كلاشينكوف تكشف عن مفاجأة في قطاع الطيران

طائرة كلاشينكوف الروسية الجديدة.. مخصصة للتجسس

كشفت مجموعة كلاشينكوف الروسية لصناعة الأسلحة عن أحداث ابتكاراتها: طائرة بلا طيار تتمتع بمزايا فريدة، وفق ما أوردت صحيفة " ديلي ميل" البريطانية، الأربعاء.

ونقلت الصحيفة عن المجموعة قولها إن الطائرة الجديدة قادرة على التحليق في الهواء لمدة أربع ساعات متواصلة، ويمكن إطلاقها باليدين،

ونالت المجموعة الروسية شهرة عالمية كبيرة بسبب بندقية من طراز AK-47 المعروفة بـ"كلاشينكوف"، التي قتلت من البشر أكثر من أي سلاح آخر.

ولا تصدر الطائرة الجديدة أي ضجة أو صوت، خلافا للطائرات المنافسة الأخرى في هذا المجال، وتضطلع الطائرة "zala 421-16E2" بمهمات التجسس.

ومن المقرر أن تعرض الشركة الطائرة الجديدة أمام الجمهور للمرة الأولى في المعرض الجوي المقرر إقامته في موسكو الشهر المقبل.

ويبلغ وزن الطائرة الجديدة 7.5 كليو غرامات ، وهي مزودة بكاميرا تستطيع تصوير أجسام صغيرة، كما أن فيها قدرة التصوير الحراري الذي يرصد الطائرات بلا طيار

وقال نيكيتا زاخروف، نائب المدير النتفيذي في شركة "ZALA AERO"، التي تنتمي لمجموعة كلاشينكوف، إنه لا يوجد نظير لهذه الطائرة في الوظائف والبساطة والموثوقية.

وأكد أن غياب الضجيج أحد أهم ميزات الطائرة لكونه يساعد أجهزة الدفاع والأمن، مشيرا إلى أن شركته سلمت عددا من نسخ هذه الطائرة لزبائن.

المصدر: سكاي نيوز