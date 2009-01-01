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مروحية مقاتلة تنقض على أهدافها بسرعة عالية

آخر تحديث: منذ 1 ساعة
المصدر: sputniknews
الكاتب: العنكبوت الالكتروني
عدد المشاهدات: 99
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مروحية مقاتلة تنقض على أهدافها بسرعة عالية

سوف تستطيع طائرة هليكوبتر مقاتلة جديدة من صنع روسي أن تطير بسرعة تصل إلى 500 كيلومتر في الساعة.

 

وقال رئيس دائرة التدريب بسلاح الجو الروسي الجنرال أوليغ تشيسنوكوف في تصريح صحفي إن مصممي الطائرات من مصنع الطائرات الموسكوفي الذي يحمل اسم مصمم الطائرات الروسي ميل، يعملون في المرحلة الراهنة على إبداع طائرة الهليكوبتر السريعة التي تفوق سرعتها سرعة طائرات الهليكوبتر المتوفرة حالياً 1.5 مرة، أي 400 إلى500 كيلومتر في الساعة.

 

ولنذكر هنا أن مروحية المستقبل المقاتلة الروسية قد حققت سرعة 405 كيلومترات في الساعة أثناء تجربتها في الخريف الماضي. وتحقق هذا الإنجاز بفضل المروحة الجديدة التي صُنعت شفراتها من المواد المركبة الجديدة.

 

ويشار إلى أن طائرة الهليكوبتر الحربية السريعة الجاري العمل في صنعها مشتقّة من مروحية "مي-24".

 

ومن المفروض أن تحصل تلك المروحية على رادار جديد أقل وزناً من الرادارات الحالية.

 

كما ستحصل المروحية الجديدة على أجهزة الرؤية الليلية وأجهزة البحث عن الأهداف في ظروف انعدام الرؤية.

 

وسيتم تحصينها ضد الصواريخ المضادة للطائرات وضد الرادارات المضادة.

المصدر: sputniknews

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