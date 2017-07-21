الكشف عن "جهاز عصبي" لمقاتلة "تي-50"

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عرضت مؤسسة البحوث الواعدة الروسية في معرض "ماكس" الدولي للطيران والفضاء لأول مرة "جهازا عصبيا " للطائرات، يتوقع أن تزود به مقاتلة "تي-50" الروسية من الجيل الخامس.

ويفترض أن تبدأ عملية تسليم الطائرات من هذا النوع للقوات الجوية والفضائية الروسية بحلول عام 2019.

هذا وتم تصميم النظام على مبدأ عمل الجهاز العصبي لدى الكائنات الحية. فهناك مستشعرات حساسة جدا، تتضمن مواد مركبة وأليافا بصرية داخل جسم الطائرة، تستجيب فورا لأي تأثير ميكانيكي خارجي أو داخلي على الطائرة وأنظمتها.

وهكذا سيتم توسيع إمكانات أجهزة السيطرة المستمرة على الحالة التقنية للطائرة في الجو، مع انخفاض كلفة صيانتها الأرضية. كما يسمح "الجهاز العصبي" للطائرة بأتمتة عملية الإصلاح وحجز قطع الغيار، لإمكانية التنبؤ بعمر خدمتها ومدى استهلاكها.

وقد نصب في جناح المؤسسة بمعرض ماكس مجسم صغير لمقاتلة "تي-50" من الجيل الخامس، مزود بـ "الجهاز العصبي"، وموصول بأجهزة الكومبيوتر، حيث تتاح للجميع إمكانية التأكد من سرعة استجابة "الجهاز العصبي"، لأي تأثير خارجي (انحناء الجناح أو ظهور ثقوب في جسم الطائرة وما إلى ذلك)، إذ تنعكس كل تلك التأثيرات الميكانيكية فورا على شاشة جهاز الكومبيوتر.

يذكر أن مؤسسة البحوث الواعدة أنشئت عام 2012. ومن شأنها الإسهام في الدراسات والبحوث والابتكارات، التي تجري في مصلحة الدفاع عن البلاد وأمنها.

المصدر: RT