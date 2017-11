توقعات الأبراج ليوم November 22, 2017

برج الحمل

مهنياً: هذا اليوم مناسب جداَ لك، وتتخلص من المشاغبات التي تعرضك لبعض المظالم ومن العراقيل التي تواجه طموحك



عاطفياً: كن حذراً إلى أقصى حد في تصرفاتك مع الشريك، ولا سيما أن خسارته من تعقيد الأمور بينكما



صحياً: تضع كل مشاغلك جانباً، وتولي ممارسة الرياضة الأولوية القصوى





برج الجوزاء

مهنياً: يحمل إليك هذا اليوم عملاً بنَّاء وتُتاح لك فرص استثنائية، لكي تنجح في حملة كبيرة تستقطب فيها التأييد



عاطفياً: لا تضغط على الشريك فهو يبحث عن مبرّر للانقضاض عليك، يستحسن استيعابه سريعاً



صحياً: لا تكثر من الجلوس وعدم القيام بحركة تفيد في تحريك عضلات جسمك





برج السرطان

مهنياً: يبشّر هذا اليوم بمشاريع جديدة بالجملة، لكنّ المطلوب خطوات مدروسة ومؤكدة



عاطفياً: استقرار وسعادة لافتة في العلاقة بالشريك، وهذا يترك انعكاسات إيجابية إضافية، ويولّد ارتياحاً



.صحياً: لا تتردد في الالتحاق بناد رياضي، ولا تهمل القيام بالتمارين المفيدة لك





برج الأسد

مهنياً: يجعلك هذا اليوم تتحرّر من قيد يزعجك ويقلقك، وخصوصاً أنّ الوعود كثيرة لم تتوقعها



عاطفياً: خطواتك المستقبلية غير مهدّدة بالتعثر حتى لو لم تحسم أمورك العالقة



صحياً: إذا كنت تشعر بأن وضعك الصحي ممتاز، فهذا بفعل تنفيذ إرشادات أصحاب الاختصاص في مجال التغذية





برج العذراء

مهنياً: يحثك هذا اليوم على تطوير الذات، لكن أساليب تحقيق ذلك قد تختلف بين إنسان وآخر وفقاً للظروف



عاطفياً: نوعية العلاقة بالشريك ترتقي إلى حدّ المثالية، فلا تدع المغرضين يزرعون الشك بينكما



صحياً: الحمضيات غنية بالفيتامينات التي تساعد على التخلص من عوارض الزكام، لكن تناولها باعتدال





برج الميزان

مهنياً: تنتعش الآمال اليوم فيسطع نجمك في مجالك المهني وتتلقى عروضاً كثيرة على طبق من فضة



عاطفياً: قد يحاول بعضهم عرقلة تقدمك عاطفياً، لكنّه لن ينجح في مسعاه ولا سيما أنك تملك أساليب متعددة لإنجاح العلاقة



صحياً: حاول القيام برحلة إلى المناطق الجبلية وممارسة هواية التزلج، فهي مفيدة للصحة





برج العقرب

Your connections are strong. You need to make use of them in order to improve your status at work. You are thinking seriously about marriage. You will meet a special person.





برج القوس

مهنياً: يوضح لك هذا اليوم أحد المسؤولين نقاطاً كانت غامضة، وتشرق بجاذبية كبيرة، ويؤدي حدسك دوراً في اكتشاف بعض الحقائق



عاطفياً: حذار غيرة يظهرها الشريك قد تتحول إلى شراسة، فلا تؤجج نيرانها يا عزيزي، بل اعمل على إخمادها في مهدها



صحياً: أنت أكبر من أن يغريك الآخرون لمخالفة أوامر الطبيب المتعلقة بالاهتمام بصحتك





برج الجدي

مهنياً: يجعلك هذا اليوم تفقد السيطرة على نفسك وتلجأ إلى العنف، فكن حذراً وابحث عن الاتزان والاعتدال



عاطفياً: عدم مصارحة الشريك لن يكون جيداً، وقد تزداد الهوة بينكما وتخرج سريعاً إلى العلن



صحياً: بادر إلى القيام بكل ما يريحك ويخفّف الضغط عنك فأنت الرابح في النهاية





برج الدلو

مهنياً: يفرض عليك هذا اليوم الابتعاد عن صغائر الأمور، وهذا يؤدّي حتماً إلى تعزيز موقعك العملي سريعاً



عاطفياً: الابتعاد المتكرّر عن الشريك يرسم علامات استفهام، فسارع إلى إيجاد الردود المناسبة لتخطّي ذلك



صحياً: قد تمر ببعض الأزمات البسيطة كاضطراب المعدة والهضم، ولكنها لا تؤثر في وضعك الصحي عموماً





برج الحوت

مهنياً: تتوضح الرؤية هذا اليوم، ويكفّ الزملاء عن معاكستك، وتقوم بالخطوات اللازمة لإنجاز مشاريعك



عاطفياً: تسعى الى تحقيق إنجازات بارزة، وقد تنجح في بعض الأمور لكنّك قد تفشل في أخرى، فكن حذراً



صحياً: تنتهي من مشكلات كثيرة وهموم وضغوط لكي تتعامل مع أحداث هذا اليوم بثقة وفخر





برج الحمل

مهنياً: طبعك المتقلب لن يسعفك كثيراً في التعاطي مع الزملاء في العمل، عليك تحديد أولوياتك لبلوغ أهدافك



عاطفياً: حاول أن تكون صريحاً جداً مع الشريك، لأنّ الحقيقة ستظهر عاجلاً أم آجلاً، ولن تنطلي عليه ألاعيبك



صحياً: تبدو على وجهك علامات السعادة وتعيش أفضل حالاتك الصحية التي افتقدتها طويلاً