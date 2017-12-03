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المصنفة ايضاً في: الأبراج, منوعات

توقعات الأبراج ليوم December 3, 2017

آخر تحديث: منذ 2 من الساعات 15 من الدقائق
الكاتب: العنكبوت الالكتروني
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توقعات الأبراج ليوم December 3, 2017

برج الحمل

مهنياً: تقلق أو تضطرب لبعض الأمور وتشعر بالحاجة إلى الحنان والرعاية، وترغب في الترفيه عن نفسك وممارسة هواية جديدة

عاطفياً: تحاول التهرب من بعض المسؤوليات الصعبة تجاه الشريك ولكن من دون جدوى

صحياً: تتمتع بصحة ممتازة ومعنويات عالية وتقرّب شخصيتك الجذابة إليك المحيطين بك



برج الثور

مهنياً: القمر المكتمل يحمل إليك الحظوظ على طبق من فضة، فإما تحصل على مبلغ من المال غير منتظر، أو توقع على عقد ممتاز

عاطفياً: حين تجد أن الصفات التي يتمتع بها الشريك مؤثرة، تضطر إلى معاملته بالمثل، وربما أفضل مما يعاملك

صحياً: الصحة هي أغلى ما عند الإنسان، بالرياضة والانتباه إلى المأكولات تحافظ عليها



برج الجوزاء

مهنياً: القمر المكتمل في برج الجوزاء يعاكس ساتورن في برجك ونبتون في الحوت، ويتحدث عن عرقلة لمشروع لك

عاطفياً: مطلوب منك التروّي هذا اليوم وعدم اتخاذ اي قرارات، ولا تترك أحداً يخدعك

صحيا: تناول الخضراوات والفواكه كما وهو لازم يزود الجسم حيوية ونشاطاً بعد عناء العمل



برج السرطان

مهنياً: القمر المكتمل في برج الجوزاء يتسبب ببعض القلق والإزعاجات وربما بوهن صحي أو عارض يجب أن تتنبه له

عاطفياً: التسامح مع الشريك ليس تنازلاً، بل دافع مهم يساعدك للتخلص من العقبات التي تفرض نفسها عليكما

صحياً: إنتبه لصحتك بصورة دائمة، ولا تتوانَ إطلاقاً عن القيام بكل ما يعود عليك بالنفع



برج الأسد

مهنياً: القمر المكتمل في برج الجوزاء يفرحك ويتحدث عن مكافأة أو هدية أو إطراء تسمعه وينعش قلبك، وتحصل تغييرات على صعيد العمل

عاطفياً: تقضي مع الحبيب أوقاتاً رومنسية تقرّبه منك وتشعل في قلبه الهيام مجدداً

صحياً: حافظ على استقرار معنوياتك وهدوء أعصابك، لا تكثر من الصراخ والانفعال



برج العذراء

مهنياً: القمر المكتمل في برج الجوزاء يفقدك السيطرة على الأمور، ويجعلك تواجه بعض الخصوم الشرسين أو نوعاً من الكذب والافتراء

عاطفياً: أحذّرك من بعض العواصف التي قد تسبب نفوراً وجفاء بينك وبين الشريك، لكن المياه لا تلبث أن تعود إلى مجاريها الطبيعية بينكما

صحياً: ما المطلوب؟ التروّي والصبر وعدم القلق والاهتمام بالصحّة ومراجعة الطبيب عند أيّ عارض وعدم المغامرة والمجازفة مجدّداً



برج الميزان

مهنياً: القمر المكتمل في برج الجوزاء يكون مناسباً جداً لك ويبشر بتطورات تحصل لمصلحتك، وتظهر قدرة وخارقة على التعامل مع الظروف للخروج بأفضل النتائج

.عاطفياً: تقضي مع الشريك أوقاتاً سعيدة وتصلك أخبار سارة من قريب مسافر يدعوكما للسفر إليه لتجديد شهر العسل

صحياً: معنوياتك مرتفعة جداً نتيجة نجاح مشروع لك أسهم في تأمين الراحة والطمأنينة



برج العقرب

مهنياً: القمر المكتمل في برج الجوزاء يتحدث عن صفقة مالية أو عن فرص جديدة تأتي إليك، وتتخلص من المصاعب الكبيرة

عاطفياً: تتلقى هدية ثمينة ورائعة من الشريك تسعدك وتشعرك بالحب الكبير الذي يكنّه لك

صحياً: لا تدع الخمول يسيطر عليك، وكن حريصاً على صحتك هذه الفترة



برج الجدي

مهنياً: القمر المكتمل في برج الجوزاء يحتم عليك الانتباه إلى سلامتك، ويتحدث عن تركيز على عمل يستحوذ على كل اهتماماتك ويسبب لك القلق

عاطفياً: تشعر بفتور الجوّ وتتسرّع في إلقاء اللوم على الشريك عندما تتدهور الأمور أو تتسع الهوّة بينكما

صحياً: تحبّ الطعام الدسم وهذا ما يسبب لك زيادة في الوزن فضلاً عن مشاكل صحية أخرى



برج الدلو

مهنياً: القمر المكتمل في برج الجوزاء يتحدث عن نمو صداقة غالية تبرهن عن وفائها، وتكون أكثر المستفيدين من هذا الأمر

عاطفياً: قد تجبر على الاهتمام بشؤون تشغلك عن الشريك، ما يولد جواً قاتماً بعض الوقت

صحياً: خفّف من حمل أشياء ثقيلة تعتقد أنك قادر على رفعها فقد تصاب بآلام حادة في الظهر



برج الحوت

مهنياً: القمر المكتمل في برج الجوزاء يشكل معاكسة مع نبتون في برجك وساتورن في القوس، ما قد يشير إلى خطر ما أو إلى محاسبة من قبل الزملاء

عاطفياً: لا تكن مقطّب الجبين أمام الشريك، لا ذنب له في كل ما يحصل معك

صحياً: إذا شعرت ببعض الألم في مختلف أنحاء جسمك فذلك جراء التعب والإرهاق في العمل



برج الحمل

مهنياً: القمر المكتمل في برج الجوزاء يجعلك تناقش أمراً وتحلل موضوعاً أو تفكر في ارتباط مهني محتمل

عاطفياً: تسود الرومانسية وقد يعرّفك صديق إلى شخص يثير إعجابك وتبدأ علاقة جديدة

صحياً: قد تمر بوعكة صحية عابرة بفعل الإرهاق وكثرة ساعات العمل، لكن لا تقلق، لا شيء مخيفاً



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