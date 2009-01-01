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المصنفة ايضاً في: الدفاع والأمن, اخبار الشرق الاوسط والعالم العربي

مسلسل التجارب العسكرية الروسية في سوريا.. سوريا تنتظر أحدث مروحية هجومية

آخر تحديث: منذ 1 من الساعات
المصدر: sputniknews
الكاتب: العنكبوت الالكتروني
عدد المشاهدات: 150
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مسلسل التجارب العسكرية الروسية في سوريا.. سوريا تنتظر أحدث مروحية هجومية

دخلت المروحية الهجومية الجديدة "مي-28 أو بي" في خدمة القوات الروسية.

 

وحلقت المروحيات في مركز التدريب في تورجك. وتعتبر "مي-28 أو بي" أحدث مروحية هجومية تعمل في جميع الأحوال الجوية.

 

وتم تحديث الطائرة مع الأخذ بعين الاعتبار تجربة القتال في سوريا.

 

وسترسل في وقت قريب جدا إلى سوريا، وفقا لوزارة الدفاع الروسية وإدارة شركة "مروحيات روسيا".

المصدر: sputniknews

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