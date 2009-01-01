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وزير الدفاع التركي: نحن بحاجة ماسة إلى صواريخ "إس-400" الروسية
قال وزير الدفاع التركي، عصمت يلماز، إن "تركيا بحاجة ماسة لمنظومة الدفاع الجوي الروسية "إس-400"".
وأضاف يلماز أن المباحثات حول شراء منظومة دفاع جوي من روسيا نضجت و"سنتخذ القرار النهائي بعد تحديد السعر".
وفي سياق مختلف قال وزير الدفاع التركي: "قدمنا اقتراحا واضحا حول عملية الرقة للجانب الأمريكي وننتظر تقييمه بعمق". مضيفًا: "أبلغنا الولايات المتحدة الأمريكية أن تزويد الأكراد بالسلاح أمر خاطئ". وقال: "تسليح الأكراد في سوريا أزمة قائمة في حد ذاتها". مؤكدًا أن تركيا ستواصل تقييم القرار الأمريكي بتسليح الأكراد مع المسؤولين في واشنطن".
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