- «فيتش» تعدّل النظرة المستقبلية إلى «سلبي»: المخاطر السياسية والمالية مرتفعة
- لجنة الاتصالات: «أوجيرو» تحت المجهر
- «الأنفاق» في مجلس الأمن... بين الأهداف والنتائج
- عملاء إيران في المنطقة
- تنازلات متبادلة قلّصت المسافات والحكومة «على بُعد خطوتين»
- بوتن يغازل كينزال وأفانغارد: "لا مثيل لهما"
- الحكومة اللبنانية الجديدة... «عيدية الميلاد»!
- مدير الأمن يضع تسوية معقدة تستجيب لشرطين للحريري
- وول ستريت: القحطاني هدد لجين الهذلول بالاغتصاب والقتلِ والرمي بالمجاري
- لبنان: «العقدة السنيّة» فُككت... والحكومة في غرفة الولادة
- فشل روسيا وإيران وتركيا في تشكيل اللجنة الدستورية السورية
- العُنصريّة نيكي هايلي تنْصَح الفِلسطينيّين بقُبولِ “صَفقة القَرن” وتُحَذِّرُهُم مِن مَخاطِر رَفْضِها.. لِماذا نَجْزِم بأنّ صواريخ قِطاع غزّة وانتِفاضَة الضِّفَّة المُسَلَّحة دَفَنتْها أشلاء قَبل إعلانِها؟ وما هِي الأسرار التي كَشَفها هنيّة في خَطابِه الأخير وتُبَشِّر بمُستَقبلٍ مُرعِبٍ لكُل المُتوَرِّطين فيها ابتِداءً بترامب وانتِهاءً بكوشنر؟
- ميقاتي من بعبدا: عون واثقٌ من قربِ التأليف وتمثيلُنا بيَدِ الرئيس المكلّف
- واشنطن بوست: ترامب صبي يشغل البيت الأبيض والعالم يعرف ذلك
- مانشستر يونايتد يقيل مورينيو
- اليابان ستتزوّد بحاملتي طائرات للمرّة الأولى منذ الحرب العالمية الثانية
- الولادة الحكومية "الموعودة" عشية الميلاد؟
- بعبدا وبيت الوسط: تفاؤل.. بري: أصبحنا عــلى بعد خطوتين.. «التشاوري»: هذا شرطنا!
- هل يُناسب إيران أن تستعيد سوريا نفوذَها في لبنان؟
- من كواليس الإنفراج: حذارِ هذه الألغام
- عن الجلسة المغلقة والأنفاق والتحوّل الروسي؟
- «المناصفة في قوى الأمــن: «مشروع مشكل» أم تسوية؟
- منسوب التفاؤل بحلّ العقدة السنية في أعلى مستوياته
- معادلة التحدي: سلاح الجيش في مواجهة خروقات العدو
- كريدية يساعد «سيرتا» من كيس أوجيرو!
- سوريا تخترق تدريجيا جدار مقاطعتها العربية
- روسيا تسوّق الأسد: البشير في دمشق والتطبيع في بيروت
- تقارب إردوغان مع الأسد
- تسوية عند «منتصف الطريق»: حكومة الميلاد ممكنة!
- بعد البشير.. دمشق لا تستبعد زيارة رؤساء عرب لسورية
- حلقة الشروط المتبادلة تُقلّص التفاؤل بقرب ولادة الحكومة والعقدة الحقيقية في مطلب تطبيع العلاقات مع سورية
- لبنان: اللواء إبراهيم يدخل على خط «التشكيل»
- الحريري يلتزم معالجة الجيش أي شائبة بتطبيق الـ1701 بعد دعوة يونيفيل "حكومة لبنان لضمان إجراءات عاجلة"
- طريق تأليف الحكومة في لبنان... «سالكة»
- توقعات الأبراج ليوم December 18, 2018
- حدث في مثل هذا اليوم December 18, 2018
- انتقام الأسد يتجلى بتعطيل الحكومة
- قصة تظاهرة ميتة
- إنّهُ مَوسِمُ الحَجيج إلى الشَّام.. مَن هو الزَّعيم العَربيّ الثَّاني الذي سيَطرُق أبواب دِمشق بعد البشير.. السيسي أم العاهِل الأُردنيّ أم أمير الكويت؟ وماذا دارَ في الاجتِماع المُغْلَق بينَهُ وبينَ الأسد؟.. وهَل هُناك رسائِل سِرِّيَّة مِن العاهل السعوديّ والأمير القَطريّ ورُبّما أردوغان أيْضًا؟ ومَن الذي يَكسِر عُزلَته حاليًّا سورية أمْ خُصومها العَرب؟
- لبنان يتعرض لضغوط سورية لإطلاق هنيبعل القذافي
- رسالة روسية حازمة للبنان: «ممنوع اللعب» بالقرار 1701
- عن حرب باسيل على الفساد: كي تنجح وكي نصدّق...
- «العقدة السنّية» تنتظر عون والحريري... و«التشاوري» يحدِّد وجهته اليوم
- الحكومة "العيدية" لا تزال تتعثر ...
- تفاصيل "تُعرقِل" عودة النازحين !
- فوضى أميركية ـ روسية تشمل لبنان
- عن أوراق.. لا تزال في جعبة الحريري
- من الإحباطِ المسيحيّ إلى العَدَميّةِ اللبنانيّة
- بري: خلص الكلام!
