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توقعات الأبراج ليوم December 3, 2017
برج الحمل
مهنياً: تقلق أو تضطرب لبعض الأمور وتشعر بالحاجة إلى الحنان والرعاية، وترغب في الترفيه عن نفسك وممارسة هواية جديدة
عاطفياً: تحاول التهرب من بعض المسؤوليات الصعبة تجاه الشريك ولكن من دون جدوى
صحياً: تتمتع بصحة ممتازة ومعنويات عالية وتقرّب شخصيتك الجذابة إليك المحيطين بك
برج الثور
مهنياً: القمر المكتمل يحمل إليك الحظوظ على طبق من فضة، فإما تحصل على مبلغ من المال غير منتظر، أو توقع على عقد ممتاز
عاطفياً: حين تجد أن الصفات التي يتمتع بها الشريك مؤثرة، تضطر إلى معاملته بالمثل، وربما أفضل مما يعاملك
صحياً: الصحة هي أغلى ما عند الإنسان، بالرياضة والانتباه إلى المأكولات تحافظ عليها
برج الجوزاء
مهنياً: القمر المكتمل في برج الجوزاء يعاكس ساتورن في برجك ونبتون في الحوت، ويتحدث عن عرقلة لمشروع لك
عاطفياً: مطلوب منك التروّي هذا اليوم وعدم اتخاذ اي قرارات، ولا تترك أحداً يخدعك
صحيا: تناول الخضراوات والفواكه كما وهو لازم يزود الجسم حيوية ونشاطاً بعد عناء العمل
برج السرطان
مهنياً: القمر المكتمل في برج الجوزاء يتسبب ببعض القلق والإزعاجات وربما بوهن صحي أو عارض يجب أن تتنبه له
عاطفياً: التسامح مع الشريك ليس تنازلاً، بل دافع مهم يساعدك للتخلص من العقبات التي تفرض نفسها عليكما
صحياً: إنتبه لصحتك بصورة دائمة، ولا تتوانَ إطلاقاً عن القيام بكل ما يعود عليك بالنفع
برج الأسد
مهنياً: القمر المكتمل في برج الجوزاء يفرحك ويتحدث عن مكافأة أو هدية أو إطراء تسمعه وينعش قلبك، وتحصل تغييرات على صعيد العمل
عاطفياً: تقضي مع الحبيب أوقاتاً رومنسية تقرّبه منك وتشعل في قلبه الهيام مجدداً
صحياً: حافظ على استقرار معنوياتك وهدوء أعصابك، لا تكثر من الصراخ والانفعال
برج العذراء
مهنياً: القمر المكتمل في برج الجوزاء يفقدك السيطرة على الأمور، ويجعلك تواجه بعض الخصوم الشرسين أو نوعاً من الكذب والافتراء
عاطفياً: أحذّرك من بعض العواصف التي قد تسبب نفوراً وجفاء بينك وبين الشريك، لكن المياه لا تلبث أن تعود إلى مجاريها الطبيعية بينكما
صحياً: ما المطلوب؟ التروّي والصبر وعدم القلق والاهتمام بالصحّة ومراجعة الطبيب عند أيّ عارض وعدم المغامرة والمجازفة مجدّداً
برج الميزان
مهنياً: القمر المكتمل في برج الجوزاء يكون مناسباً جداً لك ويبشر بتطورات تحصل لمصلحتك، وتظهر قدرة وخارقة على التعامل مع الظروف للخروج بأفضل النتائج
.عاطفياً: تقضي مع الشريك أوقاتاً سعيدة وتصلك أخبار سارة من قريب مسافر يدعوكما للسفر إليه لتجديد شهر العسل
صحياً: معنوياتك مرتفعة جداً نتيجة نجاح مشروع لك أسهم في تأمين الراحة والطمأنينة
برج العقرب
مهنياً: القمر المكتمل في برج الجوزاء يتحدث عن صفقة مالية أو عن فرص جديدة تأتي إليك، وتتخلص من المصاعب الكبيرة
عاطفياً: تتلقى هدية ثمينة ورائعة من الشريك تسعدك وتشعرك بالحب الكبير الذي يكنّه لك
صحياً: لا تدع الخمول يسيطر عليك، وكن حريصاً على صحتك هذه الفترة
برج الجدي
مهنياً: القمر المكتمل في برج الجوزاء يحتم عليك الانتباه إلى سلامتك، ويتحدث عن تركيز على عمل يستحوذ على كل اهتماماتك ويسبب لك القلق
عاطفياً: تشعر بفتور الجوّ وتتسرّع في إلقاء اللوم على الشريك عندما تتدهور الأمور أو تتسع الهوّة بينكما
صحياً: تحبّ الطعام الدسم وهذا ما يسبب لك زيادة في الوزن فضلاً عن مشاكل صحية أخرى
برج الدلو
مهنياً: القمر المكتمل في برج الجوزاء يتحدث عن نمو صداقة غالية تبرهن عن وفائها، وتكون أكثر المستفيدين من هذا الأمر
عاطفياً: قد تجبر على الاهتمام بشؤون تشغلك عن الشريك، ما يولد جواً قاتماً بعض الوقت
صحياً: خفّف من حمل أشياء ثقيلة تعتقد أنك قادر على رفعها فقد تصاب بآلام حادة في الظهر
برج الحوت
مهنياً: القمر المكتمل في برج الجوزاء يشكل معاكسة مع نبتون في برجك وساتورن في القوس، ما قد يشير إلى خطر ما أو إلى محاسبة من قبل الزملاء
عاطفياً: لا تكن مقطّب الجبين أمام الشريك، لا ذنب له في كل ما يحصل معك
صحياً: إذا شعرت ببعض الألم في مختلف أنحاء جسمك فذلك جراء التعب والإرهاق في العمل
برج الحمل
مهنياً: القمر المكتمل في برج الجوزاء يجعلك تناقش أمراً وتحلل موضوعاً أو تفكر في ارتباط مهني محتمل
عاطفياً: تسود الرومانسية وقد يعرّفك صديق إلى شخص يثير إعجابك وتبدأ علاقة جديدة
صحياً: قد تمر بوعكة صحية عابرة بفعل الإرهاق وكثرة ساعات العمل، لكن لا تقلق، لا شيء مخيفاً
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