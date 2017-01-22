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استجابة لترامب.. هذه خطة البحرية الأمريكية التوسعية أمام "تهديدات روسيا والصين"

آخر تحديث: منذ 2 ساعة 28 دقيقة
الكاتب: العنكبوت الالكتروني
عدد المشاهدات: 117
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استجابة لترامب.. هذه خطة البحرية الأمريكية التوسعية أمام &quot;تهديدات روسيا والصين&quot;

واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)— قدمت البحرية الأمريكية خطة توسعية تعتبر الأكبر منذ الحرب الباردة، لمواجهة التهديدات الروسية والصينية، وذلك استجابة لمطالبات قدمها الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب خلال حملته الانتخابية.

وفي الخطة المقدمة، طلبت البحرية الأمريكية بـ104 طرادات ومدمرات و71 سفينة دعم وإسناد و66 غواصة هجومية وغيرها من القطع البحرية ليصل عدد القطع البحرية لـ355 بزيادة 81 سفينة عن 274 قطعة بحرية توجد الآن.

ويذكر أن متوسط إنفاق البحرية الأمريكية السنوي للبحرية الأمريكية على بناء السفن يبلغ 16 مليار دولار، وأن الانفاق السنوي الإضافي لبناء القطع البحرية المدرجة على الخطة يبلغ 5.5 مليار دولار على مدى 30 عاما.

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