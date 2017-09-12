هل تستطيع دبابة "أرماتا" تحدي الظروف القاسية على المريخ والقتال هناك

ناقشت وسائل الإعلام الأمريكية إمكانية استخدام دبابة تي-14 "أرماتا" في الحرب على المريخ.

وتعترف صحيفة The National Interest بأن الدبابة الروسية من أحدث الدبابات في العالم. وهي متقدمة جدا مما يسبب مخاوف خطيرة بين الدول الغربية.

ويوجد أراء بأن الدبابات القديمة مثل مي1 "أبرامز" الأمريكية، سوف تكون قديمة جدا بالمقارنة مع "أرماتا".

ويحاول الصحفيون معرفة إمكانية استخدام الدبابة الروسية في الظروف القاسية على كوكب المريخ بتحليل منشورات وسائل الإعلام الروسية. ويولي الصحفيون أهمية كبيرة للتقنيات الروسية المستخدمة فيها، التي بفضلها يعمل محرك الدبابة الذي يعمل بالديزل في حرارة الجو المنخفضة. وكذلك يوجد في الدبابة مكثفات تسمح لها بتخزين كميات كبيرة من الكهرباء.

وتقارن الصحيفة هذه الإمكانية في تي-14 مع قدرات السيارات الهجينة، وتجدر الإشارة إلى أن استخدام المكثفات يسمح باستخدام بطاريات أصغر، بحيث يتم توفير مكان أكثر للوقود والذخيرة.

وتتساءل الصحيفة: "هل الولايات المتحدة الأمريكية لديها تكنلوجيا مماثلة؟"، ولكن لم يتمكن الصحفيون من الحصول على رد من الشركات المصنعة لمحركات الدبابات.

وأضافت الصحيفة أن استخدام الدبابات الأرضية على سطح المريخ لا يزال صعب جدا، لأن الكوكب الأحمر أكثر برودة من الأرض، والمحرك لن يكفيه الأوكسجين. بالإضافة إلى ذلك من الصعب جدا إنزال دبابة وزنها 50 طن على سطح المريخ.

ومع ذلك، فإن الصحيفة تدرك أن التقدم التكنولوجي في إطلاق محركات الدبابات في درجات حرارة منخفضة في روسيا الباردة أمر طبيعي جدا.