- اختفت قبل عام وظهرت «بقايا عظام».. قصة الفتاة السورية التي وقعت في حب شاب بألمانيا، السلطات تشتبه في أقرب الناس إليها
- هكذا ستكون مواقع التواصل الاجتماعي في 2019
- فنجان واحد من القهوة المرّة يكشف لك إن كنت مهزوزا نفسيا أم لا!
- شركة روسية تكشف عن سلاح "يعمي" العدو
- لا عيدية حكومية للبنانيين وامتحان لـ"السترات الصفر" في الشارع
- ارتفاع عدد ضحايا التسونامي في إندونيسيا إلى 168 قتيلا
- أستراليا تكشر عن أنيابها للسائقين المخالفين في موسم الكريسماس
- تحذير: مصير اليابان ينتظر أستراليا
- دراسة بحثية: أثرياء أستراليا يتهربون من الضرائب بتلك الطريقة
- «قارئة الفنجان» لتوقعات سنة 2019
- «8 آذار» تتهم باسيل بإفشال تشكيل الحكومة
- «قتالٌ سياسي» على «الوزير الملك» يؤخّر ولادة الحكومة في لبنان
- لا حكومة قبل الميلاد وربما ليس قبل رأس السنة
- لبنان: التفاصيل تعيد الحكومة خطوة إلى الوراء
- توقعات الأبراج ليوم December 23, 2018
- حدث في مثل هذا اليوم December 23, 2018
- ما مفاجأة ترامب المقبلة…
- عبدالرحيم مراد عرّاب "سنّة حزب الله" الذي لا يقبّل يده أحد
- روبوتات تهمش العمال.. هل تصل ثورة السترات الصفراء لأمازون؟
- والد ناشطة معتقلة بالسعودية يدعو إلى التحرك لوقف تعذيب المعتقلات
- قتلى وحرائق واعتقالات.. احتجاجات السودان تدخل يومها الرابع
- الصراع على سورية صراع على الجغرافيا قبل السياسة
- اللقاء التشاوري سحب تسمية عدرا
- جبران باسيل يتلاعب بالحقائب والأسماء
- حكومةُ السياسة لحزب الله والأرباحُ للحريري وباسيل
- 15 دقيقة بين كرامي وعدرا أفضت الى قرار مفاجئ!
- وزير الدفاع البريطاني: البحر الأسود ليس ملكًا لروسيا
- أردوغان عن عملية شرق الفرات: الموقف الأمريكي الأخير دفعنا للتريث لفترة
- فشل دو ميستورا لــيس شخصياً إنما أُمميّاً؟
- عِقَد أم مناورات ... و"وينك يا عدرا" ؟
- الحكومة في دوامة «الثلث المعطّل» والــحقائب.. و«التشاوري» لعدرا: معنا أم لا؟
- "التشاوري" فشل في اقناع عدرا من الالتقاء به
- جسر جل الديب لن يكون هدية العيد... إلى متى؟
- لقاء «المنكوبين»: وزيرُنا «قيد الدرس»!
- حال اللقاء التشاوري.. رضينا بـ عدرا.. وعدرا ما رضي فينا
- تحذير.. أمراض خطيرة مصدرها حمامات السباحة
- هذه العلامات تدل على أنك لا تعتني بنفسك كما يجب
- هل المتزوجون أكثر سعادة من غيرهم؟
- تحذيرات من موجة حرارة تضرب أستراليا بعد الكريسماس
- وارين موندين: حزب العمال عدو فقراء أستراليا
- تجدُّد «التناتش» على الحقائب يهدِّد التأليف!
- الحكومة: خلاف على عدرا والحقائب
- بطولة إنكلترا: ليفربول يضمن صدارة الميلاد بفوز على ولفرهامبتون
- الأعراف المضافة إلى اتفاق الدوحة: رئيس مكلّف يتفرّج... وتوقيع بـ«الحبر السري»
- «اللقاء التشاوري» سلّم بتوزير عدرا: ملتزمون بمبادرة عون
- دعم القروض السكنية: المصارف تماطل!
