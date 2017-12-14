- الحلفاء للحريري: مصلحة البلد في رفع وصاية إيران عن لبنان
- الحريري «ينأى بنفسه»: مسألة حزب الله أكبر من لبنان ولن «أبقّ البحصة»
- عون في قمة إسطنبول: ترامب تجاوز القرارات الدولية
- مشروع موازنة 2018: الوزراء يطلبون زيادة الإنفاق 2000 مليار ليرة!
- سفارة للبنان... في القدس
- توقعات الأبراج ليوم December 14, 2017
- هل يتم رفع السرِّية المصرفية عن قضايا الفساد؟
- لهذه الأسباب تأجَّل «بَق البحصة»!
- السعودية ولبنان بعد الاستقالة وطيِّها
- إسرائيل تهدّد لبنان... عبر الإعلام السعودي
- قمّة القدس... لماذا في بكركي؟
- الأوروبيّون للبنان: طبِّقوا الإلتزامات
- هذه هي اسماء من طعن الحريري...
- صوت أحرار العالم
- مجلس الوزراء اليوم بين الملفات الكبيرة وهموم المواطن
- «توتر إقليمي» بين طهران وباريس ينعكس على الدور الفرنسي في لبنان
- ألمانيا تحفز اللاعبين بـ350 ألف يورو
- «فيفا» يعتبر نيجيريا خاسرة أمام الجزائر
- القِمّة الإسلاميّة جاءت مُخيّبَةً للآمال حُضورًا وقرارات وأبرز إنجازاتِها فَضح الزّعامات التي قاطعَتها.. لماذا يَغيب خادم الحرمين.. ويُقاطع رئيس لجنة القُدس.. ويَحذو حَذوهُما الرئيس السيسي؟ نَنتظر تَنفيذ أردوغان لوَعدِه بقَطع العَلاقات مع إسرائيل والعاهل الأردني بإغلاقِ سَفارَتِها في عمّان
- وزير الاستخبارات الاسرائيلي: نستطيع إعادة لبنان للعصر الحجري
- ميقاتي منوهاً بـ"قمة اسطنبول": تؤسس لمرحلة نريدها بداية لعمل جدي
- مستشفى للإبل بدولة خليجية يبدأ في استقبال "المرضى".. غرفتا عمليات وأشعة في انتظارهم
- الخزعلي لم يدخل لبنان رسمياً: من أين عبر؟
- التقى سليماني ونصرالله ويحضّر مفاجأة لإسرائيل.. كشفُ كواليس زيارة الخزعلي!
- مارينا "سياسيّ" تدمرّ التاريخ في مرفأ عدلون
توقعات الأبراج ليوم December 14, 2017
برج الحمل
مهنياً: يساهم الحظ في إعطائك فرصة ثمينة لتحسين مواهبك وتطويرها، تبدأ باتخاذ بعض القرارات الحاسمة وتقرر صقل مواهبك أملاً في تحسين مركزك
عاطفياً: طريقة التعبير التي تعتمدها أخيراً، تدفع الشريك إلى التقرب منك أكثر فأكثر، وستلاحظ ذلك قريباً
صحياً: قد تمر بيوم من الحزن والقلق، لكن لا تدع ذلك يؤثر في صحتك وعافيتك
برج الثور
مهنياً: إحذر المشكلات المهنية، أنت تشعر بضغوط، لكنك قد لا تنجح في تحديد سببها، حافظ على مشاعرك لنفسك، ولا تعرّض نفسك لحكم الآخرين عليك
عاطفياً: قد تجد عند الشريك مزيداً من الدفء والحنان، استفد من طيبته لئلا تدفع الثمن لاحقاً
صحياً: العقاقير التي تتناولها للتخلص من بعض آلام الظهر مفيدة، لكن عليك القيام أيضاً ببعض التمارين الرياضية
برج الجوزاء
مهنياً: خفف من عصبيتك قدر الإمكان وابتعد عن كل ما يوحي بروح المغامرة
عاطفياً: يوم مناسب للقيام بعمل يتطلّب تعاوناً مع الشريك، ويكون على أتمّ الاستعداد للتعاون إلى أقصى حد
صحياً: تتميز هذا اليوم بحيوية لا تعرفها منذ مدة طويلة، ويحسدك الجميع عليها
برج السرطان
مهنياً: يتحدث هذا اليوم عن نقاشات حامية و صراعات وخلافات، عليك أن تصغي إلى وجهات نظر الآخرين
عاطفياً: تواجه صعوبة في التعاطي مع حبيبك وتشكو برودته وقلّة تفهمّه، لكنّ الأمر لن يصل بك إلى اتهامه باللامبالاة والإهمال
صحياً: إنتبه لصحتك ولا تهمل أيّ عارض، بل سارع إلى الطبيب واعرض حالتك عليه
برج الأسد
مهنياً: تحصل على معلومات مفيدة، تدقق في بعض التفاصيل، وقد تعود لتقصّي بعض الحقائق، وتقود مسيرة ناجحة وترفع إلى الأعلى
عاطفياً: إتبع قلبك وحدسك ووحيك، القلب مليء بجديد هذا اليوم ويمنحك قوة وشعوراً بالنفوذ
صحياً: إنتبه لصحتك ولسلامة قلبك، وتناول أدويتك بانتظام وتقيد بإرشادات الطبيب
برج العذراء
