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المصنفة ايضاً في: الأبراج, منوعات

توقعات الأبراج ليوم December 12, 2017

آخر تحديث: منذ 5 من الساعات 47 من الدقائق
الكاتب: العنكبوت الالكتروني
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توقعات الأبراج ليوم December 12, 2017

برج الحمل

مهنياً: تواجهك عراقيل لكن الحظ حليفك وتتخطاها بالصبر وهدوء الأعصاب وتلفت الأنظار

عاطفياً: لا تفكّر في الطرف الآخر هذه الأيام لأنه لا يفكر فيك، اتركه ليكتشف خطأه ويعود إلى صوابه

صحياً: الأجواء المستجدّة في العمل قد لا تكون مريحة، وتسبب لك الإرهاق، انتبه



برج الثور

مهنياً: أنجز أعمالك قبل أن تتكاسل وتفقد حيويتك واندفاعك وحماستك الزائدة، لقاء مع بعض رجال الأعمال يكون ناجحاً ويحمل فرصاً جديدة إليك

عاطفياً: قد تمرّ بيوم صعب مع الحبيب، صارحه لحل الأمور العالقة بينكما قبل أن تصلا إلى حائط مسدود

صحياً: لا تنظر إلى الوراء، ما مضى قد مضى، واسع جاهداً إلى أن تبقي صحتك في أفضل حالاتها



برج الجوزاء

مهنياً: إيّاك والوقوع في الأعباء والمسؤوليّات، لا تخالف الإرشادات ولا تترك عملك ناقصاً، أنت عرضة للمحاسبة!

عاطفياً: كن صابراً مع الحبيب، فأنت لم تسئ الاختيار في علاقتك العاطفية، بالحكمة تعود الأمور إلى طبيعتها

صحياً: لا تكن من أصحاب الرأي المتصلّب، ليّن الأمور بعض الشيء وهدّئ من روعك



برج السرطان

مهنياً: تشعر ببعض التعب والملل، إلا أنك سرعان ما تستعيد نشاطك وحيويتك ونهمك إلى تنفيذ المشاريع الكبيرة

عاطفياً: يحتاج الشريك إلى بعض الوقت للتفكير، أعطه ذلك وثق بأنه سيتخذ القرار المناسب الذي سيريحك كثيراً

صحياً: لا بأس من ممارسة رياضة خفيفة لا تسبب لك الإرهاق وتفيدك صحياً



برج الأسد

مهنياً: لا تعرّض جهودك للضياع، يجب أن تخرج من أي امتحان منتصراً، الظروف ضاغطة لكنها مهمة

عاطفياً: خفف من عصبيتك تجاه الشريك، لأن ذلك قد يولّد بعض المشكلات بينكما، فتدارك الأمور سريعاً

صحياً: لا تكن لجوجاً لكي تفقد البدانة بين ليلة وضحاها، بل كن صبوراً وواظب على اتباع الحمية



برج العذراء

مهنياً: استعدّ لإنجاز مشروع مهم قد يغير حياتك ويعود عليك بأرباح طائلة تسثمرها في المستقبل لإنشاء عمل خاص بك

عاطفياً: ينشغل الحبيب عنك هذا اليوم، لكن لا تقلق فأنت دائماً في عقله وفي قلبه

صحياً: كن من الحرصاء على صحتهم، ولا تتشبه بكل من يستهتر بها، فهم الخاسرون



برج الميزان

مهنياً: إختر الزملاء بالطريقة الصحيحة وابتعد عما يسبب لك الانزعاج ويعكر صفو خاطرك

عاطفياً: تمضي وقتاً مع الشريك وتناقش معه أموركما الشخصية وتخططان للمستقبل

صحياً: سير الأمور على ما يرام في كل ما تقوم به، ينعكس إيجاباً على وضعك الصحي



برج العقرب

مهنياً: تنسى كل مشاكلك وتبتعد عن كل ما يسبب لك التوتر ووجع الرأس في مجالك المهني

عاطفياً: عليك أن تفكر بعقلك لا بقلبك فقط تجاه الشريك، وتالياً منحه هامشاً أكبر للتعبير عن آرائه

صحياً: تشعر بالتوتر ولا تعرف ما السبب، أقصد النادي الرياضي وهدئ أعصابك



برج القوس

مهنياً: يحمل هذا اليوم تغييراً ايجابياً، ومن الممكن أن تتوصّل إلى اتفاق سرّي وتوقع عقداً بعيداً عن العيون

عاطفياً: اذا لم تكن صادقاً مع الشريك خسرت كل شيء، بادر إلى مصارحته بمشاعرك تجاهه

صحياً: لا تتردد في تنفيذ تمارينك الرياضية، فهي تفيدك كثيراً من اجل المستقبل



برج الجدي

مهنياً: يحمل هذا اليوم ذكريات وحنيناً ولقاءات مؤثرة أو يشير إلى استرجاع الماضي بصفحاته الناصعة والجملية

عاطفياً: قد تولد مشاعر حب جديدة وشديدة تتسبب ببعض التشنجات ربما او ببعض التحديات

صحياً: ارتفاع في الضغط لمن هم عرضة لذلك وفيما بعد تمدد عضلات القلب وعدم انتظام دقاته بفعل الإرهاق



برج الدلو

مهنياً: تكون معرّضاً لبعض المواجهات، فتمر ببعض التغييرات في أي مجال مهني تخوضه

عاطفياً: تبدو الملامح إيجابية في علاقاتك الشخصية مع الزوج أو الحبيب وتجد نفسك وسط أجواء حارّة جميلة

صحياً: لا شك في أنك تعيش غلياناً إلا أن ضبط الأعصاب يبدو هو الوصية المثلى



برج الحوت

مهنياً: تصحح بعض الأخطاء وتتصالح مع بعض الأفرقاء وتشعر بتفاؤل أكبر وقد تتاح لك فرص مهنية افضل

عاطفياً: تبدو اكثر حرصاً على شؤونك العاطفية وتقلق، وربما تتلهى عن الشريك بالانشغال بأمور مادية ملحّة

صحياً: نسق قدر الإمكان بين نشاطك المهني والعاطفي والصحي فتكون مرتاحاً من جميع الجهات



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