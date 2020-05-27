- روسيا تبدأ تصنيع أول "قاذفة شبح" استراتيجية
- روسيا.. أول خطوة على طريق صناعة "المقاتلة الفضائية"
- البؤرة الجديدة لفيروس كورونا.. أكثر من ألف وفاة في البرازيل خلال 24 ساعة
- “لا أستطيع التنفس، لا تقتلوني”.. فيديو يوثق مقتل رجل أمريكي أسود على يد الشرطة أثناء اعتقاله
- "أكبر خطوة للأمام منذ بدء الأزمة".. بريطانيا تقر ريمديسيفير كعلاج لكورونا
- "التباعد" السياسي يتمدد... و"التوتر العالي" في الكهرباء
- إحتواء "عاصفة" قبلان... ومجلس وزراء "مُكهرب" الجمعة
- أسرار وخفايا لبنانية
- بهذه الشروط يستطيع "الحزب" تغيير النظام
- قانون العفو... لن يمر
- هل يطلب المفتي إسقاط السلاح الطائفي؟
- العلامات التجارية تتهاوى والمحلات تختفي
- "خريطة طريق" بري: فرصة الإنقاذ الأخيرة
- المصارف تُفاجئ المودعين... ماذا يجري؟
- لماذا قرّر عون وباسيل رفع بطاقة الفدرالية من جديد؟
- سفينة الشحن "الكويت" تجلب اصابات كورونا جديدة لأستراليا
- أستراليا.. عمره 30 عاما: وفاة أصغر ضحية لفيروس كورونا
- الكابيتال كونترول... "عفا الله عمّن نهب"!
- كباش الصيغة في 3 قوانين أمام المجلس.. وفي ردّ مرسوم سلعاتا
- ملاحظات على مشروع «كابيتال كونترول»: تمييز ضدّ المقيمين... وخدمة شركات التأمين!
- "أرنب" الشيخ قبلان
- هل ”يُلدع” اللبنانيون من ”جحر” المصارف مرتين؟
- لبنان بلا مساعدات: صندوق النقد يرفض خطة الحكومة
- لأ. مش سنفريان!
- معركة توزيع الخسائر بدأت: الفقراء سيدفعون الثمن
- قانون العفو يقرّ غداً: العملاء و"الإرهاب" والمخدرات..
- حزب الله بلسان قبلان للمرشّحين الرئاسيين: كرسي بعبدا ثمنها مؤتمر تأسيسي
- لبنان: توتر بين ابن المفتي وصهر الرئيس
- لماذا القلق على بيروت؟
- لبنان المأزوم يتأرجح بين مشروعي الفدرلة والإقصاء
- المسيحيون ينتفضون... لا عفو من دون"المُبعدين" و"المحكومين"
- "دير عمار 2"... مسوّدة مبهمة
- أنطوان مسرّة عن كلمة قبلان: جهل كامل لمفهوم الميثاق
- رئيس "أمراض الرئة" في "الحريري": كورونا باتت أضعف في لبنان
- دياب على الحياد... و"اللقاء التشاوري" يُسجّل ملاحظاته
- "أمل" تُحذّر من "الشعبوية"... و"حزب الله" يرفض "المقايضة"
- واشنطن تُحْيي ملفّ ترسيم الحدود... من «معبر» باسيل
- الحكومة بعد الوباء: الانهيار بلا قفازات ولا أقنعة
- ألان بيفاني يُزعجهم
- يجب أن يكون هدف المقاومة تحويل كل الصواريخ إلى دقيقة
- لبنان يشارك في حصار سوريا
- شروط إسرائيليّة للمساعدات الدوليّة: الأزمة الاقتصاديّة اللبنانيّة تغري تل أبيب
- «أنوار المصيلح» في مواجهة بشير أبو زيد
- أردوغان والوهم.. والانتقام من مرحلة
- أهالي الموقوفين الإسلاميين في طرابلس: سنتحرّك في بيروت
- بري مستاء من طروحات «قبلان».. و«الصحة»: كورونا الثانية آتية
- لبنان بين «قانون قيصر» و«الإنزال» الإيراني في فنزويلا
- جلسة تشريعية غداً نجمها العفو العام.. وخلاف حول الفارين لإسرائيل
- توقعات الأبراج ليوم May 27, 2020
- المُقاومة اللبنانيّة بقِيادة السيّد نصر الله تَحتفِل بالذّكرى العِشرين لتحرير جنوب لبنان.. لماذا كان هذا النّصر مِحوريًّا غيّر كُلّ المُعادلات في المِنطقة؟ وهل سيتكرّر قريبًا في الجبهة الشماليّة والشرقيّة؟ وما هي أبرز دروسه المُستَخلصة؟ وبماذا اعترف الجِنرال أشكنازي آخِر الضبّاط المنُسَحِبين؟
اخترنا لكم
-
حسان دياب.. بطل في مسلسل مكسيكي ...الكاتب:
-
واشنطن: ما تأخّر تنفيذه من القرار 1559 ...الكاتب:
-
مشروع موازنة 2020: لا تأملوا خيراً.. ضرائب ...الكاتب:
-
هل يمكن أن يصل الإشعاع من انفجار ...الكاتب:
-
ريهانا تتألق في عشاءٍ رومانسي مع حبيبها ...الكاتب:
-
