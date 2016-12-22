إعلانات Zone 4B

[CLOSE]

إعلانات Zone 3B

[CLOSE]
أحدث الأخبار:

إعلانات Zone 2B

[CLOSE]
الرئيسية | المزيد | العلوم والبيئة | هذه الأعراض الـ6 تدل على وجود جلطات بجسمك
المصنفة ايضاً في: العلوم والبيئة, منوعات

هذه الأعراض الـ6 تدل على وجود جلطات بجسمك

آخر تحديث: منذ 13 ساعة 45 دقيقة
المصدر: العربية نت
الكاتب: العنكبوت الالكتروني
عدد المشاهدات: 1118
قيّم هذا المقال/الخبر:
0
حجم الخط: A+ A-
نسخة صالحة للطباعة   نسخة نصية   أرسل إلى صديق
هذه الأعراض الـ6 تدل على وجود جلطات بجسمك

رغم أن تجلط الدم يعد أحد آليات الجسم الدفاعية، مثلما يحدث عندما يتجلط الدم لوقف نزيف سببته إصابة ما، إلا أنه في بعض الأحيان يحدث تجلط الدم في أجزاء من الجسم ليست بحاجة إلى ذلك نتيجة انسداد بالأوعية الدموية، الأمر الذي قد يسبب سكتة دماغية أو أزمة قلبية.

 

ولتجنب العواقب الوخيمة لوجود جلطة دموية خفية في أجسامنا لا تتم معالجتها، إليكم 6 علامات مرضية تدل على وجود تلك الجلطات بالجسم، وفق ما جاء في موقع "بولدسكاي" المعني بالصحة:

 

1- الشعور بالألم والتشنجات العضلية

 

قد يكون الشعور بآلام مستمرة في الجسم مع تكرار التشنجات العضلية، أحد أعراض الإصابة بجلطة دموية، الأمر الذي يتطلب استشارة الطبيب بشكل فوري.

 

2- السعال غير المبرر

 

يعتبر السعال غير المبرر أيضا من أهم أعراض الجلطة الدموية والتي تحتاج أيضا إلى مراقبة معدل ضربات القلب والتنفس.

 

3- ضيق التنفس

 

يمثل ضيق التنفس أحد علامات وجود جلطة دموية في الرئتين، لذا ينصح بالتحقق في هذه الحالة من أعراض أخرى مثل آلام في الصدر، والدوخة أو تسارع دقات القلب.

 

4- آلام الصدر مع التنفس العميق

 

يجب توخي الحذر واستشارة الطبيب بشكل فوري حال الشكوى من آلام الصدر المصاحبة للتنفس العميق، لأنها أحد المؤشرات الخطيرة على وجود جلطة بالدم.

 

5- الخطوط الحمراء على الجلد

 

يمكن ان تظهر جلطات الدم على شكل خطوط حمراء بطول الأوردة، وفي هذه الحالة لا تعتبر الأوردة طبيعية ويجب استشارة الطبيب فوراً.

 

6- تورم الساقين

 

من الشائع أن تورم الساقين يكون ناتجاً عن الجلطة، لأنها تؤثر على الدورة الدموية، مما يمنع وصول الأكسجين إلى الأجهزة الحيوية بالجسم، الأمر الذي يتطلب استشارة طبية فورية.

 

المصدر: العربية نت

إعلانات Zone 5B

[CLOSE]

إشترك في خلاصة التعليقات عدد التعليقات: (0 منشور)

المجموع: | عرض:

إكتب تعليق

البريد الالكتروني يبقى سرّي و لا ينشر
  • عريض
  • مائل
  • خط بالأسفل
  • إقتباس

الرجاء إدخال الرمز الذي يظهر في الصورة:

Captcha

- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع

- (سياسة نشر التعليقات)

  1. دول خليجية تحذر رعاياها من السفر إلى لبنان (5.00)

  2. وفاة "ملكة الديسكو" دونا سمر عن 63 عاماً (5.00)

  3. معارض صيني ضرير بمطار بكين متوجهاً لنيويورك (5.00)

  4. الاكتئاب لدي المراهقين .. له إشارات يجب الانتباه لها (5.00)

  5. صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)

  6. فيلم منتظر يكشف تفاصيل اغتيال بن لادن (5.00)

  7. أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)

  8. الرحيل المفاجئ (5.00)