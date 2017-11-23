توقعات الأبراج ليوم November 23, 2017

برج الحمل

مهنياً: تجابهك تحديات وتتأفف من كثرة المسؤوليات، نظّم وقتك ولا تبدد طاقتك ولا تبحث عن الاختلاف



عاطفياً: الخلافات الدفينة قد تظهر إلى العلن مجدداً، عالج الأمور مع الشريك بروية وتفاهماً على ما يفيد مصلحتكما



صحياً: ينتابك شعور من الفرح يريحك نفسياً ويخلّصك من ترسبات الماضي المزعجة





برج الثور

مهنياً: تسجل تقدماً ملموساً، باستطاعتك المفاوضة والبحث في التفاصيل، وربما تميل إلى السفر أو تخطط له



عاطفياً: تتجاوز الاختلاف في وجهات النظر مع الشريك، وتجده عنده ما لا تجده عند أي شخص آخر



صحياً: تتريث بعض الشيء قبل الموافقة على الخضوع لعملية جراحية دقيقة لا بد منها





برج الجوزاء

مهنياً: أجواء مشحونة ومضطربة وغير مبشّرة بالخير، طباعك متقلّبة وصعبة لا تسمح بالتعامل معك بصورة هادئة وكاملة



عاطفياً: استمع إلى نصائح الشريك واعمل بها، فإذا واظبت على ما أنت عليه تكون الخاسر الأكبر



صحياً: حاول القيام بالركض ولو عشر دقائق كل يوم، فهو مفيد للقلب





برج السرطان

مهنياً: تتاح أمامك حرية التصرف كما تريد، وتفاوض بمهارة، لكن لا تعرّض نفسك للفضائح



عاطفياً: قاوم الغيرة بأساليب مجدية، ولا تفش أسرارك لأشخاص عرفتهم أخيراً لأنهم قد يستغلون وضعك



صحياً: تجنب الذين يستفزونك ويثيرون عصبيتك، وإلا دفعت الثمن من صحتك





برج الأسد

مهنياً: من غير المسموح ارتكاب الأخطاء لأنّك بذلك تعرّض نفسك لخسارة الفرص الثمينة المقبلة



عاطفياً: ما من شيء يهدّد العلاقة بالشريك، الصبر يؤدّي إلى تصويب البوصلة مجدداً وإعادة المياه إلى مجاريها الطبيعية



صحياً: لا تكثر من أكل الحلويات والنشويات، بل اعتمد على الفواكه المفيدة والمساعدة على التهضيم





برج العذراء

مهنياً: يتطلّب منك الظرف دقّة ومرونة في التعامل مع الآخرين، ومنعاً لحصول أي مواجهة أوخلاف في محيط العمل



عاطفياً: قرارات حاسمة لكن إيجابية تجاه الشريك، وتجد نفسك غير مضطر إلى تحديد مسار الأمور في المستقبل القريب



صحياً: تباشر المشي مدة ساعة يومياً بعدما أدركت أن صحتك بحاجة إلى ذلك





برج الميزان

مهنياً: لن تواجه هذا اليوم منافساً قويّاً ولن تتعثر مساعيك الحثيثة، لذلك ثابر ولا تتوقّف طويلاً عند المطبّات



عاطفياً: لا تحاول فرض إرادتك على الشريك، بل تعامل مع الواقع بحنكة وتأقلم مع بعض الظروف، اللين أحياناً يؤدي إلى النتائج المرجوة



صحياً: رفّه عن نفسك، واترك هموم العمل في العمل وقم بعض التمارين الرياضية المفيدة





برج العقرب

.مهنياً: كن متسامحاً مع الآخرين لأنّ الأدوار قد تتبدل يوماً ما، فتنقلب الأمور ضدك وتجد نفسك مجبراً على تحمّل ردود الفعل



عاطفياً: لا تتخيّل أن طيبة الشريك تمنحك المجال لتستمرّ في الخطأ، فهو قادر على قلب الطاولة عليك في القريب العاجل



صحياً: أنت تحب المغامرة لذا يمكنك ممارسة تسلق الجبال، فتشعر بالتجديد والخروج عن المألوف





برج القوس

مهنياً: اعتراضاتك غير المبرّرة تثير إشمئزاز الآخرين، وتبعدهم عنك في وقت تحتاج فيه إلى أكبر دعم ممكن، لكنك سرعان ما تستدرك الأمر



عاطفياً: تمارس تصرّفاً في غير مكانه، لكنّ تسامح الشريك يعفيك من دفع الثمن المستحق إزاء ذلك



صحياً: تهتم بقضايا صحية بغية المحافظة على رشاقتك، ويستشيرك المقربون في قضايا مهمة على هذا الصعيد





برج الجدي

مهنياً: تواجه بعض العثرات وتجبر إلى مضاعفة الجهود لكي تنجح خطواتك، وتبدو استعداداتك ضئيلة لمواجهة العوائق



عاطفياً: حاول أن تقصّر المسافات مع الشريك، فهو قادر أن يمنحك الاأمان الذي تحتاج إليه حالياً وحتى مستقبلياً



صحياً: تشعر ببعض الانزعاج في أثناء النوم، سببه البدانة المفرطة، والحل هو الحمية بأسرع وقت





برج الدلو

مهنياً: تسنح لك الظروف لتتقدم بمشروع جديد أو لتباشر خطة مهمة آملاً انجازها سريعاً



عاطفياً: لا تقسُ على الشريك وكن أكثر مرونة، تطورات كثيرة في العلاقة تكون في مصلحتكما



صحياً: تواجه بعض الأمراض نتيجة شعورك بالإرهاق والتعب كآلام الظهر والمفاصل، حاول أن تستريح





برج الحوت

مهنياً: يوم متقلب يمتحن شعبيتك ويحاسبك بحزم على أخطائك، وربما تقع ضحية أصحاب النيات السيئة



عاطفياً: لا تقبل بأنصاف الحلول مع الشريك، فالتجارب السابقة ليست مطمئنة معه



صحياً: قد تخشى على وضع صحي وتعيش إرباكات واستفزازات، تحتاج الى كثير من الصبر والتأنّي وعدم الغرق في الأوهام





