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المصنفة ايضاً في: الأبراج, منوعات

توقعات الأبراج ليوم November 19, 2017

آخر تحديث: منذ 5 من الساعات 4 من الدقائق
الكاتب: العنكبوت الالكتروني
عدد المشاهدات: 262
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توقعات الأبراج ليوم November 19, 2017

برج الحمل

مهنياً: القمر الجديد في برج العقرب يتحدث عن نجاح في محادثات ما أو عن عودة حق إليك، أو حتى عن عقد مثمر جداً أو عمل تصبو إليه

عاطفياً: قرارات غير مبرّرة من الشريك بسبب تصرفاتك المستفزة والمثيرة للجدل أخيراً

صحياً: عليك النهوض باكراً وممارسة الرياضة قبل القيام بأي نشاط أو عمل



برج الثور

مهنياً: القمر الجديد في برج العقرب يفرض عليك النقاش الهادئ والحوار وتقديم التنازلات، وتقودك الأحداث إلى تسوية لا بد منها

عاطفياً: يسألك الشريك رأيك في العلاقة بينكما، ويحاول استيضاح عدد من النقاط التي تهمكما

صحياً: تتوج جهدك الذي بذلته في تطبيق الإرشادات الصحية برحلة تمضي خلالها أجمل أوقات الترفيه



برج الجوزاء

مهنياً: قد تجد نفسك مجبرا على التصرف مع بعض الزملاء بأسلوب لين وتحاول أن تكون هادئاً معهم

عاطفياً: تخرج من مواجهة شرسة مع الشريك بانتصار بارز، وذلك طبيعي لأنك صاحب حق

صحياً: تندفع للقيام بكل ما يعود بالفائدة على صحتك، وهذا أمر جيد ويسجل في مصلحتك



برج السرطان

مهنياً: القمر الجديد في برج العقرب يميزك بإشراق كبير ويشعرك بالقوة والنفوذ وتنشط الاتصالات وتنفرج الأوضاع، وتستثمر مواهبك لاستغلال الفرص

عاطفياً: الخلاف مع الشريك يجب ألا يدوم طويلاً، فهو الوحيد القادر على مساعدتك في كل الظروف

صحياً: لا تدع نصائح الآخرين العشوائية تقنعك بأن ممارستك الرياضة لن تجديك



برج الأسد

مهنياً: لا تؤجل شيئاً للغد، أنجز ما عليك ولا تتورط في قضية لست مطمئناً إليها

عاطفياً: الفترة المقبلة تتطلب منك استجماع أفكارك، للانطلاق نحو مستقبل أكثر إشراقاً على الصعيد العاطفي

صحياً: حاول التوفيق بين فترات العمل والفترات الضرورية للراحة والقيام بالتمارين الرياضية



برج العذراء

مهنياً: القمر الجديد في برج العقرب يحمل إليك هدية أو عرضاً أو محضراً أو دعوة مهمة، وتدخل معتركاً جديداً وتزداد محبة الزملاء لك

عاطفياً: طلبات الشريك لا تزعجك إطلاقاً، فحاول أن تلبيها بكل طيبة خاطر ولن تكون إلا سعيداً

صحياً: تعامل مع محيطك بلطف وهدوء، وانتبه لأعصابك وخفف من العمل المرهق



برج الميزان

مهنياً: القمر الجديد في برج العقرب يشير إلى عملية شرائية أو إلى استثمار لبعض المدّخرات، وتتحقق الطموحات والأهداف التي رسمتها

عاطفياً: جاذبيتك تضعك في دائرة الضوء، وهذا يثير حفيظة الشريك ويشعل عنده نار الغيرة

صحياً: قد تسعى للتخلص مما يشغل بالك ويبقيك في حالة قلق وأرق دائمين



برج العقرب

مهنياً: القمر الجديد في برجك يزيدك بهاء ويتحدث عن تحقيق لحلم، ويرافقك الحظ، وتتزود أفكاراً جديدة وقناعات من نوع آخر، وتعرف نجاحاً مهماً

عاطفياً: إذا كنت بصدد الاتفاق مع شخص من الجنس الآخر، تناقش قضية تخصكما، فكن متروياً إذا تعرّضت لبعض المضايقات

صحياً: رياضة العدو الخفيف يومياً تعطيك إحساساً بالمغامرة والإثارة التي ترغب فيها



برج القوس

مهنياً: القمر الجديد في برج العقرب يتحدث عن التزامات تكون قادراً على تنفيذها، وهذا الأمر قد يضعك أمام اختبارات صعبة ومكلفة

عاطفياً: إستمع إلى توجيهات الشريك، فهو يدرك أكثر من غيره مصلحتك جيداً ولن يفرّط فيها مهما كانت الظروف

صحياً: من المفيد أخذ قسط من الراحة بعد الجهد الذي بذلته لإنجاح أحد المشاريع، والاهتمام بوضعك الصحي



برج الجدي

مهنياً: القمر الجديد في برج العقرب يعدك بفرصة تتاح لك لإطلاق مشروع أو للبدء بعمل جديد، وتتخلص من مشكلة عالقة

عاطفياً: من الأفضل أن تعالج المسائل العالقة مع الشريك، المماطلة قد توصلكما إلى نتائج غير مضمونة

صحياً: تقدم على شيء مختلف أو تدور الأحداث بسرعة نحو مناخ أكثر إيجابية ووعدا



برج الدلو

مهنياً: القمر الجديد في برج العقرب، يتحدث عن خسارة محتملة لموقع أو مناقصة أو رهان، خفف من التبجح بنفسك فقد تلام على ذلك

عاطفياً: يبتسم الحب وتشرق الشمس في قلبك، تشعر برغبة قوية لبناء مستقبل حافل، لكن ثمة عقبات تعيق تنفيذ خططتك، إلا أنها لن تدوم طويلاً

صحياً: قد تتخّذ قرارات تتعلق بنظامك الغذائي أو بصحتك، وهذا أمر مهم



برج الحوت

مهنياً: القمر الجديد في برج العقرب يلتقي بجوبيتير وفينوس ويبشرك بجديد يسعدك، ويمنحك راحة فكرية وذهنية صافية

عاطفياً: تتلقى بعض الملاحظات من الشريك، وهذا قد يخلق عندك نوعاً من القلق، لكن يفترض أن تتقبل الأمر برحابة صدر

صحياً: تكون بحاجة إلى الراحة وخصوصاً بعد الجهود التي بذلتها أخيراً، وذلك يعود عليك بفائدة كبيرة على كامل الصعد



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