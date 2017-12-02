- إسرائيل تقصف قاعدة إيرانية قرب دمشق
- إنّهم عملاء!
- وقف الإرهاب في مصر مرتبط بنجاح التسوية في ليبيا
- مجلس الوزراء يجتمع الثلاثاء؟
- السعودية طلبت مساعدة أميركا لوقف الحرب في اليمن.. الرئيس الفرنسي ماكرون شجع الرئيس الحريري لمفاوضة حزب الله.. باريس ــ 4 مهدد بعدم الانعقاد لأن دول الخليج لن تدفع
- عون: الأزمة في طريق المعالجة النهائية ... ماتاريلا: نعتزم تنظيم مؤتمر لدعم الجيش
- هل يبدّد «إعلان نيات» النأي بالنفس أزمة لبنان مع العالم العربي؟
- برّي: أي تعديل حكومي لزوم ما لا يلزم
- السلاح وسياسة اللبننة والتدويل والتعريب والأقلمة
- نجاح غير مضمون لتسوية حكومية من دون السعودية
- جلسة استماع في الكونغرس: الحريري كان محتجَزاً كرهينة
- توقعات الأبراج ليوم December 2, 2017
- ملامح في مسيرة الحريري الجديد
- «النأي بالنفس» في المعاجم اللبنانية والعربية؟
- علم وخبر
- مركز إدارة الأزمات ينتقل من تركيا إلى لبنان؟
- أهالي طفيل يعودون إلى منازلهم... وينتظرون عودة الدولة إليهم
- خطأ سياسي ام كشف أمني؟
- أسبوع مفصلي للإقتصاد الأميركي... والعالمي
- عودة الحكومة تعني معاودة الإهتمام بشؤون الناس
- أستراليا: الامطار مستمرة وعمليات لاخلاء السكان جراء الفيضانات في فيكتوريا
- وفد النظام يهدد بالانسحاب من محادثات جنيف
- الوراثة كشرط للزعامة في لبنان: الحريري نموذج آخر
- مكافحة التجسّس الإسرائيلي في لبنان: تأميم أم خصخصة المقاومة؟
- أمازون آسيا | الآراضي الظليلة
توقعات الأبراج ليوم December 2, 2017
برج الحمل
مهنياً: القمر المكتمل في برج الجوزاء يجعلك تناقش أمراً وتحلل موضوعاً أو تفكر في ارتباط مهني محتمل
عاطفياً: تسود الرومانسية وقد يعرّفك صديق إلى شخص يثير إعجابك وتبدأ علاقة جديدة
صحياً: قد تمر بوعكة صحية عابرة بفعل الإرهاق وكثرة ساعات العمل، لكن لا تقلق، لا شيء مخيفاً
برج الثور
مهنياً: تشعر بضغط كبير في عملك، خفف من قلقك وتابع أعمالك بهدوء وروية، فتتوصل إلى تحقيق النتائج المرجوة
عاطفياً: نقاش صريح مع الحبيب يعيد الأمور إلى نصابها بعد خلافات طويلة، وتتوطد العلاقة
صحياً: الاضطرابات المعوية سببها التخفيق في الأكل، انتبه لهذا الأمر جيداً
برج الجوزاء
مهنياً: يتحدث هذا اليوم عن فرصة جديدة لإجراء مفاوضات ثانية أو لتوقيع عقد، تبدو مرهف الحسّ وقد تذرف الدموع من شدة الفرح
عاطفياً: تشعر بأن المحيط يسبب لك بعض الأعباء، أجّل المشاريع العاطفية إلى وقت لاحق وكُن متحفّظًا جداً ولا تقدم على أي خطوة
صحياً: يتدخل شيء من الماضي لإحداث بلبلة، لكنه لا يؤثر في وضعك الصحي ولا يثير أعصابك
برج السرطان
مهنياً: يحمل هذا اليوم فرصاً مهنية وعروضاً او اقتراحات جديّة يجب أن تأخذها بعين الاعتبار، سارع إلى العمل والتصرّف من دون تباطؤ
عاطفياً: تتلقى دعوة من الشريك للخروج معاً في سهرة رومانسية، يجب أن تقبلها بسرور، وربما تقومان بسفر
صحياً: كما تبذل في العمل جهداً لتحصل على النتائج المرجوة، المطلوب منك الأمر نفسه على الصعيد الصحي
برج الأسد
مهنياً: يشير هذا اليوم إلى فرص مهمة تأتيك وذلك من أجل بلورة مشروع خلاّق
عاطفياً: الشريك هو أقرب الناس إليك، وهذا من أبسط قواعد العلاقة الناجحة بينكما
صحياً: تميل إلى الإفراط في تناول الطعام، لكنك في الوقت نفسه تشعر بعقدة ذنب، أحسم أمرك
برج العذراء
مهنياً: يحذّرك هذا اليوم من بعض المشاكل والتراجع أو تفويت الفرص، أو من عرقلة ما قد تطرأ، فكن متحسباً جداً
عاطفياً: تحتفل بجديد، وتتلقى إشارات الحب من كل صوب وتحقّق رغبة دفينة طالما سعيت إليها
صحياً: بعض التمارين الصباحية مصحوبة بالإكثار من شرب المياه نهاراً علاج ناجح لحمية صحية
برج الميزان
مهنياً: فرص جديدة للسفر أو لاكتشاف المجهول، ويحمل إليك هذا اليوم أخباراً تخصّ بعض الزملاء أو الأقرباء أو الأصدقاء تكون مشوّقة
عاطفياً: التقدير الذي تتلقاه من الشريك يفاجئك، لكنه يكون موضع تقدير واهتمام من قبلك بغية مستقبل أفضل
