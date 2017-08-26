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"ترميناتور" تبرز مهاراتها القتالية في سوريا
ظهرت آلية مدرعة غير عادية في معرض "أرْميا 2017"، المقام في ريف العاصمة الروسية موسكو ضمن فعاليات المؤتمر الدولي للتقنيات العسكرية.
وقامت الآلية المسماة بـ"ترميناتور" برمي الأهداف البعيدة بالقذائف أمام زوار المعرض، ونجحت في إصابة جميع الأهداف.
يشار إلى أن ترميناتور أتت إلى بلدة ألابينو في ريف موسكو للمشاركة في معرض التقنيات العسكرية قادمة من سوريا.
وبحسب وكالة "فيستنيك موردوفيه" إحدى وكالات الأنباء الروسية، فإن ترميناتور نجحت في إنجاز مهمتها في سوريا، حيث أبرزت مهاراتها وأظهرت قدراتها.
وخصصت ترميناتور لتوفير الدعم الناري للدبابات في ميدان المعركة، وهي قادرة على أداء وظيفة فصيلة المشاة الآلية أو 2 مدرعة "بي إم بي" أو 4 مدرعات "بي تي إر".
وتتسلح ترميناتور بقواذف القنابل والمدفعين عيار 30 ملم، والمدفع الرشاش والصواريخ الموجهة.
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