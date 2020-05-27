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المصنفة ايضاً في: الدفاع والأمن, منوعات

روسيا.. أول خطوة على طريق صناعة "المقاتلة الفضائية"

آخر تحديث: منذ 43 من الدقائق
المصدر: سكاي نيوز
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الكاتب: العنكبوت الالكتروني
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روسيا.. أول خطوة على طريق صناعة &quot;المقاتلة الفضائية&quot;
المقالة الجديدة أسرع من الصوت 6 مرات.

خطت روسيا أول خطوة على طريق صناعة طائرة مقاتلة "فضائية" هي الأولى من نوعها في العالم، وفق ما ذكرت وكالة "سبوتنيك" الروسية، السبت.

 

وذكرت الوكالة أن فريقا من وكالة الفضاء الروسية اخترع محركا يتمتع بإمكانيات محركين في آن واحد، هما المحرك الهوائي النفاث ومحرك الصواريخ الذي يعمل بالوقود السائل.

 

وطوّر المخترعون الروس هذا المحرك من أجل الطائرة المُنتظرة التي تستطيع أن تطير لبعض الوقت بسرعة 6 ماخ (أي حوالي 6 أمثال سرعة الصوت).

 

وأشار تقرير "سبوتنيك" إلى أن الاختراع الجديد سيمكّن "الطائرة الفضائية"، من مهاجمة أهداف في الفضاء القريب بالصواريخ، وهو أمر كان إلى وقت قريب ضربا من الخيال.

 

ويأتي تطوير هذا النوع من الطائرات السريعة جدا من أجل اعتراض أهداف لا تستطيع الطائرات الحالية، ومنها ميغ-31، الوصول إليها.

 

وبحسب وكالة الفضاء الروسية فإن دولا غربية تعمل حاليا على ابتكار محركات من هذا النوع، إلا أنها لا تزال تواجه مشكلة في تبريد نفسها.

المصدر: سكاي نيوز

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