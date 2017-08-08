قهوة وشاي وزيت نخيل مقابل الطائرات المقاتلة الروسية

أعلنت إندونيسيا، أنها ستقوم بمقايضة الشاي والقهوة وزيت النخيل وبضائع أخرى، مقابل 11 طائرة مقاتلة من طراز سوخوي روسية الصنع.

وأوضح المتحدث باسم وزارة التجارة الإندونيسية، مارولوب نينغولان، أنه تم توقيع مذكرة تفاهم على المقايضة يوم 4 أغسطس/أب في موسكو، بين شركة روستيك الروسية وشركة بيروساهان بيرداغانغان الإندونيسية، وكلاهما مملوكتين للدولة.

وقال وزير التجارة الإندونيسي، إنغارتياستو لوكيتا: "تتم هذه المقايضة بإشراف الحكومتين، ويتوقع أن تطبق قريبا"، واصفاً العقوبات الأمريكية والأوروبية ضد روسيا بفرصة لتعزيز التجارة بين البلدين، حسب ما ذكرت وكالة أسوشييتد برس.

وقالت شركة روستيك الروسية، في بيان صحفي، إنها تحتفظ باختيار السلع التي تتلقاها من أندونيسيا، وكذلك لها الحق في اختيار الشركاء التجاريين والمنتجين. وأضافت أن الصفقة تسمح أيضاً بتوسيع إمدادات السلع الإندونيسية بسهولة للسوق الروسية.

تجدر الاشارة إلى أن اندونيسيا تقوم بالفعل بتشغيل 16 طائرة سوخوى اشترتها في عام 2003 عندما كانت تخضع لحظر من الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي على مبيعات الأسلحة، وسط اتهامات بانتهاكات ارتكبها الجيش الأندونيسي في تيمور الشرقية عام 1999.