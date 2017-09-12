- "أنا سعيد/ة بزواجي لكن لدي علاقة خارج الزواج"... لماذا يخون الأشخاص السعداء؟
- هل تستطيع دبابة "أرماتا" تحدي الظروف القاسية على المريخ والقتال هناك
- بالفيديو...سمك السلور يغزو شوارع فلوريدا
- العراق يحتجز 1333 زوجة أجنبية وطفلاً لمقاتلي «داعش»
- تل أبيب: الأسد سيوقّع اتفاقاً مع الإيرانيين لإقامة قواعد برية وبحرية وجوية في سورية
- سوريا: ماذا يعني النصر في بلد مدمر وفاقد للسيادة؟
- الصين توجه ضربة شديدة لمستقبل سيارات الوقود التقليدي
- إشكالية الكاتب مع العلاقات العربية المتوترة
- نتنياهو فَشِل في تحريض بوتين على ضَرب إيران.. فهل يَنجح مع ترامب؟ وهل تَستعد إسرائيل فِعلاً لخَوض حَربٍ وشيكةٍ ضد سورية بعد كَسر حِصار دير الزور؟ وما هي الأسباب الأربعة التي تُثير هَلعها؟
- هواجس ضد استقلال الأكراد؟
- الشكوى اللبنانية: إحتمالات إسرائيلية مفتوحة.. والأجهزة: مواجهة الإرهاب مستمرّة
- الحريري يثير مع روسيا عودة النازحين وتوسطها مع النظام السوري لترسيم الحدود
- الحريري يلتقي بوتين غداً ويسعى لضماناتٍ تحمي لبنان
- المقاومة تواكب المناورة : «استنفار» ورسائل من الجنوب الى الجولان
- الحريري يُطالب باسيل من موسكو بتقديم شكوى ثانية ضد إسرائيل
- الحريري في موسكو لمعرفة دور لبنان في مستقبل سوريا
- لبنان يشكو إسرائيل لمجلس الأمن
- تصعيدٌ وتبريد.. وربط النزاع الإيجابي مستمرّ
- باسيل «يستفزّ» القوات في بشري: الأُحادية داعشية
- القوات ــ التيار: ورقة جديدة تسقط من تفاهم معراب!
- تحديات ما بعد الانتصار على داعش
- الحركة اللبنانية داخلاً وخارجاً لتخفيف الأعباء عن كاهل اللبنانيين
- توقعات الأبراج ليوم September 12, 2017
- هل أصبحت إسرائيل دولة مافيا؟
- الأعلى كلفةً في التاريخ.. 290 مليار دولار خسائر أميركا من إعصاري إرما وهارفي
هل تستطيع دبابة "أرماتا" تحدي الظروف القاسية على المريخ والقتال هناك
ناقشت وسائل الإعلام الأمريكية إمكانية استخدام دبابة تي-14 "أرماتا" في الحرب على المريخ.
وتعترف صحيفة The National Interest بأن الدبابة الروسية من أحدث الدبابات في العالم. وهي متقدمة جدا مما يسبب مخاوف خطيرة بين الدول الغربية.
ويوجد أراء بأن الدبابات القديمة مثل مي1 "أبرامز" الأمريكية، سوف تكون قديمة جدا بالمقارنة مع "أرماتا".
ويحاول الصحفيون معرفة إمكانية استخدام الدبابة الروسية في الظروف القاسية على كوكب المريخ بتحليل منشورات وسائل الإعلام الروسية. ويولي الصحفيون أهمية كبيرة للتقنيات الروسية المستخدمة فيها، التي بفضلها يعمل محرك الدبابة الذي يعمل بالديزل في حرارة الجو المنخفضة. وكذلك يوجد في الدبابة مكثفات تسمح لها بتخزين كميات كبيرة من الكهرباء.
وتقارن الصحيفة هذه الإمكانية في تي-14 مع قدرات السيارات الهجينة، وتجدر الإشارة إلى أن استخدام المكثفات يسمح باستخدام بطاريات أصغر، بحيث يتم توفير مكان أكثر للوقود والذخيرة.
وتتساءل الصحيفة: "هل الولايات المتحدة الأمريكية لديها تكنلوجيا مماثلة؟"، ولكن لم يتمكن الصحفيون من الحصول على رد من الشركات المصنعة لمحركات الدبابات.
وأضافت الصحيفة أن استخدام الدبابات الأرضية على سطح المريخ لا يزال صعب جدا، لأن الكوكب الأحمر أكثر برودة من الأرض، والمحرك لن يكفيه الأوكسجين. بالإضافة إلى ذلك من الصعب جدا إنزال دبابة وزنها 50 طن على سطح المريخ.
ومع ذلك، فإن الصحيفة تدرك أن التقدم التكنولوجي في إطلاق محركات الدبابات في درجات حرارة منخفضة في روسيا الباردة أمر طبيعي جدا.
- بالفيديو: فيفي عبده تثير ضجة بتنورتها القصيرة في شرم الشيخ!
- عارية أمام الهرم.. هكذا انتهت مغامرة عارضة بلجيكية وصديقتها في قبضة الشرطة
- كيم تتعرّى بشكل تامّ في مكان عام!
- بعد دفاعها عن رغبتها في التعري.. باريس جاكسون عارية على إنستغرام لإظهار وشم جديد
- الأعلى كلفةً في التاريخ.. 290 مليار دولار خسائر أميركا من إعصاري إرما وهارفي
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 165
- بالصور والفيديو: الناشطة المصرية علياء المهدي وناشطات ''فيمن FEMEN'' يتعرّين احتجاجاً على الدستور المصري 117
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 51
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 29
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 26
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 22
- بالصور.. مجندات إسرائيليات ينشرن صورهن بالملابس الداخلية والمعدات العسكرية على "فيس بوك" 21
العنكبوت الالكتروني
العنكبوت الالكتروني - اخبار, مقالات ومدونات البلد: سيدني - استراليا
- هل تستطيع دبابة "أرماتا" تحدي الظروف القاسية على المريخ والقتال هناك
- مسلسل التجارب العسكرية الروسية في سوريا.. "صياد الليل" المطور إلى الجيش الروسي بعد اختباره في سوريا
- السلاح السري الروسي "ألابوغا"...يجعل معدات العدو العسكرية كومة من الحديد
- مسلسل التجارب العسكرية الروسية في سوريا.. غواصتان جديدتان تستعدان لإطلاق الصواريخ نحو الأراضي السورية
- الجنود الروس يزودون بأحذية مضادة للألغام
- مسلسل التجارب العسكرية الروسية في سوريا.. جهاز مبتكر يزيد دقة القصف الجوي في سوريا
- إسرائيل تنجز صفقة شراء 17 مقاتلة «إف 35» أميركية
- "ترميناتور" تبرز مهاراتها القتالية في سوريا
- دولة خليجية تتجه لشراء عتاد عسكري روسي لم يدخل الخدمة لدى أي جيش في العالم حتى اليوم
- خبير عسكري: صواريخ أمريكية جديدة تضع روسيا في مأزق
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)