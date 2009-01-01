إنفوغرافيك.. الدبابات الأكثر إثارة للرعب

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غالبا ما يسأل المرء عن أفضل دبابة قتال رئيسية في العالم، والأكثر تقدما وحداثة، وهو ما يتطلب مراجعة لأهم مزايا الدبابة، خصوصا فيما يتعلق بالحماية والتصفيح في مواجهة النيران المعادية.

واستعرض موقع "ميلتاري توداي" أهم الدبابات في العالم، وأكثرها تطورا وحداثة وسرعة، بالإضافة إلى دقة الإصابة ومرونة الحركة.

فيما يلي الدبابات الأكثر قوة في العالم وإثارة للرعب، بناء على نتائج الدراسة التي قام بها الموقع المذكور، مع العلم أن أيا منها لم تخض حربا أو تشترك في قتال مباشر.

1. ليوبارد

تتميز بتضمينها أفضل الإلكترونيات وأحدثها، والحماية الفائقة، بالإضافة إلى دقة الإصابة ومدى الرماية الذي يعد الأطول بين نظيراتها. كما تحتوي على مدفع قوي ونظام متقدم للتحكم بالنيران، بالإضافة إلى نظام دفع وتعليق متطور يتيح لها قدرة كبيرة على المناورة.

2. بلاك بانثر

تعتبر دبابة "بلاك بانثر" الكورية الجنوبية من أكثر دبابات المعارك الرئيسية تقدما في العالم، كما أنها الأكثر كلفة في العالم حتى اليوم.

وتستخدم تصفيحا غير معروف، وفي المقدمة يمكنها تحمل قذيفة مدفعية عيار 120 ملم، ويكمل ذلك نظام حماية فعال ونظام إجرائي مضاد ونظام إطلاق مدفعي يمكنه إصابة طائرة مروحية تحلق على ارتفاع منخفض دون تدخل بشري.

3. إم1إيه2 سيب

تتمتع هذه الدبابة بتكنولوجيا وتصفيح متطورين للغاية، وهي من أكثر الدبابات إثارة للرعب. وتتمتع كذلك بحماية ضد كل أنواع الأسلحة المضادة للدبابات.

غير أن مدفعها أقصر من مدفع ليوبارد أو بلاك بانثر، بالإضافة إلى أنها تحتاج لصيانة مستمرة وكثيرة، إضافة إلى استهلاكها الهائل للوقود.

4. تشالينجر

تعتبر تشالينجر من أفضل الدبابات تصفيحا وحماية، خصوصا ضد النيران المعادية المباشرة، ويصل مدى الإصابة إلى 5 كيلومترات، وهي حاملة الرقم القياسي في المواجهة بين الدبابات.

تنقصها السرعة والقوة أمام نظيراتها الغربية، لكن يعتمد عليها من الناحية الميكانيكية.

5. أرمادا

مازالت مواصفات أرمادا سرية لكونها حديثة الإنتاج، لكنها تتمتع بنظام حماية متطور، بالإضافة إلى نظام مضاد للهجمات المعادية.

وهي أول دبابة ذاتية التعبئة والتذخير، ومزودة بمدفع عيار 125 ملم، هو الأكثر دقة بين الدبابات الروسية، وأثارت مخاوف الغرب، خصوصا بريطانيا وألمانيا بسبب قدراتها المخيفة.

المصدر: سكاي نيوز