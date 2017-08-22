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المصنفة ايضاً في: الدفاع والأمن, اخبار العالم

البحرية الأمريكية توقف عملياتها في جميع أنحاء العالم

آخر تحديث: منذ 52 دقيقة
المصدر: sputniknews
الكاتب: العنكبوت الالكتروني
عدد المشاهدات: 79
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البحرية الأمريكية توقف عملياتها في جميع أنحاء العالم

قال جون ريتشاردسون، رئيس عمليات البحرية الأمريكية، إن البحرية الأمريكية ستوقف عملياتها في جميع أنحاء العالم بعد سلسلة من الاصطدامات، كان آخرها للمدمرة "جون سي ماكين" وسفينة تجارية.

 

وقال ريتشاردسون "إن هذا الاتجاه يتطلب المزيد من العمل القوي، وبناء على ذلك، وجهت بوقف عمليات جميع أساطيلنا حول العالم".

 

وفي وقت سابق اليوم، أصيب خمسة بحارة بعد أن اصطدم "ماكين" بالقرب من مضيق ملقا. وقد تم نقل أربعة بحارة إلى المستشفيات المحلية، لكن إصابة البحار الخامس لم تتطلب نقله إلى المستشفى.

 

وقال وزير الدفاع جيمس ماتيس، إن التحقيق فى التصادمات الأخيرة قد بدأ. وقال وزير الدفاع إن هناك تحقيق جار لتحديد ما حدث للمدمرة الأمريكية "جون سي ماكين" التي تضررت بعد اصطدامها بناقلة بترول قبالة ساحل سنغافورة.

 

ويعد هذا التصادم الثاني من قبل سفينة أمريكية وأخرى مدنية في منطقة عمليات الأسطول السابع هذا الصيف.

 

وفي يونيو/ حزيران، لقي سبعة بحارة مصرعهم عندما ضربت المدمرة الأمريكية "فيتزجيرالد" سفينة شحن قبالة سواحل اليابان.

 

المصدر: sputniknews

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