توقعات الأبراج ليوم December 3, 2017

برج الحمل

مهنياً: تقلق أو تضطرب لبعض الأمور وتشعر بالحاجة إلى الحنان والرعاية، وترغب في الترفيه عن نفسك وممارسة هواية جديدة



عاطفياً: تحاول التهرب من بعض المسؤوليات الصعبة تجاه الشريك ولكن من دون جدوى



صحياً: تتمتع بصحة ممتازة ومعنويات عالية وتقرّب شخصيتك الجذابة إليك المحيطين بك





برج الثور

مهنياً: القمر المكتمل يحمل إليك الحظوظ على طبق من فضة، فإما تحصل على مبلغ من المال غير منتظر، أو توقع على عقد ممتاز



عاطفياً: حين تجد أن الصفات التي يتمتع بها الشريك مؤثرة، تضطر إلى معاملته بالمثل، وربما أفضل مما يعاملك



صحياً: الصحة هي أغلى ما عند الإنسان، بالرياضة والانتباه إلى المأكولات تحافظ عليها





برج الجوزاء

مهنياً: القمر المكتمل في برج الجوزاء يعاكس ساتورن في برجك ونبتون في الحوت، ويتحدث عن عرقلة لمشروع لك



عاطفياً: مطلوب منك التروّي هذا اليوم وعدم اتخاذ اي قرارات، ولا تترك أحداً يخدعك



صحيا: تناول الخضراوات والفواكه كما وهو لازم يزود الجسم حيوية ونشاطاً بعد عناء العمل





برج السرطان

مهنياً: القمر المكتمل في برج الجوزاء يتسبب ببعض القلق والإزعاجات وربما بوهن صحي أو عارض يجب أن تتنبه له



عاطفياً: التسامح مع الشريك ليس تنازلاً، بل دافع مهم يساعدك للتخلص من العقبات التي تفرض نفسها عليكما



صحياً: إنتبه لصحتك بصورة دائمة، ولا تتوانَ إطلاقاً عن القيام بكل ما يعود عليك بالنفع





برج الأسد

مهنياً: القمر المكتمل في برج الجوزاء يفرحك ويتحدث عن مكافأة أو هدية أو إطراء تسمعه وينعش قلبك، وتحصل تغييرات على صعيد العمل



عاطفياً: تقضي مع الحبيب أوقاتاً رومنسية تقرّبه منك وتشعل في قلبه الهيام مجدداً



صحياً: حافظ على استقرار معنوياتك وهدوء أعصابك، لا تكثر من الصراخ والانفعال





برج العذراء

مهنياً: القمر المكتمل في برج الجوزاء يفقدك السيطرة على الأمور، ويجعلك تواجه بعض الخصوم الشرسين أو نوعاً من الكذب والافتراء



عاطفياً: أحذّرك من بعض العواصف التي قد تسبب نفوراً وجفاء بينك وبين الشريك، لكن المياه لا تلبث أن تعود إلى مجاريها الطبيعية بينكما



صحياً: ما المطلوب؟ التروّي والصبر وعدم القلق والاهتمام بالصحّة ومراجعة الطبيب عند أيّ عارض وعدم المغامرة والمجازفة مجدّداً





برج الميزان

مهنياً: القمر المكتمل في برج الجوزاء يكون مناسباً جداً لك ويبشر بتطورات تحصل لمصلحتك، وتظهر قدرة وخارقة على التعامل مع الظروف للخروج بأفضل النتائج



.عاطفياً: تقضي مع الشريك أوقاتاً سعيدة وتصلك أخبار سارة من قريب مسافر يدعوكما للسفر إليه لتجديد شهر العسل



صحياً: معنوياتك مرتفعة جداً نتيجة نجاح مشروع لك أسهم في تأمين الراحة والطمأنينة





برج العقرب

مهنياً: القمر المكتمل في برج الجوزاء يتحدث عن صفقة مالية أو عن فرص جديدة تأتي إليك، وتتخلص من المصاعب الكبيرة



عاطفياً: تتلقى هدية ثمينة ورائعة من الشريك تسعدك وتشعرك بالحب الكبير الذي يكنّه لك



صحياً: لا تدع الخمول يسيطر عليك، وكن حريصاً على صحتك هذه الفترة





برج الجدي

مهنياً: القمر المكتمل في برج الجوزاء يحتم عليك الانتباه إلى سلامتك، ويتحدث عن تركيز على عمل يستحوذ على كل اهتماماتك ويسبب لك القلق



عاطفياً: تشعر بفتور الجوّ وتتسرّع في إلقاء اللوم على الشريك عندما تتدهور الأمور أو تتسع الهوّة بينكما



صحياً: تحبّ الطعام الدسم وهذا ما يسبب لك زيادة في الوزن فضلاً عن مشاكل صحية أخرى





برج الدلو

مهنياً: القمر المكتمل في برج الجوزاء يتحدث عن نمو صداقة غالية تبرهن عن وفائها، وتكون أكثر المستفيدين من هذا الأمر



عاطفياً: قد تجبر على الاهتمام بشؤون تشغلك عن الشريك، ما يولد جواً قاتماً بعض الوقت



صحياً: خفّف من حمل أشياء ثقيلة تعتقد أنك قادر على رفعها فقد تصاب بآلام حادة في الظهر





برج الحوت

مهنياً: القمر المكتمل في برج الجوزاء يشكل معاكسة مع نبتون في برجك وساتورن في القوس، ما قد يشير إلى خطر ما أو إلى محاسبة من قبل الزملاء



عاطفياً: لا تكن مقطّب الجبين أمام الشريك، لا ذنب له في كل ما يحصل معك



صحياً: إذا شعرت ببعض الألم في مختلف أنحاء جسمك فذلك جراء التعب والإرهاق في العمل





برج الحمل

مهنياً: القمر المكتمل في برج الجوزاء يجعلك تناقش أمراً وتحلل موضوعاً أو تفكر في ارتباط مهني محتمل



عاطفياً: تسود الرومانسية وقد يعرّفك صديق إلى شخص يثير إعجابك وتبدأ علاقة جديدة



صحياً: قد تمر بوعكة صحية عابرة بفعل الإرهاق وكثرة ساعات العمل، لكن لا تقلق، لا شيء مخيفاً





