السلاح السري الروسي "ألابوغا"...يجعل معدات العدو العسكرية كومة من الحديد

تطور روسيا صاروخا كهرومغناطيسيا قويا جدا، وستترك خلفها معدات العدو العسكرية عمياء وصماء وبكماء.

أعلن الخبير العسكري المعروف، كونستانتين دوشينوف، في برنامج على قناة "د ت ف" أن التكنولوجيا لا تقف بمكانها، بل تتطور باستمرار في روسيا. واستشهد بتصريحات موظف في "روستيخ" قال فيها إن روسيا تملك سلاحا سريا "ألابوغا"، وفيه وحدة قتالية ومولد طاقة كهرومغناطيسية وقوته عالية جدا.

ووفقا للخبير، إن هذا الصاروخ الحديث قادر بضربة واحدة تغطية أراضي بمساحة 3.5 كم وتعطيل جميع الإلكترونيات فيها. وبالتالي تصبح الوحدات العسكرية بدون اتصال وإدارة وتوجيه.

ويبقى من المعدات العسكرية فقط كومة من خردة المعادن عديمة الفائدة، وأوضح الخبير العسكري، لن يبقى للعدو إلا خيار واحد الاستسلام وإعطاء روسيا أسلحته كغنائم. بالإضافة إلى ذلك الإشعاع الذي يخرج من الصاروخ يشبه بمظهره الانفجار النووي، ولكن لا ينتج عن هذه الإشعاعات تفجير أو تلوث إشعاعي، والموظف الذي لم يكشف عن اسمه قال إنه تم اختبار هذا السلاح بنجاح وقد أثبت فعاليته. كل المعدات الموجودة حتى مسافة 3.5 تعطلت عند إطلاق صاروخ "ألابوغا".

وخلص الخبير إلى أن السلاح الروسي يجعل معدات القوات التي ستواجه روسيا عمياء وصماء وبكماء، ومن أهم خصائص "ألابوغا" هو تعطيل الأنظمة الإلكترونية الرئيسية، التي بمجرد استبدالها، تعود المعدات العسكرية للعمل، ولكنها قد تكون أصبحت تحت تصرف القوات الروسية.