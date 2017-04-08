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ماذا تعرف عن صواريخ توماهوك؟
صاروخ عابر للقارات وضع في الخدمة عام 1983، واستخدم لضرب أهداف محددة بعيدة. يزن 1.5 طن ومزود بشحنة ناسفة تبلغ 450 كيلوغراما. ويمكن تزويده برأس نووي.
الخصائص
"توماهوك" صاروخ من طراز "بي جي أم-109" يتم إطلاقه من غواصات وسفن كبيرة، يسير نحو هدفه بسرعة 880 كيلومترا في الساعة، ويمكن أن يبلغ مداه 2500 كيلومتر بحسب الأنواع، ودقته محددة ببضعة أمتار.
وبفضل نظام توجيهه بالرادار يمكن لتوماهوك أن يحلق على علوّ يتراوح بين 15 ومائة متر عن الأرض ويتكيف مع تضاريسها ليبقى خفيا قدر الإمكان، وهو فعال ضد بنى تحتية مهمة مثل الأبنية والثكنات والمطارات وأهداف محصنة أخرى.
ويتراوح سعر الصاروخ الواحد بين 600 ألف و2.1 مليون دولار.
الاستخدامات
استخدم توماهوك للمرة الأولى في 17 يناير/كانون الثاني 1991 في الحرب الأميركية الأولى على العراق.
وحسب وزارة الدفاع الأميركية، فقد أصابت كل الصواريخ تقريبا (282 من أصل 297) أهدافها، وقد استخدمت ضد مصانع ومنشآت عسكرية وأصبحت من الأسلحة التي استقطبت الاهتمام في حرب الخليج.
وقد عرض الجيش الأميركي مرات عديدة صورا لصواريخ توماهوك تضرب أهدافها.
واستخدمت صواريخ توماهوك أيضا ضد العراق في يونيو/حزيران 1993 ردا على محاولة اعتداء تعرض لها الرئيس الأميركي السابق جورج بوش، ثم استخدمت في سبتمبر/أيلول 1996 ردا على هجوم الرئيس العراقي صدام حسين على كردستان العراقية.
وفي سبتمبر/أيلول 1995 أطلق 13 صاروخ "توماهوك" من الطراد "يو أس أس نورماندي" على بطاريات صربية مضادة للطيران في منطقة بانيا لوكا بالبوسنة.
وقالت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) إن الصواريخ التي استهدفت عددا من مواقع دفاعات جوية ومراكز قيادة ليبية عام 2011، كانت قد أطلقت من سفن وغواصات.
وكانت البحرية الأميركية قد طلبت آلافا من هذه الصواريخ من شركة "جنرال دايناميكس" ثم من شركة "رايثيون" التي تولت إنتاجه.
ويخضع الصاروخ لعمليات تحديث دائمة، والنموذج الذي أطلق على أهداف في ليبيا عام 2011 يستطيع الدوران حول هدفه قبل إصابته.
وقد استخدمت الولايات المتحدة الأميركية صواريخ توماهوك في حروب العراق وأفغانستان وليبيا، وفي 7 أبريل/نيسان 2017 قصفت مطار الشعيرات بـ59 صاروخا من نوع توماهوك المجنحة انطلاقا من مدمرتين أميركيتين تبحران في شرق البحر المتوسط.
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