صحياً: لا تضحك على ما يقوم به الآخرون من تمارين رياضية، بل حاول أن تقوم بها أيضاً لتستفيد صحياً
برج العقرب
مهنياً: تتناغم مع الزملاء في العمل، ما يتيح أمامك إجراء بعض المفاوضات الناجحة والاتصالات الغنيّة
عاطفياً: لا تخشَ مصارحة الشريك، وخصوصاً أنك تملك القدرة على المواجهة تحت أيّ ظرف من الظروف، وتكون النتيجة رائعة
صحياً: جدد نشاطك، واطرح على المقربين فكرة القيام برحلات ونزهات في الطبيعة للترفيه
برج القوس
مهنياً: يسمح لك هذا اليوم بأحلام كثيرة، ويتحدث عن آفاق جيدة ويحرّرك من بعض القيود
عاطفياً: قد تولد ظروف جديدة اكثر انسجاماً مع ميولك، وتشعر بالارتياح وتتخلص من المشاكل المتراكمة
صحياً: مهما كثرة المشاغل لإلهائك عن ممارسة الرياضة، حاول إيجاد وقت قليل للقيام بما يفيدك صحياً
برج الجدي
مهنياً: يدعوك هذا اليوم إلى العمل بتكتّم وسرية، والاستفادة من بعض الفرص الجديدة من دون المجاهرة بشيء
عاطفياً: قد تشكو خفة مشاعر الحبيب تجاهك أو عدم اكتراثه لتلبية مطالبك، لكنه لن يستمر على هذه الحال طويلاً
صحياً: حيويتك ونشاطك يوقعانك أحياناص في توترات عصبية لن تؤثر في حياتك
برج الدلو
مهنياً: يفسح لك هذا اليوم في المجال أمام فرص للحل والانخراط في بعض المشاريع الواعدة والمربحة
عاطفياً: لماذا لا تثق بالشريك؟ هل السبب هو تجاربك السابقة التي علمتك الحذر حتى من اقرب المقربين؟
صحياً: تواظب على ما بدأته على صعيد الريجيم وتتحسن تدريجياً وتستعيد رشاقتك
برج الحوت
مهنياً: يحذّرك هذا اليوم من بعض العدائية، انتبه من الانفعالات والارهاق واحذر مشكلة قانونية
عاطفياً: خلافات سطحية لا تهدّد العلاقة مع الشريك، لكنّ بعض الصبر يؤدّي حتماً إلى تصويب البوصلة مجدداً
صحياً: وظف طاقتك الخلاقة وفكرك النيّر لإيجاد الحلول المناسبة لصحتك، ولا تجعل أصحاب النيات السيئة يضعون العراقيل أمامك
قرّاء العنكبوت يتصفّحون الآن
-
إسرائيل تقصف قاعدة إيرانية قرب دمشق ...الكاتب:
-
إنّهم عملاء! ...الكاتب:
-
وقف الإرهاب في مصر مرتبط بنجاح التسوية ...الكاتب:
-
مجلس الوزراء يجتمع الثلاثاء؟ ...الكاتب:
-
السعودية طلبت مساعدة أميركا لوقف الحرب في ...الكاتب:
-
عون: الأزمة في طريق المعالجة النهائية ... ...الكاتب:
-
هل يبدّد «إعلان نيات» النأي بالنفس أزمة ...الكاتب:
-
برّي: أي تعديل حكومي لزوم ما لا ...الكاتب:
-
السلاح وسياسة اللبننة والتدويل والتعريب والأقلمة ...الكاتب:
-
نجاح غير مضمون لتسوية حكومية من دون ...الكاتب:
-
جلسة استماع في الكونغرس: الحريري كان محتجَزاً ...الكاتب:
-
توقعات الأبراج ليوم December 2, 2017 ...الكاتب:
-
ملامح في مسيرة الحريري الجديد ...الكاتب:
-
«النأي بالنفس» في المعاجم اللبنانية والعربية؟ ...الكاتب:
-
علم وخبر ...الكاتب:
-
مركز إدارة الأزمات ينتقل من تركيا إلى ...الكاتب:
-
أهالي طفيل يعودون إلى منازلهم... وينتظرون عودة ...الكاتب:
-
خطأ سياسي ام كشف أمني؟ ...الكاتب:
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 166
- بالصور والفيديو: الناشطة المصرية علياء المهدي وناشطات ''فيمن FEMEN'' يتعرّين احتجاجاً على الدستور المصري 117
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 51
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 29
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 26
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 22
- بالصور.. مجندات إسرائيليات ينشرن صورهن بالملابس الداخلية والمعدات العسكرية على "فيس بوك" 21
العنكبوت الالكتروني
العنكبوت الالكتروني - اخبار, مقالات ومدونات البلد: سيدني - استراليا
- توقعات الأبراج ليوم December 2, 2017
- توقعات الأبراج ليوم December 1, 2017
- توقعات الأبراج ليوم November 30, 2017
- توقعات الأبراج ليوم November 29, 2017
- توقعات الأبراج ليوم November 28, 2017
- توقعات الأبراج ليوم November 27, 2017
- توقعات الأبراج ليوم November 26, 2017
- توقعات الأبراج ليوم November 25, 2017
- توقعات الأبراج ليوم November 24, 2017
- توقعات الأبراج ليوم November 23, 2017
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)