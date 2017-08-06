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المصنفة ايضاً في: الدفاع والأمن, منوعات

أسوأ من الموت...أربعة أنواع من الأسلحة الفظيعة المحظورة

آخر تحديث: منذ 22 دقيقة
المصدر: sputniknews
الكاتب: العنكبوت الالكتروني
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أسوأ من الموت...أربعة أنواع من الأسلحة الفظيعة المحظورة

حددت قواعد الحرب في مؤتمر لاهاي الدولي الثاني، الذي عقد قبل 110 عاما، من يونيو إلى أكتوبر 1907. وحضر المؤتمر وفود من 44 دولة. وفرض في المؤتمر قيود على بعض الأسلحة والأساليب الحربية منها:

 

الرصاص المتفجر أو رصاص الدمدم أو رصاص دوم دوم:

هو نوع من الرصاص الخاص صمم للتشظي في أجساد الضحايا بهدف إيقاع أكبر قدر ممكن من الضرر الداخلي بهم. استخدمه آندرس بهرينغ بريفيك في مجزرة النرويج. وهو محرم دوليا.

 

قنابل النابالم:

عبارة عن حاويات معدنية كبيرة — تأخذ الشكل الأسطواني المخروطي — تُملأ بمادة شديدة الاشتعال، عند الاصطدام بالهدف تتحطم الحاوية، ناثرة ما في بطنها من مادة مشتعلة على الهدف وما حوله، مولدة درجات حرارة عالية جداً تصل إلى 4000 درجة سيليزية تنصهر على إثرها حتى الحجارة. واستعملت كثير في حرب فيتنام.

 

القنابل العنقودية:

هي أسلحة تسقط من الجو أو تقذف من سطح الأرض. الغرض الأساسي من هذه القنابل هو قتل جنود العدو.

تختلف أشكال وأحجام ووسائط تفجير القنابل العنقودية ولكن وسيلة انفلاق الحاوية الرئيسية (القنبلة)التي تحوي على القنابل الصغيرة هي واحدة تقريبا حيث تحتوي على ALTIMETER FUSE، أي"ينفجر حسب الارتفاع".

 

قنابل الفسفور الأبيض:

هي عبارة عن سلاح يعمل عبر امتزاج الفسفور فيه مع الأوكسجين. والفسفور الأبيض عبارة عن مادة شمعية شفافة وبيضاء ومائلة للاصفرار، وله رائحة تشبه رائحة الثوم ويصنع من الفوسفات، وهو يتفاعل مع الأوكسجين بسرعة كبيرة منتجا نارا ودخانا أبيضا كثيفا، وفى حال تعرض منطقة ما بالتلوث بالفسفور الأبيض يترسب في التربة أو قاع الأنهار والبحار أو حتى على أجسام الأسماك، وعند تعرض جسم الإنسان للفسفور الأبيض يحترق الجلد واللحم فلا يتبقى إلا العظم.

المصدر: sputniknews

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