- المنطقة بعد سنتين
اخترنا لكم
-
وول ستريت: القحطاني هدد لجين الهذلول بالاغتصاب ...الكاتب:
-
احتجاجات طلابية في هولندا ضدّ سياسات الحكومة ...الكاتب:
-
محتجو "السترات الصفراء" ينزلون إلى الشوارع للسبت ...الكاتب:
-
حركة "سترات صفراء" في إسرائيل احتجاجا على ...الكاتب:
-
يوميات نور عريضة في سطور... ما الرسالة ...الكاتب:
-
إعادة إحياء النازية ...الكاتب:
-
كيندال جينر تثير ضجة بعد ظهورها بفستان ...الكاتب:
-
عمالقة السلاح في العالم.. تصنيف جديد يغير ...الكاتب:
-
مصدر مطلع على نص تسجيلات مقتل خاشقجي ...الكاتب:
-
هل الصداقة بين إيران والولايات المتحدة ممكنة؟ ...الكاتب:
-
فيديو الضرب الوحشي يفضح الشرطة الفرنسية ويروع ...الكاتب:
-
هل تثبت مونيكا لوينسكي براءتها في آخر ...الكاتب:
-
تمويل حروب أميركا بالخارج.. أرقام فلكية ونتائج ...الكاتب:
-
عام مشتعل ينتظر الشرق الأوسط.. تعرف على ...الكاتب:
-
إحدى أول مسلمتين في الكونغرس الأميركي بدأت ...الكاتب:
-
ماكرون في مواجهة السترات الصفر وشهر ديسمبر ...الكاتب:
-
قاسم سليماني وحزب الله يتحضّران للحرب على ...الكاتب:
-
أول إجراء رسمي ضد رانيا يوسف بعد ...الكاتب:
-
اندثار المشرق العربيّ… ...الكاتب:
-
وثائق بخط صدام حسين معروضة للبيع.. إحداها ...الكاتب:
بوتن يغازل كينزال وأفانغارد: "لا مثيل لهما"
قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتن، الثلاثاء، إن الأسلحة الروسية الجديدة ليس لها نظائر أجنبية، وسوف تساعد في ضمان أمن البلاد لعقود قادمة.
وبينما كان يتحدث خلال اجتماع مع كبار القادة العسكريين في موسكو، خص بوتين بالذكر الصاروخ الجديد "كينزال" فائق السرعة وأنظمة صواريخ "أفانغارد" العابرة للقارات التي تفوق سرعتها سرعة الصوت، قائلا إن هذه الأسلحة عززت بشكل كبير قدرة روسيا العسكرية.
ويندرج "كينزال» ضمن أسلحة جديدة كشف عنها بوتين في مارس، قال إنه يفوق سرعة الصوت بعشرة أضعاف، ويستطيع تجاوز أنظمة الدفاع الجوي.
ودخل الصاروخ "كينزال" بالفعل الخدمة في الجيش بينما قال وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو إن منظومة "أفانغارد" ستدخل الخدمة في العام المقبل.
وقال بوتن إن على روسيا أن ترد على الانسحاب الأميركي المخطط من معاهدة القوى النووية متوسطة المدى لعام 1987. ورفض مجددا ادعاء واشنطن بأن روسيا انتهكت الاتفاقية واتهم الولايات المتحدة بخرقها.
وأشار الجانبان إلى أن دولا أخرى ما زالت حرة في تطوير أسلحة تحظرها المعاهدة وأثارت الولايات المتحدة المخاوف فيما يتعلق على وجه الخصوص بالصين وحذر جون بولتون مستشار الأمن القومي الأميركي موسكو من أن الصواريخ الصينية قادرة على الضرب في عمق الأراضي الروسية.
وقال بوتن لكبار المسؤولين العسكريين في اجتماع بوزارة الدفاع: "نعم هذا حقيقي، هناك مشكلات معينة تتعلق بهذه المعاهدة - دول أخرى تملك صواريخ متوسطة وقصيرة المدى ليست موقعة عليها".
وتساءل قائلا "ما الذي يمنعنا من بدء محادثات بشأن ضمها (دول أخرى) للمعاهدة الراهنة أو بدء مناقشة معالم معاهدة جديدة؟
وقال بوتن إن روسيا يمكنها بسهولة إنتاج صواريخ متوسطة المدى يتم إطلاقها من البر ونشرها إذا نفذت الولايات المتحدة تهديدها بالانسحاب من المعاهدة.
تابعونا
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 176
- بالصور والفيديو: الناشطة المصرية علياء المهدي وناشطات ''فيمن FEMEN'' يتعرّين احتجاجاً على الدستور المصري 117
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 52
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 30
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 27
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 22
- حسن البنا مؤسس الجماعة.. بين اليهودية والماسونية 21
العنكبوت الالكتروني
العنكبوت الالكتروني - اخبار, مقالات ومنوعات.
سيدني - استراليا
- بوتن يغازل كينزال وأفانغارد: "لا مثيل لهما"
- اليابان ستتزوّد بحاملتي طائرات للمرّة الأولى منذ الحرب العالمية الثانية
- بندقية أميركية جديدة رصاصتها تعادل قذيفة وتخترق أي درع
- عمالقة السلاح في العالم.. تصنيف جديد يغير قواعد اللعبة
- أستراليا من أكبر مصدّري الأسلحة وروسيا الثانية عالميا
- أستراليا تتسلم أحدث طائرة مقاتلة في العالم
- صادرات الدفاع والطيران التركية تحقق أرقاما قياسية
- مصنعو الأسلحة المصريون يفعلون ما لا يقدر عليه غيرهم
- اختبار "دبابة طائرة" روسية عام 2019
- روسيا تكشف جزءاً من الثمن الباهظ للحرب العالمية الثانية
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)