واشنطن تتقاطع مع «حزب الله» ولكن... ...الكاتب:
-
هَيَا … آخر الهاربات من قصور الخليج ...الكاتب:
-
سقوط "جدار برلين" السعودي بوقف الولاية على ...الكاتب:
-
سيناريو الغزو العراقي للكويت... الحلول الدبلوماسية تقتل ...الكاتب:
-
مفاجآت جورجينا رزق: كانت زوجة "علي" الثانية.. ...الكاتب:
-
فورين بوليسي: الأسد لم ينتصر أبدا… نجا ...الكاتب:
-
حكاية الدولة الاسلامية من الداخل ...الكاتب:
-
البِيض يرتكبون معظم جرائم القتل المتطرف لكنهم ...الكاتب:
-
ملكة بريطانيا بين نارين.. محمد بن راشد ...الكاتب:
-
بالفيديو.. نفق بين إسرائيل ولبنان يصل عمقه ...الكاتب:
-
لماذا يمنع الأسد عودة اللاجئين إلى بلادهم؟ ...الكاتب:
-
كايلي جينر تخطف الأنظار بفستان مثير... وبثمنٍ ...الكاتب:
-
إيران تهدد بإغراق بارجات أميركا... وترسل مسؤوليها ...الكاتب:
-
هل ستبدأ عملية إعمار سوريا في ظل ...الكاتب:
-
فرنسا تحاكم رفعت الأسد… من يعيد ثروته ...الكاتب:
روسيا تبدأ تصنيع أول "قاذفة شبح" استراتيجية
قالت وكالة تاس الروسية الرسمية، الثلاثاء، إن موسكو بدأت بتصنيع نموذج لأول قاذفة شبح "ستيلث" استراتيجية، مع مضي البلاد قدما في تحديث ترسانتها العسكرية.
ونقلت تاس عن مصدر في وزارة الدفاع الروسية، قوله إن "الشركة الروسية المتحدة لصناعة الطيران" التي تسيطر عليها الدولة، تشرف على المشروع.
وأوضح المصدر أنه تم الشروع في شحن المواد التي تدخل في صناعة الطائرة، وأن العمل بدأ على قمرة القاذفة التي تعرف باسم "باك دا".
وأضاف: "التجميع النهائي للقاذفة يجب أن ينتهي بحلول عام 2021"، وفق ما ذكرت وكالة فرانس برس.
والقاذفات الشبح مصممة لتفادي رصدها من الرادارات، في الوقت الذي تحمل فيه كمية كبيرة من الأسلحة والذخائر.
ولم يكشف المسؤولون الروس سوى تفاصيل قليلة فقط عن المشروع، مع أن نائب وزير الدفاع أليكسي كريفوريتشكو صرّح العام الماضي، بأن شركة "توبوليف"، التي تشكل جزءا من الشركة المتحدة، تتولى قيادة المشروع.
وتشير التقارير الى أن تصميم جناح القاذفة الروسية الشبح سيكون مشابها لقاذفات "ستيلث" الأميركية، وستحلق أسرع من الصوت وتحمل صواريخ كروز وأسلحة أسرع من الصوت أيضا.
وتعتبر القاذفات الشبح الأميركية "بي 2" التابعة لسلاح الجو الأميركي، من بين المقاتلات الأكثر إثارة للخوف لدى الجيوش في العالم.
وتعمل الصين أيضا على قاذفة قنابل شبح بعيدة المدى تحمل اسم "شيان اتش-20"، وأفادت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوس" أنه قد يكشف النقاب عن القاذفة للمرة الأولى خلال معرض جوي في نوفمبر المقبل.
تابعونا
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 177
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 52
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 32
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 27
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 22
- بالصور: نصائح للمرأة في كيفية التعري أمام الرجل 21
- حسن البنا مؤسس الجماعة.. بين اليهودية والماسونية 21
العنكبوت الالكتروني
العنكبوت الالكتروني - اخبار, مقالات ومنوعات.
سيدني - استراليا
- روسيا تبدأ تصنيع أول "قاذفة شبح" استراتيجية
- روسيا.. أول خطوة على طريق صناعة "المقاتلة الفضائية"
- تقرير للبنتاغون: الصين ستهزم الولايات المتحدة إذا نشبت الحرب
- تضرب براً وجواً وبحراً.. كل ما تريد معرفته عن المدمِّرة الصينية “تايب 055”
- بالفيديو: أستراليا تعرض أحدث مقاتلة مسيرة
- البحرية الأميركية تطوّر غواصات مسلحة بأشعة ليزر
- انتقاد سوري نادر للأسلحة الروسية
- أمريكا تتمنى الحصول على "القرش الأسود" الروسي
- كورونا.. كيف سيغير شكل حروب المستقبل للأبد؟
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)