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الرئيسية | المزيد | الدفاع والأمن | وزير الدفاع التركي: نحن بحاجة ماسة إلى صواريخ "إس-400" الروسية
المصنفة ايضاً في: الدفاع والأمن

وزير الدفاع التركي: نحن بحاجة ماسة إلى صواريخ "إس-400" الروسية

آخر تحديث: منذ 18 دقيقة
المصدر: sputniknews
الكاتب: العنكبوت الالكتروني
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وزير الدفاع التركي: نحن بحاجة ماسة إلى صواريخ &quot;إس-400&quot; الروسية

قال وزير الدفاع التركي، عصمت يلماز، إن "تركيا بحاجة ماسة لمنظومة الدفاع الجوي الروسية "إس-400"".

 

وأضاف يلماز أن المباحثات حول شراء منظومة دفاع جوي من روسيا نضجت و"سنتخذ القرار النهائي بعد تحديد السعر".

 

وفي سياق مختلف قال وزير الدفاع التركي: "قدمنا اقتراحا واضحا حول عملية الرقة للجانب الأمريكي وننتظر تقييمه بعمق". مضيفًا: "أبلغنا الولايات المتحدة الأمريكية أن تزويد الأكراد بالسلاح أمر خاطئ". وقال: "تسليح الأكراد في سوريا أزمة قائمة في حد ذاتها". مؤكدًا أن تركيا ستواصل تقييم القرار الأمريكي بتسليح الأكراد مع المسؤولين في واشنطن".

المصدر: sputniknews

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