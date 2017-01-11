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المصنفة ايضاً في: العلوم والبيئة, استراليا, منوعات

موقع أسترالي: 20 غذاء 0 سعرات حرارية

آخر تحديث: منذ 1 ساعة
المصدر: news.com.au
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الكاتب: العنكبوت الالكتروني
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موقع أسترالي: 20 غذاء 0 سعرات حرارية

استراليا (ترجمة: العنكبوت الالكتروني) - - عرض موقع نيوز. كوم الأسترالي قائمة مكونة من 20 من الأغذية لا تكسب الجسد سعرات حرارية زائدة.

 

وبالنسبة لهؤلاء الذين يبدأون نظاما غذائيا للتخسيس في العام الجديد، فإن قائمة هذه الأطعمة صفرية السعرات الحرارية تفيدهم بشدة إذ يستطيعون تناول كميات منها دون إكساب الجسد المزيد من السعرات، مما يؤدي إلى خسارة كيلوجرامات من الوزن الزائد.

 

الكرفس مثلا يعد مثالا نموذجيا إذ انه لا يحتوي إلا على ماء وألياف نبايتة، كما تشمل القائمة الفراولة والتفاح والمشمش والبصل والبطيخ وغيرها.

 

 

 

ورغم ذلك، ثمة خبراء تغذية لا يتفقون مع فكرة سلبية السعرات الحرارية.

 

ليزا موسكفيتيز خبيرة الطعام قالت: "الشائعات حول الأطعمة سلبية السعرات الحرارية تعتمد على فكرة حرق الجسد لسعرات حرارية أكبر لهضم الطعام أكثر مما يحتويه الطعام".

 

 

ولذلك مثلا، فإن تناول خضروات بقمية 20 سعرا حراريا يجعل الجسد يستخدم 30 سعرا حراريا لهضمه، فهل يعني ذلك وجود عجز 10 سعرات؟ وأجابت الخبيرة: "لا بالطبع".

 

وفسرت ذلك قائلة: "تناول الكرفس مثلا طول اليوم سيجعلك راغبا أكثر في افتراس أطعمة مليئة بالسعرات الحرارية لتعويض النقص، كالآيس كريم".

 

 

لكن الدكتور دونالد هينسورد يؤمن بجدوى طريقة السعراات السلبية في إنقاص الوزن، وأضاف: "الأطعمة التي تحتوي على سعرات قليلة مثل الكرفس وغيره من الخضروات غير النشوية تقدم سعرات قليلة جدا وتتطلب طاقة أكبر لهضمها".

 

واستطرد: "يعني ذلك نظريا أنها لا تكسب الجسد أي سعرات بحساب الطاقة المستهلكة في هضمها لكن لا توجد دراسة علمية مؤكدة تثبت هذا التأثير".

 

 

وفيما يلي قائمة بـ 20 غذاء لا يكسب الجسد سعرات حرارية زائدة:

 

1- التفاح

2-البرقوق

3. الشمندر

4. البروكلي

5. القرنبيط

6. الكرفس

7. الجرجير

8. الخيار

9. الثوم

10. جريب فروت

11. الفاصوليا الخضراء

12. كالي

13. الكرات

14. الليمون

15. الخس

16. البصل

17. توت العليق

18. الفراولة

19. السويدي

20. البطيخ

 

1. Apples

 

2. Apricots

 

3. Beetroot

 

4. Broccoli

 

5. Cauliflower

 

6. Celery

 

7. Watercress

 

8. Cucumber

 

9. Garlic

 

10. Grapefruit

 

11. Green beans

 

12. Kale

 

13. Leeks

 

14. Lemons

 

15. Lettuce

 

16. Onions

 

17. Raspberries

 

18. Strawberries

 

19. Swede

 

20. Watermelon

 

 

المصدر: news.com.au
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