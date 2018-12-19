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الرئيسية | المزيد | الدفاع والأمن | الخارجية الأمريكية تقر صفقة بيع تركيا منظومة "باتريوت"
المصنفة ايضاً في: الدفاع والأمن

الخارجية الأمريكية تقر صفقة بيع تركيا منظومة "باتريوت"

آخر تحديث: منذ 6 من الساعات و 33 من الدقائق
المصدر: الأناضول
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الكاتب: العنكبوت الالكتروني
عدد المشاهدات: 267
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الخارجية الأمريكية تقر صفقة بيع تركيا منظومة &quot;باتريوت&quot;

وافقت وزارة الخارجية الأمريكية، الأربعاء، على صفقة لبيع تركيا منظومة "باتريوت" للدفاع الجوي والصاروخي، بقيمة 3.5 مليار دولار.

 

جاء ذلك في بيان صادر عن وكالة التعاون الأمني الدفاعي، التابعة لوزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون).

 

وأوضح البيان أن وزارة الخارجية قررت الموافقة على بيع صواريخ باتريوت (PAC-3) والتجهيزات الخاصة بها إلى تركيا، بقيمة تقديرية تبلغ 3.5 مليار دولار.

 

وأضاف البيان أن الوكالة أبلغت الكونغرس اليوم بأمر الصفقة.

 

وأشار إلى أن الموافقة على الصفقة ستمنح الدفاع الجوي التركي مرونة كبيرة.

 

وتابع: "مع امتلاكها القدرة على ردع التهديدات الجوية والصاروخية والهجمات الأخرى، ستساهم تركيا الآمنة بتحقيق السلام والاستقرار في الناتو والقارة الأوروبية".

 

وفي بيان أرسله إلى الأناضول بالخصوص، قال مسؤول في الخارجية الأمريكية إن الصفقة المقترحة "ستزيد من أمن حليف مهم في الناتو، وستسهم في جهود حماية الحلفاء والشركاء ضد التهديدات الجوية والصاروخية".

 

وأضاف المسؤول، الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن الصفقة ستسهم كذلك في تحقيق الأمن القومي وتطبيق السياسة الخارجية للولايات المتحدة.

 

وأشار أن تركيا سوف تستخدم منظومة باتريوت من أجل تطوير قدراتها الدفاعية الجوية والصاروخية، وحماية وحدة أراضيها، والحيلولة دون التهديدات الإقليمية.

 

وأكد أن الصفقة المقترحة ستزيد من القدرات الدفاعية الرامية إلى حماية الجيش التركي من الهجمات المعادية، وحلفاء الناتو الموجودين على الأراضي التركية.

المصدر: الأناضول

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