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شركة روسية تكشف عن سلاح "يعمي" العدو

آخر تحديث: منذ 47 من الدقائق
المصدر: RT
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الكاتب: العنكبوت الالكتروني
عدد المشاهدات: 74
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شركة روسية تكشف عن سلاح &quot;يعمي&quot; العدو
RIA جهاز الأمن الفيدرالي

باشر الخبراء في شركة "روس تيخ" الروسية بالعمل على تصميم سلاح غير فتاك جديد، يؤثر على الرؤية عند البشر أثناء تنفيذ عمليات خاصة.

 

وجاء في بيان نشرته الشركة أن مؤسسة "روس إلكترونيكا" التابعة لشركة "روس تيخ" الحكومية بصدد تصميم سلاح يحدث تشويشا بصريا لدى البشر. وقد تستخدمه أجهزة الأمن عند تنفيذ العمليات الخاصة.

 

وحسب معلومات البيان، فإن السلاح غير الفتاك الجديد بمقدوره تعمية العدو مؤقتا، كي تتاح فرصة لأفراد القوات الخاصة لتحييده. ومن المفترض أن يكشف عن نموذج تجريبي من هذا السلاح في 2019.

 

وبلغ مدى عمل السلاح 700 متر. أما زاوية تأثيره فبلغت 10-15 درجة.

 

وقال المدير التنفيذي للشركة، سيرغي أبراموف، إن التكنولوجيا التي يقوم عليها السلاح أكدت فاعليتها في السفن الحربية الروسية. وقد يستخدمه أفراد جهاز الحرس الوطني الروسي وغيره من أجهزة الأمن والقوات الخاصة.

 

ونقلت الشركة عن مديرها التنفيذي قوله إن استخدام السلاح يتسبب في خلل بعيني الإنسان، ويؤدي إلى فقدانه للتوجه في الفضاء.

 

وتولى مصنع "إنتغرال" الروسي تصنيع السلاح على أساس أجهزة التشويش البصري المستخدمة حاليا في السفن الحربية الروسية.

المصدر: RT

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