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المصنفة ايضاً في: الدفاع والأمن, اخبار العالم

ألمانيا بلا دبابات

آخر تحديث: منذ 1 من الساعات
المصدر: sputniknews
الكاتب: العنكبوت الالكتروني
عدد المشاهدات: 113
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ألمانيا بلا دبابات

خرج نصف دبابات الجيش الألماني من الخدمة.

 

ويواجه الجيش الألماني الذي كاد أن يحتل أوروبا كلها في أربعينات القرن الماضي، يواجه الآن حالة حقيرة.

 

وأفادت دورية "فوكوس" الألمانية نقلا عن تقرير وزارة الدفاع الألمانية بأن 95 دبابة فقط من دبابات الجيش الرئيسية "ليوبارد 2" الـ244 تظل في الخدمة، فيما تخضع البقية للعمليات التحديثية أو الإصلاحات في وقت لا توجد فيه قطع الغيار.

 

وغني عن البيان أن وجود 244 دبابة في بلد مثل ألمانيا أمر مُضحك. وعندما يخرج نصفها من الخدمة يمكن القول إن البلد أصبح بلا دبابات.

 

ويؤكد رئيس تحرير مجلة "ترسانة الوطن العسكرية" أن الجيش الألماني في حال يرثى له.

 

ويقول فيكتور موراخوفسكي إن الجيش الألماني لا يواجه نقصا في الدبابات فقط، بل يعاني من نقص الآليات المدرعة عامة.

 

ويحتاج الجيش الألماني إلى وزير يعمل على حل مشكلاته. ولحد الآن تبقى السيدة أورسولا فون در لاين، خريجة كلية الطب، في موقع وزير دفاع ألمانيا.

المصدر: sputniknews

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