب
مهنياً: القمر الجديد في برجك يزيدك بهاء ويتحدث عن تحقيق لحلم، ويرافقك الحظ، وتتزود أفكاراً جديدة وقناعات من نوع آخر، وتعرف نجاحاً مهماً
عاطفياً: إذا كنت بصدد الاتفاق مع شخص من الجنس الآخر، تناقش قضية تخصكما، فكن متروياً إذا تعرّضت لبعض المضايقات
صحياً: رياضة العدو الخفيف يومياً تعطيك إحساساً بالمغامرة والإثارة التي ترغب فيها
برج القوس
مهنياً: القمر الجديد في برج العقرب يتحدث عن التزامات تكون قادراً على تنفيذها، وهذا الأمر قد يضعك أمام اختبارات صعبة ومكلفة
عاطفياً: إستمع إلى توجيهات الشريك، فهو يدرك أكثر من غيره مصلحتك جيداً ولن يفرّط فيها مهما كانت الظروف
صحياً: من المفيد أخذ قسط من الراحة بعد الجهد الذي بذلته لإنجاح أحد المشاريع، والاهتمام بوضعك الصحي
برج الجدي
مهنياً: القمر الجديد في برج العقرب يعدك بفرصة تتاح لك لإطلاق مشروع أو للبدء بعمل جديد، وتتخلص من مشكلة عالقة
عاطفياً: من الأفضل أن تعالج المسائل العالقة مع الشريك، المماطلة قد توصلكما إلى نتائج غير مضمونة
صحياً: تقدم على شيء مختلف أو تدور الأحداث بسرعة نحو مناخ أكثر إيجابية ووعدا
برج الدلو
مهنياً: القمر الجديد في برج العقرب، يتحدث عن خسارة محتملة لموقع أو مناقصة أو رهان، خفف من التبجح بنفسك فقد تلام على ذلك
عاطفياً: يبتسم الحب وتشرق الشمس في قلبك، تشعر برغبة قوية لبناء مستقبل حافل، لكن ثمة عقبات تعيق تنفيذ خططتك، إلا أنها لن تدوم طويلاً
صحياً: قد تتخّذ قرارات تتعلق بنظامك الغذائي أو بصحتك، وهذا أمر مهم
برج الحوت
مهنياً: القمر الجديد في برج العقرب يلتقي بجوبيتير وفينوس ويبشرك بجديد يسعدك، ويمنحك راحة فكرية وذهنية صافية
عاطفياً: تتلقى بعض الملاحظات من الشريك، وهذا قد يخلق عندك نوعاً من القلق، لكن يفترض أن تتقبل الأمر برحابة صدر
صحياً: تكون بحاجة إلى الراحة وخصوصاً بعد الجهود التي بذلتها أخيراً، وذلك يعود عليك بفائدة كبيرة على كامل الصعد
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