- صفقة داخلية وضغوط خارجية حلّتا عقدة الحكومة اللبنانية
- «اليونيفيل» لإسرائيل: هاتوا تفويضاً جديداً... لنواجه
- توقعات الأبراج ليوم December 22, 2018
- حدث في مثل هذا اليوم December 22, 2018
اخترنا لكم
-
ارتفاع عدد ضحايا التسونامي في إندونيسيا إلى ...الكاتب:
-
صحفي في "دير شبيغل" فبرك الأخبار على ...الكاتب:
-
صحيفة تركية تنشر لقطات جديدة لفريق اغتيال ...الكاتب:
-
فستان رانيا يوسف بات معياراً أخلاقيا للسينما ...الكاتب:
-
وول ستريت: القحطاني هدد لجين الهذلول بالاغتصاب ...الكاتب:
-
احتجاجات طلابية في هولندا ضدّ سياسات الحكومة ...الكاتب:
-
محتجو "السترات الصفراء" ينزلون إلى الشوارع للسبت ...الكاتب:
-
حركة "سترات صفراء" في إسرائيل احتجاجا على ...الكاتب:
-
يوميات نور عريضة في سطور... ما الرسالة ...الكاتب:
-
إعادة إحياء النازية ...الكاتب:
-
كيندال جينر تثير ضجة بعد ظهورها بفستان ...الكاتب:
-
عمالقة السلاح في العالم.. تصنيف جديد يغير ...الكاتب:
-
مصدر مطلع على نص تسجيلات مقتل خاشقجي ...الكاتب:
-
هل الصداقة بين إيران والولايات المتحدة ممكنة؟ ...الكاتب:
-
فيديو الضرب الوحشي يفضح الشرطة الفرنسية ويروع ...الكاتب:
-
هل تثبت مونيكا لوينسكي براءتها في آخر ...الكاتب:
-
تمويل حروب أميركا بالخارج.. أرقام فلكية ونتائج ...الكاتب:
-
عام مشتعل ينتظر الشرق الأوسط.. تعرف على ...الكاتب:
-
إحدى أول مسلمتين في الكونغرس الأميركي بدأت ...الكاتب:
-
ماكرون في مواجهة السترات الصفر وشهر ديسمبر ...الكاتب:
شركة روسية تكشف عن سلاح "يعمي" العدو
باشر الخبراء في شركة "روس تيخ" الروسية بالعمل على تصميم سلاح غير فتاك جديد، يؤثر على الرؤية عند البشر أثناء تنفيذ عمليات خاصة.
وجاء في بيان نشرته الشركة أن مؤسسة "روس إلكترونيكا" التابعة لشركة "روس تيخ" الحكومية بصدد تصميم سلاح يحدث تشويشا بصريا لدى البشر. وقد تستخدمه أجهزة الأمن عند تنفيذ العمليات الخاصة.
وحسب معلومات البيان، فإن السلاح غير الفتاك الجديد بمقدوره تعمية العدو مؤقتا، كي تتاح فرصة لأفراد القوات الخاصة لتحييده. ومن المفترض أن يكشف عن نموذج تجريبي من هذا السلاح في 2019.
وبلغ مدى عمل السلاح 700 متر. أما زاوية تأثيره فبلغت 10-15 درجة.
وقال المدير التنفيذي للشركة، سيرغي أبراموف، إن التكنولوجيا التي يقوم عليها السلاح أكدت فاعليتها في السفن الحربية الروسية. وقد يستخدمه أفراد جهاز الحرس الوطني الروسي وغيره من أجهزة الأمن والقوات الخاصة.
ونقلت الشركة عن مديرها التنفيذي قوله إن استخدام السلاح يتسبب في خلل بعيني الإنسان، ويؤدي إلى فقدانه للتوجه في الفضاء.
وتولى مصنع "إنتغرال" الروسي تصنيع السلاح على أساس أجهزة التشويش البصري المستخدمة حاليا في السفن الحربية الروسية.
تابعونا
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 176
- بالصور والفيديو: الناشطة المصرية علياء المهدي وناشطات ''فيمن FEMEN'' يتعرّين احتجاجاً على الدستور المصري 117
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 52
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 30
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 27
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 22
- حسن البنا مؤسس الجماعة.. بين اليهودية والماسونية 21
العنكبوت الالكتروني
العنكبوت الالكتروني - اخبار, مقالات ومنوعات.
سيدني - استراليا
- شركة روسية تكشف عن سلاح "يعمي" العدو
- الخارجية الأمريكية تقر صفقة بيع تركيا منظومة "باتريوت"
- بوتن يغازل كينزال وأفانغارد: "لا مثيل لهما"
- اليابان ستتزوّد بحاملتي طائرات للمرّة الأولى منذ الحرب العالمية الثانية
- بندقية أميركية جديدة رصاصتها تعادل قذيفة وتخترق أي درع
- عمالقة السلاح في العالم.. تصنيف جديد يغير قواعد اللعبة
- أستراليا من أكبر مصدّري الأسلحة وروسيا الثانية عالميا
- أستراليا تتسلم أحدث طائرة مقاتلة في العالم
- صادرات الدفاع والطيران التركية تحقق أرقاما قياسية
- مصنعو الأسلحة المصريون يفعلون ما لا يقدر عليه غيرهم
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)