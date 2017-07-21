إعلانات Zone 4B

[CLOSE]

إعلانات Zone 3B

[CLOSE]
أحدث الأخبار:

إعلانات Zone 2B

[CLOSE]
الرئيسية | المزيد | الدفاع والأمن | الكشف عن "جهاز عصبي" لمقاتلة "تي-50"
المصنفة ايضاً في: الدفاع والأمن, تقارير بالفيديو

الكشف عن "جهاز عصبي" لمقاتلة "تي-50"

آخر تحديث: منذ 1 ساعة
المصدر: RT
الكاتب: العنكبوت الالكتروني
عدد المشاهدات: 108
قيّم هذا المقال/الخبر:
0
حجم الخط: A+ A-
نسخة صالحة للطباعة   نسخة نصية   أرسل إلى صديق
Loading the player...

عرضت مؤسسة البحوث الواعدة الروسية في معرض "ماكس" الدولي للطيران والفضاء لأول مرة "جهازا عصبيا " للطائرات، يتوقع أن تزود به مقاتلة "تي-50" الروسية من الجيل الخامس.

 

ويفترض أن تبدأ عملية تسليم الطائرات من هذا النوع للقوات الجوية والفضائية الروسية بحلول عام 2019.

 

هذا وتم تصميم النظام على مبدأ عمل الجهاز العصبي لدى الكائنات الحية. فهناك مستشعرات حساسة جدا، تتضمن مواد مركبة وأليافا بصرية داخل جسم الطائرة، تستجيب فورا لأي تأثير ميكانيكي خارجي أو داخلي على الطائرة وأنظمتها.

 

وهكذا سيتم توسيع إمكانات أجهزة السيطرة المستمرة على الحالة التقنية للطائرة في الجو، مع انخفاض كلفة صيانتها الأرضية. كما يسمح "الجهاز العصبي" للطائرة بأتمتة عملية الإصلاح وحجز قطع الغيار، لإمكانية التنبؤ بعمر خدمتها ومدى استهلاكها.

 

وقد نصب في جناح المؤسسة بمعرض ماكس مجسم صغير لمقاتلة "تي-50" من الجيل الخامس، مزود بـ "الجهاز العصبي"، وموصول بأجهزة الكومبيوتر، حيث تتاح للجميع إمكانية التأكد من سرعة استجابة "الجهاز العصبي"، لأي تأثير خارجي (انحناء الجناح أو ظهور ثقوب في جسم الطائرة وما إلى ذلك)، إذ تنعكس كل تلك التأثيرات الميكانيكية فورا على شاشة جهاز الكومبيوتر.

 

يذكر أن مؤسسة البحوث الواعدة أنشئت عام 2012. ومن شأنها الإسهام في الدراسات والبحوث والابتكارات، التي تجري في مصلحة الدفاع عن البلاد وأمنها.

المصدر: RT

إعلانات Zone 5B

[CLOSE]

إشترك في خلاصة التعليقات عدد التعليقات: (0 منشور)

المجموع: | عرض:

إكتب تعليق

البريد الالكتروني يبقى سرّي و لا ينشر
  • عريض
  • مائل
  • خط بالأسفل
  • إقتباس

الرجاء إدخال الرمز الذي يظهر في الصورة:

Captcha

- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع

- (سياسة نشر التعليقات)

  1. دول خليجية تحذر رعاياها من السفر إلى لبنان (5.00)

  2. وفاة "ملكة الديسكو" دونا سمر عن 63 عاماً (5.00)

  3. معارض صيني ضرير بمطار بكين متوجهاً لنيويورك (5.00)

  4. الاكتئاب لدي المراهقين .. له إشارات يجب الانتباه لها (5.00)

  5. صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)

  6. فيلم منتظر يكشف تفاصيل اغتيال بن لادن (5.00)

  7. أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)

  8. الرحيل المفاجئ (5.00)