مهنياً: يهدّد هذا اليوم ببعض التراجع في الأعمال أو بفضح الأمور التي تحرص على سريتها، ولكنك تسعد بلقاءات ودعوات عذبة واجتماعات غير تقليدية
عاطفياً: الوضع يشكو بهتاناً أو جموداً أو جفاء، بانتظارك انقباض عاطفي لكنه سرعان ما يزول وتتأجج العواطف مجدّداً
صحياً: لا تكن عبد الشراهة المفرطة، وحاول أن تلهي نفسك بأي شيء يسليك ما عدا الأكل
برج الميزان
مهنياً: أعطِ أفضل ما لديك لأنّ الظروف تختبر قدراتك وهي لا تريد إضعافك! لا تسمح للمعنويات بالتراجع حتّى لو شعرت بتعب أو بإعياء
عاطفياً: محاولات الشريك لفرض رأيه عليك، لن تساعد في حل الأمور، بل تزيدها تعقيداً وتعميق الهوة بينكما، استدرك الوضع سريعاً
صحياً: ألم خفيف ينتابك بين الحين والآخر، لا تخف إنه نتيجة توتر الأعصاب فقط
برج العقرب
مهنياً: لا تستسلم للضغوط ولا تسمح للمعنويات بالتراجع حتّى لو واجهت الكثير من المشاكل
عاطفياً: لا تقحم نفسك في مشاكل مع الشريك، وهو يلجأ إليك طالباً منك الوقوف إلى جانبه، فلا تخذله
صحياً: تتحسّن أوضاعك الصحية وتبشر بأن كل ما تعرّضت له من أمراض كان بسبب الأعصاب
برج القوس
مهنياً: يتحدث هذا اليوم عن شؤون مالية ومهنية طارئة، وأخبار تخصّ أحد الأشخاص الذي يشغل مركزاً مهمّاً، فيؤثر الأمر فيك
عاطفياً: يحذرك هذا اليوم من مشادة مع الشريك أو من غيرة يمارسها وتكون أنت سببها، وتشعر بأنّك مسيطر على الأوضاع العاطفية وعلى مشاعرك
صحياً: التمارين الصباحية مفيدة قبل تناول الطعام أو أي مشروب منبه ثم الانطلاق إلى العمل بنشاط
برج الجدي
مهنياً: سوء تفاهم مع بعض المحيط او بلبلة بسبب وضع مهني وربما يجعلك تكتشف بعض الاعداء المتخفين وراء ستار الحب والتودد
عاطفياً: تعالج القضايا العاطفية بلا خوف أو تردد وتساهم في إحلال السلام وتقريب وجهات النظر بعد التباين
صحياً: الأخطار المحدقة بصحتك لم تزول بعد ولكن في حال أي اضطراب جسدي فإن حيويتك وقدرتك على إزالة الشحم ستجعلانك تتخطى ذلك بسرعة
برج الدلو
مهنياً: يوم جيد لمباشرة مفاوضات مهمة أو لعقد لقاء والتوصل إلى اتفاق، تدعمك الأقدار ولو أنك ما زلت تعيش صخبا في حياتك المهنية
عاطفياً: اذا لم تكن مرتاحاً لتصرفات الشريك، سارع إلى مصارحته قبل فوات الأوان
صحياً: استقد من العطلة السنوية للانطلاق في رحلة استجمام أو في سفر إلى إحدى الجزر
برج الحوت
مهنياً: يبدو الارتباك واضحاً في تصرفاتك، فحاول أن تكون أكثر هدوءاً لتحقق أهدافك
عاطفياً: قد تجد نفسك في مأزق مفاجئ بسبب عدائتيك تجاه الشريك، وهذا قد يدفعه إلى الحسم سريعاً
صحياً: أوجاع مفاجئة في المفاصل تبقيك عاجزاً عن القيام بأي نشاط وتلازمك ليل نهار
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 166
- بالصور والفيديو: الناشطة المصرية علياء المهدي وناشطات ''فيمن FEMEN'' يتعرّين احتجاجاً على الدستور المصري 117
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 51
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 29
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 26
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 22
- بالصور.. مجندات إسرائيليات ينشرن صورهن بالملابس الداخلية والمعدات العسكرية على "فيس بوك" 21
العنكبوت الالكتروني
العنكبوت الالكتروني - اخبار, مقالات ومدونات البلد: سيدني - استراليا
- توقعات الأبراج ليوم December 14, 2017
- توقعات الأبراج ليوم December 12, 2017
- توقعات الأبراج ليوم December 11, 2017
- توقعات الأبراج ليوم December 9, 2017
- توقعات الأبراج ليوم December 8, 2017
- توقعات الأبراج ليوم December 7, 2017
- توقعات الأبراج ليوم December 6, 2017
- توقعات الأبراج ليوم December 5, 2017
- توقعات الأبراج ليوم December 4, 2017
- توقعات الأبراج ليوم December 3, 2017
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)