رغم امتلاك تركيا صواريخ S-400.. أمريكا تواصل الاعتماد على أنقرة لإنتاج مكونات للمقاتلة F-35

طائرة F35 الأمريكية - رويترز

قال مسؤولون في وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) إنَّ الوزارة ستواصل الاعتماد على شركات الدفاع التركية في تصنيع مكونات رئيسية بالمقاتلة F-35، ليكون هذا أول تأكيد علني من جانب البنتاغون على أنَّ إدارة الرئيس دونالد ترامب خفَّفت تعهدها بإخراج أنقرة من برنامج الطائرة المقاتلة بحلول شهر مارس/آذار من هذا العام.

كانت الولايات المتحدة قد قررت استبعاد تركيا من برنامج إنتاج مكونات الطائرة F-35، وذلك على خلفية إصرار أنقرة وشرائها لمنظومة الدفاع روسية الصنع S-400، في صفقة أثارت اعتراض واشنطن.

تمديد للمشاركة بصناعة الطائرة: وكالة Bloomberg الأمريكية ذكرت، الأربعاء 1 يوليو/تموز 2020، أن تركيا تشارك في بناء هيكل الطائرة المركزي، و139 مكوناً في نظام دفع المحرك.

ومع أنَّ تركيا لا تزال ممنوعة من شراء الطائرة التي تصنعها شركة لوكهيد مارتن، قال المقدم مايك أندروز، أحد المتحدثين باسم البنتاغون، إنَّه جرى اتخاذ قرار في أواخر العام الماضي لـ"الوفاء بالترتيبات التعاقدية القائمة، وقبول استلام مكونات كان مُتعاقَداً عليها بالفعل".

أشار أندروز إلى أن الهدف هو "تجنُّب عمليات الفسخ المكلفة والمُعطِّلة والمُخرِّبة للعقود". وذُكِر القرار المتعلق بقطع الغيار في جملة واحدة في تقرير بشأن مقاتلة F-35 صادر عن مكتب المحاسبة الحكومي الأمريكي في مايو/أيار الماضي.

أندروز أوضح أيضاً أنَّه جرى تحديد مصادر بديلة "لكافة المكونات تركية الصنع وسيتم اللجوء إليها بعد انقضاء العقود التركية وتسليم العتاد".

استبعاد تركيا خيار قائم: كانت تركيا شريكاً أصيلاً في المقاتلة F-35، وشراؤها المزمع لنحو 100 مقاتلة منها جعلها واحداً من أكبر أربعة عملاء أجانب للمقاتلة الشبحية –إلى جانب اليابان وأستراليا والمملكة المتحدة- لكنَّها تعاقدت على ست طائرات فقط قبل تصدُّع العلاقة مع الولايات المتحدة.

بحسب Bloomberg تدعو نسخة مجلس الشيوخ الأمريكي من وثيقة السياسة الدفاعية المُنتظَر صدورها للعام المالي 2021 إلى تحويل تلك المقاتلات الست إلى الاستخدام من جانب سلاح الجو الأمريكي.

من جانبه، قال المتحدث باسم شركة لوكهيد مارتن، بريت آشورث، في رسالة بريد إلكتروني، إنَّه "اتساقاً مع توجيه وزارة الدفاع، تواصل شركة لوكهيد مارتن الابتعاد عن الموردين الأتراك" في ظل "انقضاء عقودهم القائمة وتحديد بدائل مؤهلة بالكامل".

وتُعَد تركيا رائدة عالمياً في مجال صناعة الطيران، وبحسب تحليل لقسم Bloomberg Government عام 2018، فإنَّ 10 شركات تركية في طريقها لجني قرابة 12 مليار دولار من مكونات المقاتلة F-35.

كذلك ووفقاً لمعلومات كشفت عنها شركة لوكهيد مارتن ومقرها مدينة بيثيسدا بولاية ماريلاند، تُركِّب الشركة التركية لصناعات الفضاء أيضاً أبواب حجرات الأسلحة، وأبراج الجو-أرض المستخدمة لحمل المعدات.

أما بيانات البنتاغون، فتشير إلى أن الشركات التركية تصنع 817 جزءاً من أجزاء هيكل الطائرة البالغة 24 ألفاً تقريباً، و188 جزءاً من أجزاء المحرك البالغة 3 آلاف تقريباً.