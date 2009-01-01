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المصنفة ايضاً في: الدفاع والأمن, تقارير بالفيديو

فخ جديد لنظام الدفاع الجوي الروسي

آخر تحديث: منذ 1 من الساعات
المصدر: sputniknews
الكاتب: العنكبوت الالكتروني
عدد المشاهدات: 145
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قال خبراء في شركة عسكرية إسرائيلية مختصة بالدفاع الجوي إنهم أعدوا نظاما تكنولوجيا جديدا قادرا على التغلب على منظومة الدفاع الجوي الروسي الحديثة.

 

وفي التفاصيل أشار خبراء يعملون بالشركة الإسرائيلية أنهم قاموا بابتكار نظام تشويش يتم تحميله في الطائرات والمقاتلات لتفادي الصواريخ التابعة لمنظومة الدفاع الجوي الروسي إس-400، ويتألف النظام من ثلاثة عناصر هي الغطاء الذي يحول دون رصد المركبة أو الطائرة، والعنصر الثاني هو غطاء ثان أصغر مهمته عدم كشف المقاتلة للرادرات المنخفضة والعنصر الأخير والأبرز هو القلب النابض للنظام كله.

 

وعرضت الشركة الإسرائيلية مقطعا حول أداء نظام التشويش من خلال إظهار مقاتلات أمريكية من نوع "إف-16" معدة بالنظام الجديد انطلقت في الجو لاستهداف مواقع عسكرية لدولة معادية التي بدورها تطلق عددا من الصواريخ من منظومة إس-400 الروسية، لكن نظام التشويش الجديد يحول من وصول الصواريخ للهدف المنشود.

 

وجاء التعليق الروسي مباشرة على الابتكار الإسرائيلي من خلال تصريح للجنرال الروسي السابق للقوات المسلحة الجوية بين عامي 2003 و2007 أن منظومة الدفاع الجوي الروسي تعمل بشكل مختلف كليا عما أظهره الخبراء في المقطع المصور.

 

وتابع قائلا: "لا شك أن كل دولة تعمل على تسويق منتجاتها العسكرية الجديدة على أنها ناجحة وبأبهى حلة، لكن إذا انتقلنا للجانب العملي فذلك سيكون مغيرا تماما لما عرض في مقطع الشركة الإسرائيلية".

 

وأضاف الجنرال الروسي أن استخدام الشركة الإسرائيلية لمنظومة الدفاع الجوية الروسية إس-400 في مقطع إعلانها عن نظام التشويش الجديد هو دليل جديد أن المنظومة هي الأنجح في العالم حتى الآن ولم يقدر أحد على مجابهتها.

المصدر: sputniknews

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