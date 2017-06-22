- دردشة فيسبوك تحول حياة الأسترالي باتريك إلى جحيم
- مصادر تركية: أمريكا أبلغت تركيا بأنها ستستعيد الأسلحة من الوحدات الكردية
- كلاشينكوف تكشف عن مفاجأة في قطاع الطيران
- بالفيديو: هكذا تنتخب ويُحتسب صوتك
- سيتعرض 200 مشروع تجاري لعمليات التدقيق في المنطقة الجنوبية الغربية – من سيدني
- سيدني.. ميزانية ضخة تبني للمستقبل
- مجلس الوزراء لأبي خليل: الأمر لي بعد تقرير المناقصات
- حوار بعبدا: ضبط إيقاع الصراعات بين أركان السلطة في لبنان
- إسرائيل تتوعَّد لبنان باستخدام قوّة «لا يمكن تصوُّرها» بأي حرب مقبلة
- سكيتش إنتخابي
- ميقاتي زار ولي العهد السعودي وتمنى له التوفيق بمهامه الجديدة
- رئاسة الحكومة المقبلة.. تنتظر إنتخابات طرابلس
- داء اللشمانيا.. معاناة جديدة بريف حماة
- عميل استخبارات يكشف سرّ موت الأميرة ديانا.. قتلتُها بأمر ملكي
- طلاء اظافر القدمين يفضح انوثتك.. انتبهي!
- إنبات الشعر في أسبوع
- تخطيط لاغتيالات وقلب أنظمة وإدارة حروب: قائمة "مؤامرات قطر" بحسب الإعلام
- السعودية تستعيد روح المبادرة
- عن تجربة قطر ودروسها: لا الغاز ولا النفط يبني ـ وحده ـ الدول
- العزلة.. السياسة القطرية
- توقعات الأبراج ليوم June 22, 2017
- الوداد ينعش آماله ويثأر من الأهلي
- تشيلي تصطدم بـ«الماكينات»
- وزير الطاقة: هذه قصة العودة الى «ادارة المناقصات»
- لماذا الشيخ محمد بن زايد الأكثر سعادة بتولي الأمير بن سلمان ولاية العهد في السعودية؟ ولماذا بالغ الأخير بتقبيل يد خصمه الأمير بن نايف بعد عزله؟ وهل نشهد تصعيدا في حرب اليمن والخلاف مع دولة قطر والمواجهة مع ايران؟ ومن هم الذين عارضوا من أبناء الاسرة الحاكمة؟ اليكم الجواب
كلاشينكوف تكشف عن مفاجأة في قطاع الطيران
كشفت مجموعة كلاشينكوف الروسية لصناعة الأسلحة عن أحداث ابتكاراتها: طائرة بلا طيار تتمتع بمزايا فريدة، وفق ما أوردت صحيفة " ديلي ميل" البريطانية، الأربعاء.
ونقلت الصحيفة عن المجموعة قولها إن الطائرة الجديدة قادرة على التحليق في الهواء لمدة أربع ساعات متواصلة، ويمكن إطلاقها باليدين،
ونالت المجموعة الروسية شهرة عالمية كبيرة بسبب بندقية من طراز AK-47 المعروفة بـ"كلاشينكوف"، التي قتلت من البشر أكثر من أي سلاح آخر.
ولا تصدر الطائرة الجديدة أي ضجة أو صوت، خلافا للطائرات المنافسة الأخرى في هذا المجال، وتضطلع الطائرة "zala 421-16E2" بمهمات التجسس.
ومن المقرر أن تعرض الشركة الطائرة الجديدة أمام الجمهور للمرة الأولى في المعرض الجوي المقرر إقامته في موسكو الشهر المقبل.
ويبلغ وزن الطائرة الجديدة 7.5 كليو غرامات ، وهي مزودة بكاميرا تستطيع تصوير أجسام صغيرة، كما أن فيها قدرة التصوير الحراري الذي يرصد الطائرات بلا طيار
وقال نيكيتا زاخروف، نائب المدير النتفيذي في شركة "ZALA AERO"، التي تنتمي لمجموعة كلاشينكوف، إنه لا يوجد نظير لهذه الطائرة في الوظائف والبساطة والموثوقية.
وأكد أن غياب الضجيج أحد أهم ميزات الطائرة لكونه يساعد أجهزة الدفاع والأمن، مشيرا إلى أن شركته سلمت عددا من نسخ هذه الطائرة لزبائن.
إعلانات Zone 5B[CLOSE]
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 161
- بالصور والفيديو: الناشطة المصرية علياء المهدي وناشطات ''فيمن FEMEN'' يتعرّين احتجاجاً على الدستور المصري 117
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 51
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 28
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 26
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 22
- بالصور.. مجندات إسرائيليات ينشرن صورهن بالملابس الداخلية والمعدات العسكرية على "فيس بوك" 21
العنكبوت الالكتروني
العنكبوت الالكتروني - اخبار, مقالات ومدونات البلد: سيدني - استراليا
- كلاشينكوف تكشف عن مفاجأة في قطاع الطيران
- تصل لـ 300 كيلومتر وتصيب أهدافها في أسوأ الأحوال الجوية.. أميركا تنشر صواريخ جنوب سوريا، ولهذا السبب تخشاها روسيا
- وزير الدفاع التركي: نحن بحاجة ماسة إلى صواريخ "إس-400" الروسية
- موسكو تعلن امتلاكها "أب القنابل".. وهذه قوتها التدميرية التي تفوق نظيرتها الأميركية
- ماذا تعرف عن صواريخ توماهوك؟
- منظومة "مقلاع داوود" الصاورخية تدخل الخدمة في إسرائيل
- الحرب في سوريا تمنح روسيا المرتبة الثانية بقائمة الدول المصدِّرة للسلاح
- تعرّفوا إلى منظومة "حيتس" التي نجحت في اعتراض صاروخ سوري
- حليف أمريكا ينجح في إسقاط طائرة ثمنها 200$ بصاروخ ثمنه 3 ملايين
- تعرف على سلاح تركي أثار اهتمام دول عربية وأجنبية
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)