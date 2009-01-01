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مسلسل التجارب العسكرية الروسية في سوريا.. سوريا تنتظر أحدث مروحية هجومية
آخر تحديث: منذ 1 من الساعات
المصدر: sputniknewsالكاتب:
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قيّم هذا المقال/الخبر:
دخلت المروحية الهجومية الجديدة "مي-28 أو بي" في خدمة القوات الروسية.
وحلقت المروحيات في مركز التدريب في تورجك. وتعتبر "مي-28 أو بي" أحدث مروحية هجومية تعمل في جميع الأحوال الجوية.
وتم تحديث الطائرة مع الأخذ بعين الاعتبار تجربة القتال في سوريا.
وسترسل في وقت قريب جدا إلى سوريا، وفقا لوزارة الدفاع الروسية وإدارة شركة "مروحيات روسيا".
المصدر: sputniknews
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