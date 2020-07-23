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تجهيز الدفعة الأولى لمقاتلات "سوخوي 35" إلى مصر
ذكرت تقارير إعلامية روسية أنه جرى تجهيز الدفعة الأولى من مقاتلات "سوخوي 35" الأكثر تطورا، التي تم تصنيعها خصيصا للقوات الجوية المصرية.
وقال موقع "توب وور" الروسي المتخصص في شؤون الدفاع، إن الدفعة الأولى من المقاتلات أقلعت من مطار شركة "كومسومولسك أون أمور" للطيران، وتوجهت إلى الجزء الأوروبي من ورسيا حيث سيتم تسليمها إلى العميل.
وظهرت صور أول 5 مقاتلات من طراز "Su 35" تم بناؤها لصالح القوات الجوية المصرية على الإنترنت، حيث توقفت في مطار نوفوسيبيرسك تولماتشيف خلال رحلة إلى الجزء الأوروبي من روسيا.
ويتبين من الصور الفوتوغرافية، عدم وجود علامات تعريف على الطائرات، لكن أرقام الذيل على الركوب مرقمة من 9210 إلى 9214.
ولم ترد أي تعليقات رسمية من وزارة الدفاع الروسية بشأن هذه الطائرات.
وفي 2018، وقعت روسيا ومصر عقدا لتوريد 24 مقاتلة من هذا الطراز بقيمة ملياري دولار.
وبالإضافة إلى الطائرة نفسها، يتضمن التسليم أنظمة تسليح الطائرات لـ"Su 35"، لكن لم يتم الكشف عن تفاصيلها.
وبعد استقبال المقاتلات الأولى، ستصبح مصر ثاني مشتر أجنبي للطائرة "سوخوي 35" بعد الصين التي استلمت 24 طائرة بين عامي 2016 و2018.
وتعد "سوخوي 35" مقاتلة تفوق جوي روسية، بالإضافة لكونها مقاتلة متعددة المهام، أحادية المقعد ثنائية المحرك، وهي ذات قدرة فائقة على المناورة تنتمي إلى جيل المقاتلات 4++، من تصميم شركة "سوخوي".
وزودت المقاتلة بأنواع متعددة من الصواريخ قصيرة ومتوسطة وبعيدة المدي ذات دقة الإصابة العالية، وكذلك بنظام رادار متطور يمنحها القدرة على تتبع عدد كبير من الأهداف المعادية وتدمير كل أنواع الأهداف الجوية والأرضية والبحرية، كما أن قدرتها الفائقة على المناورة وتزويدها بصواريخ جو جو بعيدة المدى يؤمن لها التفوق النوعي في حالة القتال جوا مع الطائرات المعادية الحديثة.
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