- اليابان تعتزم امتلاك صواريخ تطلق من الجو قادرة على ضرب كوريا الشمالية
- ميقاتي: لضرورة الالتزام قولا وفعلا بمضمون ورقة الحكومة لجهة النأي بالنفس
- ريهانا مثيرة بـ"الهوت شورت"
- في الولايات المتحدة الأمريكية.. الطالبات يدفعن مصاريف الجامعة من عرق أجسادهن!
- بن سلمان وضع أميراً في الواجهة ليخفي نفسه.. صحيفة أميركية: ولي العهد هو المشتري للوحة المخلّص بـ450 مليون دولار
- توابع الاعتراف بالقدس.. إسرائيل تتحسب قبل صلاة الجمعة
- الحكومة اليمنية: الانتفاضة الشعبية ضد الحوثيين مستمرة
- زواج المثليين في استراليا بصبح شرعيا اعتبارا من يوم غد السبت
- ماكرون يفتتح اجتماع مجموعة الدعم مظلّة لـ"النأي بالنفس" وتحضير لمؤتمرات
- معراب والضاحية: ما في نوى!
- زعموا أنها تضمنت "إيحاءً جنسياً".. MBC توقف علا الفارس عن العمل بعد تغريدة غاضبة عن القدس
- ظاهرة مخيفة تحدث للمرأة أثناء الحمل.. ولا يتحدث عنها أحد
- “حماس″ تَرد بإعلانِ النّفير والتعهّد بإشعالِ الانتفاضة.. والرئيس عبّاس بالانضمام إلى المَزيد من المُنظّمات الدوليّة.. ترامب سيَترحّم على أيامِ “الدولة الإسلاميّة” و”القاعدة”.. ونَقل سفارته من “تل أبيب” إلى القُدس المُحتلّين.. والصّحوة العَربيّة والإسلاميّة قادمة
- ما سقط مع علي عبدالله صالح
- أميركا: لإستراتيجية ضدَّ «الحزب» و تجدّد التـــوتّر القواتي- العوني
- لبنان يجمع على إدانة قرار الرئيس الأميركي
- الحريري يُنهي دور «مجموعة العشرين» ويتابع التطورات بنفسه
- فرنسا تحيط لبنان بدعم دولي بعد تجاوز أزمة استقالة الحريري
- رأس الفتنة.. إيران
- مجموعة الدعم الدولية للبنان تجتمع اليوم في باريس وتضع «النأي بالنفس» تحت الاختبار
- أستراليا: هل يحق للشرطة مخالفة السائق المتعب كما الحال مع المخمور أو المسرع؟
- خلاف التيار ـ القوات يترسّخ
- فتح معبر جوسيه الخميس المقبل
- نصائح للحريري لـ «تحصين موقعه» في المرحلة الجديدة
- توقعات الأبراج ليوم December 8, 2017
اليابان تعتزم امتلاك صواريخ تطلق من الجو قادرة على ضرب كوريا الشمالية
تعتزم اليابان الحصول على صواريخ موجهة متوسطة المدى تطلق من الجو قادرة على ضرب كوريا الشمالية في صفقة مثيرة للجدل لشراء أبعد الذخائر مدى في بلد تخلى عن الحق في شن حرب.
ولم يشر وزير الدفاع إيتسونوري أونوديرا إلى كوريا الشمالية عندما أعلن خطط الحصول على الصواريخ الجديدة التي قال إنها ستخصص للدفاع، حيث لا تزال اليابان معتمدة على الولايات المتحدة في ضرب قواعد أعدائها.
وأضاف في مؤتمر صحفي: "نعتزم استخدام صواريخ (جيه.إس.إم) التي ستوضع على مقاتلات إف-35إيه كصواريخ "صد" يمكن إطلاقها لمدى أبعد من تهديدات العدو".
وقال إن اليابان تتطلع أيضا لوضع صواريخ (جيه.إيه.إس.إس.إم-إي.آر) جو/أرض من إنتاج "لوكهيد مارتن" على مقاتلاتها من طراز إف-15، حسبما نقلت "رويترز".
وصواريخ (جيه.إس.إم) من تصميم شركة "كونجسبيرج" النرويجية للدفاع والطيران ويبلغ مداها 500 كيلومتر.
أما صواريخ (جيه.إيه.إس.إس.إم-إي.آر) فيمكنها ضرب أهداف على بعد 1000 كيلومتر.
وتقتصر القدرة الصاروخية اليابانية على ذخيرة مضادة للطائرات والسفن يقل مداها عن 300 كيلومتر.
ويبرز تغير الموقف الياباني كيف أن التهديد المتزايد الذي يلوح من كوريا الشمالية أعطى أنصار امتلاك طوكيو القدرة على توجيه ضربات يدا عليا في التخطيط العسكري.
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 166
- بالصور والفيديو: الناشطة المصرية علياء المهدي وناشطات ''فيمن FEMEN'' يتعرّين احتجاجاً على الدستور المصري 117
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 51
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 29
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 26
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 22
- بالصور.. مجندات إسرائيليات ينشرن صورهن بالملابس الداخلية والمعدات العسكرية على "فيس بوك" 21
العنكبوت الالكتروني
العنكبوت الالكتروني - اخبار, مقالات ومدونات البلد: سيدني - استراليا
- اليابان تعتزم امتلاك صواريخ تطلق من الجو قادرة على ضرب كوريا الشمالية
- اسرائيل تقول ان طائراتها الشبح اف-35 جاهزة للخدمة
- تركيا تسعى للانضمام لنادي مصنّعي طائرات الشبح.. مشروع طموح بـ70 مليار دولار وتحتاج لمساعدة هذه الدول العربية
- يمكنه ضرب كل أميركا.. "لم يكن كسابقه من الصواريخ".. تفاصيل تجربة كوريا الشمالية الصاروخية التي "حققت حلمها التاريخي"
- صاروخ الصين المرعب.. يبلغ مداه 12 ألف كيلومتر ويحمل 10 رؤوس نووية وسرعته جنونية
- فخ جديد لنظام الدفاع الجوي الروسي
- مسلسل التجارب العسكرية الروسية في سوريا.. سوريا تنتظر أحدث مروحية هجومية
- ألمانيا بلا دبابات
- تركيا تستكمل شراء (إس-400) الروسية.. ومحللون: ضربة لـ «ناتو»
- تركيا تفتح خط دفاع جوي مشترك مع دولتين أوروبيتين
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)