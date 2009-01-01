"الخطاف" الروسي يدمر أقوى الدبابات في العالم

Loading the player...

تتمتع قواذف آر بي جي-30 "كريوك" (الخطاف) روسية الصنع بقدرات خارقة تمكنها من تدمير أقوى الدبابات تحصينا.

تتصف هذه القواذف التي دخلت تسليح الجيش الروسي العام 2012 بتصميم نادر، حيث تتميز بوجود سبطانتين متوازيتين. تخصص إحداهما، وقطرها أكبر بقليل من الأخرى، للقذيفة المزدوجة الأساسية ذات العبوة الجوفاء، بينما توضع في الثانية قذيفة وهمية، تطلق أولا باتجاه الهدف، تتبعها القذيفة الأساسية بعد فاصل زمني قصير.

تفعِّل القذيفة الوهمية عمل منظومة حماية الدبابة الهدف التي تطلق مضاداتها باتجاه هذه القذيفة عند اقترابها. وبعد أن تدمر منظومة الحماية قذيفة "الطعم"، يُفتح المجال أمام القذيفة الثانية التي يستحيل كشفها قبل خروجها من سحابة الشظايا الناجمة عن تفجير العبوة الوهمية، ولا يتبقى هناك وقت لاستجابة منظومة الحماية من جديد.

بعد أن تصل القذيفة المزدوجة الأساسية إلى هدفها ينفجر الجزء الأمامي منها مدمرا عناصر الحماية التفاعلية ودرع المركبة، ثم تخترق الدرع الأساسية للدبابة وتنفجر بداخلها.

يستطيع قاذف آر بي جي-30 اختراق الدروع بسماكة 700 ميلليمتر، ما يعتبر رقما قياسيا لمضادات الدبابات. ولا تستطيع أي دبابة الصمود أمام قذائفه على مسافة 200 متر.

وقد أبدى السلاح نجاعته في النزاعات المسلحة في منطقة الشرق الأوسط، حيث أصابت قذائف آر بي جي-29، الشبيهة بقذائف آر بي جي-30، دبابات M1 أبرامز الأمريكية وتشالينجر-2 البريطانية وميركافا الإسرائيلية بنجاح.