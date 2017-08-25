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خبير عسكري: صواريخ أمريكية جديدة تضع روسيا في مأزق
أعلن المكتب الصحفي التابع للقوات الجوية الأمريكية، امس الخميس، أن الشركات الأمريكية "لوكهيد مارتين" و"رايتون" بصدد ابتكار صاروخ جديد يتميز بمدى بعيد قادر على حمل رؤوس نووية.
وفي التفاصيل، ستبلغ كلفة المشروع الصاروخي الجديد للولايات المتحدة الأمريكية حوالي 900 مليون دولار أمريكي لسنتين تقريبا، ستقوم بتصنيعهما الشركتين الأمريكيتين ومن المفترض تصنيع حوالي 1000 صاروخ من هذا النوع. وستشكل الصواريخ الجديدة انعطافة جديدة في المجال العسكري الأمريكي، حيث يؤكد الخبراء العسكريون أن هذه الصواريخ تلعب دورا كبيرا ومؤثرا على قدرات الولايات المتحدة الهجومية.
وفي سياق آخر، اعتبر الخبير العسكري الروسي، فلاديمير كوروفين، أن الصواريخ الأمريكية الجديدة قد تعقد مهام الدفاعات الجوية الروسية، ومن هذا المنطلق قد تشكل خطرا على روسيا كلها في حال لم تبادر روسيا إلى دراسة الصواريخ الأمريكية الجديدة وتحديث منظوماتها الدفاعية لكي تواكب تطور الصواريخ الأمريكية الحديثة.
وقال كوروفين "هذه الصواريخ الأمريكية الجديدة مخيفة بالفعل، خصوصا إذا تم إطلاق عدد كبير منها من خلال الطائرات الأمريكية ومن منصات الإطلاق في توقيت واحد". وأضاف كوروفين "في حال إطلاق الصواريخ الجديدة بتوقيت واحد، هذا الأمر سيصعب مهمة المنظومات الدفاعية الروسية التي ستكون في حالة اندهاش من كمية الصواريخ في الجو وسيسبب ذلك خطأ فنيا كبيرا.
وخلص الخبير الروسي، أنه على روسيا إعادة النظر بمنظومتها الدفاعية من خلال تحديثها أو زيادة عدد منظوماتها الجديدة من "إس —400" ومنظومة "بانتسير-1" الجوية، وبهذه الطريقة روسيا ستقدر على حماية نفسها من الخطر الصاروخي الأمريكي بكل تأكيد.
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