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10 أنواع من الأطعمة تنظف الشرايين وتقي الإنسان خطر الأزمات القلبية
تعتبر النوبات القلبية من أخطر مهددات حياة الإنسان، ومن أهم أسبابها انسداد الشرايين، بما يقطع تدفق الدم الطبيعي إلى القلب، وبالتالي يتعرض الشخص لنوبة قلبية.
كما أن الإجهاد، وعدم ممارسة الرياضة وعدم اتباع أنظمة غذائية صحية تعد جميعها من أسباب الإصابة بالأزمات القلبية.
وللحماية من خطر التعرض للنوبات القلبية ينصح باتباع نظام غذائي صحي يعتمد بشكل كبير على الخضراوات والفواكه الطازجة، هذا بالإضافة إلى الإكثار من تناول الأطعمة التي تعمل على تنظيف الشرايين وتحافظ على صحة القلب.
وفيما يلي 10 أنواع من الأطعمة تحافظ على القلب وتقيه خطر الأمراض، وفق ما جاء في موقع «بولد سكاي» المعني بالصحة:
سمك السلمون: يساعد سمك السلمون الغني بالأحماض الدهنية الصحية على خفض مستوى الكوليسترول بالدم، والذي يعتبر ارتفاعه أحد الأسباب الشائعة للإصابة بالنوبات قلبية.
عصير البرتقال: يحتوي عصير البرتقال على فيتامين C ومضادات للأكسدة تساعد في حماية الأوعية الدموية من التلف، كما أنه يحافظ على المستوى الطبيعي لضغط الدم.
المكسرات: تعتبر أيضا من الأطعمة المهمة لصحة القلب، وذلك لما تحتوي عليه من أحماض أوميغا 3 الدهنية والدهون غير المشبعة، والتي تساعد على خفض مستويات الكوليسترول في الدم وضمان عدم التعرض لانسدادات بالشرايين وبالتالي المحافظة على صحة القلب.
الكركم: يحتوي الكركم على الكيركومين والذي يعمل كعامل قوي مضاد للالتهابات، مما يقلل الالتهاب، وكذلك تخزين الدهون الزائدة، الأمر الذي يجعل من إضافته إلى وجبات الطعام وسيلة فعالة للحماية من أمراض القلب.
الشاي الأخضر: يحتوي على مضادات قوية للأكسدة تعمل بفاعلية في حماية القلب، كما أنه يساعد في خفض مستويات الكوليسترول بالدم ويحسن عملية التمثيل الغذائي. لذا ينصح بتناول كوبين من الشاي الأخضر يوميا للحصول على أفضل النتائج.
البطيخ: يمكن اعتباره من أفضل الأطعمة التي تحافظ على صحة القلب، لأنه يحفز إنتاج حمض النيتريك والذي يحافظ على نظافة الأوعية الدموية.
الحبوب الكاملة: الحبوب الكاملة مثل الشوفان، وخبز الحبوب الكاملة، والأرز البني تعد من أهم الأطعمة التي تساعد في منع النوبات القلبية. حيث يساعد تناولها بانتظام على تنظيف الأوعية الدموية والحفاظ على صحة القلب وذلك لاحتوائها على الكثير من الألياف التي تنظم مستويات الكوليسترول في الدم.
التوت البري: يحتوى على كمية وفيرة من البوتاسيوم، ويساعد في المحافظة على المستوى الطبيعي للكوليسترول بالدم، وأثبتت الدراسات أن تناول كوبين من عصير التوت البري يوميا تقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب بنسبة 40%.
الرمان: يعتبر من الأطعمة التي تساعد في منع النوبات القلبية، فهو غني بالمغذيات النباتية التي تساعد على تحفيز إنتاج أكسيد النيتريك في الجسم والذي يضمن نظافة الشرايين.
الأفوكادو: تنظم الدهون الصحية الموجودة في الأفوكادو مستويات الكوليسترول في الجسم، وهذا يضمن سلامة الشرايين وصحة القلب.
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