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الجنود الروس يزودون بأحذية مضادة للألغام
تضم تجهيزات جندي المستقبل التي كشف عنها في منتدى "الجيش-2017" العسكري الدولي أحذية مضادة للألغام.
ويسمح هذا النوع من الأحذية العسكرية للجندي الروسي بالحفاظ على قدمه في حال تعرضه لانفجار لغم أرضي.
ونقلت وكالة "نوفوستي" الروسية للأنباء عن المصمم في معهد الآلات الدقيقة للبحوث العلمية قوله: "لا يمكن القول إن الحذاء الجديد سيمكن الجندي من التجول في حقل ألغام. لكن في حال وقوع انفجار فإنه لن يلحق ضررا جسيما برجل الجندي ولن يفقد قدمه، وسيصيبه بجروح بسيطة".
وتركب في حذاء الجندي أيضا مستشعرات حساسة، تحذره من الألغام القريبة، وجهاز يقوم بحجب الإشارات اللاسلكية.
وقد تم تصنيع الزي الجديد لـ "جندي المستقبل" في شركة "تسي أن إي إي" للأجهزة الدقيقة، التي لم تكشف عن كل مواصفات البزات باعتبارها سرا عسكريا.
يذكر أن تجهيزات جندي المستقبل من الجيل الثالث كشف عنها في منتدى "الجيش-2017" العسكري الدولي الذي انتهت أعماله، يوم 27 أغسطس.
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