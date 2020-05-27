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المصنفة ايضاً في: الدفاع والأمن, منوعات

روسيا تبدأ تصنيع أول "قاذفة شبح" استراتيجية

آخر تحديث: منذ 42 من الدقائق
المصدر: سكاي نيوز
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الكاتب: العنكبوت الالكتروني
عدد المشاهدات: 79
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روسيا تبدأ تصنيع أول &quot;قاذفة شبح&quot; استراتيجية
مقاتلة روسية من طراز "ستيلث"

قالت وكالة تاس الروسية الرسمية، الثلاثاء، إن موسكو بدأت بتصنيع نموذج لأول قاذفة شبح "ستيلث" استراتيجية، مع مضي البلاد قدما في تحديث ترسانتها العسكرية.

 

ونقلت تاس عن مصدر في وزارة الدفاع الروسية، قوله إن "الشركة الروسية المتحدة لصناعة الطيران" التي تسيطر عليها الدولة، تشرف على المشروع.

 

وأوضح المصدر أنه تم الشروع في شحن المواد التي تدخل في صناعة الطائرة، وأن العمل بدأ على قمرة القاذفة التي تعرف باسم "باك دا".

 

وأضاف: "التجميع النهائي للقاذفة يجب أن ينتهي بحلول عام 2021"، وفق ما ذكرت وكالة فرانس برس.

 

والقاذفات الشبح مصممة لتفادي رصدها من الرادارات، في الوقت الذي تحمل فيه كمية كبيرة من الأسلحة والذخائر.

 

ولم يكشف المسؤولون الروس سوى تفاصيل قليلة فقط عن المشروع، مع أن نائب وزير الدفاع أليكسي كريفوريتشكو صرّح العام الماضي، بأن شركة "توبوليف"، التي تشكل جزءا من الشركة المتحدة، تتولى قيادة المشروع.

 

وتشير التقارير الى أن تصميم جناح القاذفة الروسية الشبح سيكون مشابها لقاذفات "ستيلث" الأميركية، وستحلق أسرع من الصوت وتحمل صواريخ كروز وأسلحة أسرع من الصوت أيضا.

 

وتعتبر القاذفات الشبح الأميركية "بي 2" التابعة لسلاح الجو الأميركي، من بين المقاتلات الأكثر إثارة للخوف لدى الجيوش في العالم.

 

وتعمل الصين أيضا على قاذفة قنابل شبح بعيدة المدى تحمل اسم "شيان اتش-20"، وأفادت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوس" أنه قد يكشف النقاب عن القاذفة للمرة الأولى خلال معرض جوي في نوفمبر المقبل.

المصدر: سكاي نيوز

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