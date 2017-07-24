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"ستجعل أعداء أميركا يرتعدون خوفاً".. ترامب يطلق سفينةً حربيةً بتكلفة 13 مليار دولار هذه ميزاتها

آخر تحديث: منذ 5 دقيقة
المصدر: هافينغتون بوست
الكاتب: العنكبوت الالكتروني
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&quot;ستجعل أعداء أميركا يرتعدون خوفاً&quot;.. ترامب يطلق سفينةً حربيةً بتكلفة 13 مليار دولار هذه ميزاتها

دشن الرئيس الأميركي دونالد ترامب للتو حاملة طائرات ضخمة، تبلغ قيمتها 13 مليار دولار، وتتمتع بامتيازات جديدة، يقول ترامب إنَّها ستجعل أعداء أميركا "يرتعدون خوفاً"، وفقاً لما ذكرته صحيفة Metro البريطانية.

 

وقال الرئيس الأميركي في حديثه خلال إطلاق حاملة الطائرات، يو إس إس جيرالد فورد، والتي تزن 100 ألف طن: "من هنا أضع سفينة يو إس إس جيرالد فورد قيد العمل".

 

ويمكن لهذه السفينة الإبحار على ما يبدو لمدة 20 عاماً دون الحاجة إلى التزوُّد بالوقود، وفقاً لما جاء في تقريرٍ لصحيفة مترو البريطانية.

 

وقال ترامب: "يُشرِّفني أن أعطي الأمر إلى ضباط وطاقم سفينة يو إس إس جيرالد فورد بتشغيل سفينتنا وبث الحياة فيها".

 

وبدأت عملية البناء على متن السفينة الحربية عام 2009، وكان من المُفتَرَض أن تكتمل في سبتمبر/أيلول 2015 بتكلفة 8 مليارات جنيه إسترليني (10.43 مليار دولار أميركي).

 

وعزت البحرية الأميركية حالات التأخير وتجاوز الميزانية المُقرَّرَة إلى نظم المرحلة النهائية المُتقدِّمة والتكنولوجيا المُستخدمة في حاملة الطائرات، بما فى ذلك نُظم الإطلاق الكهرومغناطيسية للطائرات النفاثة والطائرات بدون طيَّار التي ستحل محل نُظم الإقلاع البخارية.

المصدر: هافينغتون بوست

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