موقع أسترالي: 20 غذاء 0 سعرات حرارية

استراليا (ترجمة: العنكبوت الالكتروني) - - عرض موقع نيوز. كوم الأسترالي قائمة مكونة من 20 من الأغذية لا تكسب الجسد سعرات حرارية زائدة.

وبالنسبة لهؤلاء الذين يبدأون نظاما غذائيا للتخسيس في العام الجديد، فإن قائمة هذه الأطعمة صفرية السعرات الحرارية تفيدهم بشدة إذ يستطيعون تناول كميات منها دون إكساب الجسد المزيد من السعرات، مما يؤدي إلى خسارة كيلوجرامات من الوزن الزائد.

الكرفس مثلا يعد مثالا نموذجيا إذ انه لا يحتوي إلا على ماء وألياف نبايتة، كما تشمل القائمة الفراولة والتفاح والمشمش والبصل والبطيخ وغيرها.

ورغم ذلك، ثمة خبراء تغذية لا يتفقون مع فكرة سلبية السعرات الحرارية.

ليزا موسكفيتيز خبيرة الطعام قالت: "الشائعات حول الأطعمة سلبية السعرات الحرارية تعتمد على فكرة حرق الجسد لسعرات حرارية أكبر لهضم الطعام أكثر مما يحتويه الطعام".

ولذلك مثلا، فإن تناول خضروات بقمية 20 سعرا حراريا يجعل الجسد يستخدم 30 سعرا حراريا لهضمه، فهل يعني ذلك وجود عجز 10 سعرات؟ وأجابت الخبيرة: "لا بالطبع".

وفسرت ذلك قائلة: "تناول الكرفس مثلا طول اليوم سيجعلك راغبا أكثر في افتراس أطعمة مليئة بالسعرات الحرارية لتعويض النقص، كالآيس كريم".

لكن الدكتور دونالد هينسورد يؤمن بجدوى طريقة السعراات السلبية في إنقاص الوزن، وأضاف: "الأطعمة التي تحتوي على سعرات قليلة مثل الكرفس وغيره من الخضروات غير النشوية تقدم سعرات قليلة جدا وتتطلب طاقة أكبر لهضمها".

واستطرد: "يعني ذلك نظريا أنها لا تكسب الجسد أي سعرات بحساب الطاقة المستهلكة في هضمها لكن لا توجد دراسة علمية مؤكدة تثبت هذا التأثير".

وفيما يلي قائمة بـ 20 غذاء لا يكسب الجسد سعرات حرارية زائدة:

1- التفاح

2-البرقوق

3. الشمندر

4. البروكلي

5. القرنبيط

6. الكرفس

7. الجرجير

8. الخيار

9. الثوم

10. جريب فروت

11. الفاصوليا الخضراء

12. كالي

13. الكرات

14. الليمون

15. الخس

16. البصل

17. توت العليق

18. الفراولة

19. السويدي

20. البطيخ

1. Apples

2. Apricots

3. Beetroot

4. Broccoli

5. Cauliflower

6. Celery

7. Watercress

8. Cucumber

9. Garlic

10. Grapefruit

11. Green beans

12. Kale

13. Leeks

14. Lemons

15. Lettuce

16. Onions

17. Raspberries

18. Strawberries

19. Swede

20. Watermelon

المصدر: news.com.au رابط المصدر الاصلي: اضغط هنا