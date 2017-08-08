- قهوة وشاي وزيت نخيل مقابل الطائرات المقاتلة الروسية
- 'الذهب الروسي' ينقذ الأردنيات من العنوسة
- معلمة مارست الجنس مع أربعة من طلابها على الأقل لأنّ زوجها يرفض الاقتراب منها
- الشرق الأوسط "خطر" على الصحة
- هل تعرفين مضار Tattoo الحواجب؟!؟
- انتفاضة قضائية تسابق حماوة جبهة الجرود
- الجيش يضيِّق الخناق على المسلّحين.. وإجتماع طارئ لمجلس الدفاع في بعبدا اليوم
- فيصل كرامي غاضب على التعاطي ″الخدماتي الارهابي″ مع طرابلس
- ملفّ منى بعلبكي: ماذا في تقرير المفتّش المالي؟
- Members of Ibrahim, Dib and Ahmad families arrested in mass Sydney raids
- "حشرات البحر" تلتهم قدمي مراهق أسترالي
- «داعش» يطلق صواريخ على البقاع
- واشنطن تُحذِّر من التنسيق مع «الحزب»... و«بروفا» في الجرود تحضيراً للمعركة
- عون يدعو المجلس الأعلى للدفاع إلى الاجتماع اليوم والجيش يواصل تثبيت مواقعه الكاشفة لمراكز «داعش»
- احتضانٌ لبناني وحضانةٌ عربية - دولية لمعركة الجيش ضد «داعش»
- إيران.. قطر
- هل تقرّب صواريخ «داعش» على القاع موعد المعركة في الجرود...؟
- «الأعلى للدفاع» يجتمع اليوم: الجيش وحده يحرر الجرود
- بعد قطوعَي واشنطن والجرود: حكومة طويلة العمر
- توقعات الأبراج ليوم August 8, 2017
- وظيفة قراءات متسرّعة في التحولات الاقليمية
- الحرب التي كانت منسية: درس تاريخي عن تنمر إيران اليوم
- ماذا لو نزَح مليونا مسيحي الى لبنان؟
- فادي كرم: حزب الله يحاول إدخال الدولة شريكاً مع النظامين السوري والإيراني
- غارات جوية وقصف كثيف على مناطق في غوطة دمشق
قهوة وشاي وزيت نخيل مقابل الطائرات المقاتلة الروسية
أعلنت إندونيسيا، أنها ستقوم بمقايضة الشاي والقهوة وزيت النخيل وبضائع أخرى، مقابل 11 طائرة مقاتلة من طراز سوخوي روسية الصنع.
وأوضح المتحدث باسم وزارة التجارة الإندونيسية، مارولوب نينغولان، أنه تم توقيع مذكرة تفاهم على المقايضة يوم 4 أغسطس/أب في موسكو، بين شركة روستيك الروسية وشركة بيروساهان بيرداغانغان الإندونيسية، وكلاهما مملوكتين للدولة.
وقال وزير التجارة الإندونيسي، إنغارتياستو لوكيتا: "تتم هذه المقايضة بإشراف الحكومتين، ويتوقع أن تطبق قريبا"، واصفاً العقوبات الأمريكية والأوروبية ضد روسيا بفرصة لتعزيز التجارة بين البلدين، حسب ما ذكرت وكالة أسوشييتد برس.
وقالت شركة روستيك الروسية، في بيان صحفي، إنها تحتفظ باختيار السلع التي تتلقاها من أندونيسيا، وكذلك لها الحق في اختيار الشركاء التجاريين والمنتجين. وأضافت أن الصفقة تسمح أيضاً بتوسيع إمدادات السلع الإندونيسية بسهولة للسوق الروسية.
تجدر الاشارة إلى أن اندونيسيا تقوم بالفعل بتشغيل 16 طائرة سوخوى اشترتها في عام 2003 عندما كانت تخضع لحظر من الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي على مبيعات الأسلحة، وسط اتهامات بانتهاكات ارتكبها الجيش الأندونيسي في تيمور الشرقية عام 1999.
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 165
- بالصور والفيديو: الناشطة المصرية علياء المهدي وناشطات ''فيمن FEMEN'' يتعرّين احتجاجاً على الدستور المصري 117
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 51
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 29
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 26
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 22
- بالصور.. مجندات إسرائيليات ينشرن صورهن بالملابس الداخلية والمعدات العسكرية على "فيس بوك" 21
العنكبوت الالكتروني
العنكبوت الالكتروني - اخبار, مقالات ومدونات البلد: سيدني - استراليا
- قهوة وشاي وزيت نخيل مقابل الطائرات المقاتلة الروسية
- أسوأ من الموت...أربعة أنواع من الأسلحة الفظيعة المحظورة
- هذا ما ستحققه تركيا من توازن الأمن بعد حصولها على نظام الدفاع الصاروخي الروسي S-400؟
- القوات البحرية السورية تحصل على "رابتور" الروسية
- سلاح إسرائيلي جديد.. طائرة مسيرة انتحارية
- "ستجعل أعداء أميركا يرتعدون خوفاً".. ترامب يطلق سفينةً حربيةً بتكلفة 13 مليار دولار هذه ميزاتها
- 5 أسلحة أميركية ينبغي للإيرانيين الاستعداد لها قبل اندلاع الحرب مع واشنطن.. كل ما تريد معرفته عن قدراتها القتالية
- الكشف عن "جهاز عصبي" لمقاتلة "تي-50"
- مروحية مقاتلة تنقض على أهدافها بسرعة عالية
- كلاشينكوف تكشف عن مفاجأة في قطاع الطيران
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)