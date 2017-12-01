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توقعات الأبراج ليوم December 1, 2017
برج الحمل
مهنياً: نتائج إيجابية جداً بعد الذي قدّمته لتطوير منهج عملك، وتوقع تأخر بعض التحويلات المطلوبة
عاطفياً: تغزّلك المفرط بالشريك يثير دهشته وإعجابه بك، وقد تقومان برحلة تجددان خلالها شهر العسل
صحياً: خفف بعض الشيء من ساعات الجلوس الطويلة، وزد من فترات المشي يومياً
برج الثور
مهنياً: محاولات متتالية للحد من اندفاعك في مجالك المهني، لكنّ ذلك لن يؤثر في معنوياتك العالية جداً
عاطفياً: لا تحاول الاحتكاك بالشريك لأن أعصابة تعبة بعض الشيء، وقد يفاجئك بردّة فعل تنفرك منه
صحياً: تستمتع بأوقاتك الجميلة مع بعض الأصدقاء وتستغلها للترفيه عن نفسك قدر الإمكان
برج الجوزاء
مهنياً: يبتسم لك الحظ وقد يعني نجاحاً، لذا من الأفضل أن تبحث عن الأنسب لتفادي الوقوع في الخطأ
عاطفياً: كثرة الاندفاع قد تؤدي إلى عواقب غير محسوبة، فتريث وفكّر ملياً قبل القيام بأي خطوة
صحياً: إذا شعرت بألم في عنقك أو ذراعيك، فاقصد طبيبك بأسرع ما يمكن
برج السرطان
مهنياً: قد ترغب في تقديم خدماتك وتنوب بملء إرادتك عن زميل لتحمّل مسؤوليات كبيرة وصعبة
عاطفياً: قد تعيش حالة من الغيرة والتملكية والانفعالات الشديدة مع الشريك، وقد تفرض عليك الظروف بعض الخضوع
صحياً: حاول النهوض باكراً وقم بساعة مشي مع الأصدقاء قبل التوجه إلى العمل
برج الأسد
مهنياً: تنتظر ربما جواباً فيأتيك ولن تصطدم بمعاكسة ما واحتجاج او استمهال يربكك، وكن منتبهاً لأدق التفاصيل
عاطفياً: مكاسب مهمّة تساعدك في تخطّي أزماتك العاطفية، وهذا يكون درساً لك لتحديد خطواتك المستقبلية
صحياً: تجنب القيام بأعمال مرهقة ساعات طويلة، وخصوصاً أن الجميع حولك لمساعدتك
برج العذراء
مهنياً: يوم صعب وأجواء متوترة قد تحمل خلافًا أو عقبة كبيرة تهدّد الاستقرار العام بعض الشيء ثم تعود الأمور إلى سابق عهدها
عاطفياً: مشكلات بسيطة تعيق تطوّر العلاقة بالشريك، لكنّ الحلول سهلة وبسيطة
صحياً: إصابة أحد أفراد الأسرة بوعكة صحية بسيطة تقلقك وترهق أعصابك بعض الوقت لكنه سرعان ما يتعافى
برج الميزان
مهنياً: تظهر للآخرين أنّ الاعتماد عليك كان في محله، ونتائج أعمالك تثمر قريباً نجاحاً وتقدماً على الصعد كافة
عاطفياً: الشريك يطالبك بجواب حاسم حول طبيعة العلاقة بينكما، الى جانب عدد من الأمور التي تهم الطرفين
صحياً: عليك بمتابعة أحد البرامج الرياضية، فأنت تحتاج إلى ذلك لتفصل نفسك عن الإرهاق الذهني
برج العقرب
مهنياً: عدم التدخل في خصوصيات الآخرين، من شأنه أن يمنحك مِساحة أكبر للتعبير عن قدراتك الذاتية
عاطفياً: إذا كنت مجبراً على مصارحة الشريك، فلا تتردّد ولا سيما إذا كان الأمر يساهم في توضيح الأمور العالقة
صحياً: ترفض اليوم الانصياع لنصائح الطبيب، لكنك سرعان ما تعود إلى تنفيذها خوفاً على صحتك
برج القوس
مهنياً: قدّم خدمة إلى من يطلبها منك ولا تتهرب، فقد ترتد عليك إيجاباً في ما بعد، وتتحقق أحلامك بالسرعة التي تتوخاها
عاطفياً: عليك أن تكون أكثر صبراً في التعامل مع الشريك، فالعصبية غير مبرّرة وهي تضعك في مواجهة غير مجدية معه
صحياً: لا تكثر من تناول الفيتامينات من دون استشارة الطبيب، فلهذا الأمر مضاعفات سلبية
برج الجدي
مهنياً: تطوّرات كبيرة في العمل وإنجازات تسجّل في خانتك، على أن تتمكّن من استثمارها لاحقاً في مسيرتك
عاطفياً: سعادة كبيرة إلى جانب الشريك، على الرغم من بعض الغيوم التي تلوح في أفق العلاقة بينكما، لكنّها بسيطة وعابرة
صحياً: قد تصاب بتقلصات في المعدة، سببها التعصيب والإرهاق، استشر طبيبك
برج الدلو
مهنياً: تشعر بأنّ النمط يتسارع وأن المشكلات السابقة بدأت تجد حلحلة لها، كذلك قد تسوّى بعض المشكلات المالية
عاطفياً: غيوم عابرة لن تؤثر في العلاقة بالشريك، ويلي ذلك سعادة غير مسبوقة تعيد إليكما البسمة المفقودة
صحياً: قد تواجه وعكة صحية تتعلق بآلام المفاصل والظهر والتهابات الحنجرة والأنف
برج الحوت
مهنياً: الخوف قد يكون في معظم الأحيان مجرّد وهم، وذلك يدفعك حتماً إلى التردد، فحاول أن تتخطى ذلك ببعض الصبر والإيمان
عاطفياً: تجمعك المصادفات بشريك قديم، وهذا قد يعود بك بالذاكرة إلى الماضي وتفرح كثيراً
صحياً: إنتبه إلى الغشاوة التي تنتابك بين حين وآخر، وعليك زيارة طبيب العيون لمعرفة سببها
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