"نوكيا 6" يتحدى "آيفون 7".. مقارنة بالسعر والمواصفات

عادت نوكيا إلى سوق الهواتف الذكية عبر جهاز "نوكيا 6" في مسعى لاستعادة موطئ قدم في تلك السوق التي تسيطر عليها هواتف أندرويد وآيفون.

ويعتمد جهاز "نوكيا 6" على الإصدار "نوغات" من نظام التشغيل أندرويد، لذلك يضعه كثيرون في صف الأجهزة المنافسة لآيفون. فما هو الفرق في المواصفات والسعر بين "نوكيا 6" وأقرب منافسيه من أبل هاتف "آيفون 7"؟

نبدأ بالسعر، إذ سيتوفر هاتف "نوكيا 6" بـ 250 دولارا بالمقارنة مع 650 دولار لأرخص هاتف "آيفون 7"، والفرق كبير بين الجهازين رغم أن جهاز نوكيا يتحدى في كثير من مواصفاته التقنية هاتف آيفون 7، حسب موقع "غادجيتس".

سماكة هاتف "آيفون 7" تبلغ 7.10 ميليمترا، أما "نوكيا 6" فهو أكثر سماكة بمقدار 0.75 من الميليمتر.

سعة البطارية في جهاز "نوكيا 6" هي 3000 ميلي أمبير، أما سعتها في هاتف "آيفون 7" فهي 1960 ميلي أمبير، وكل من البطاريتين غير قابلتين للإزالة.

قياس الشاشة في "نوكيا 6" يبلغ 5.5 إنش، أما هاتف "آيفون 7" فهو أصغر قليلا ويبلغ قياس شاشته 4.70 إنش. وتبلغ الدقة القصوى في جهاز نوكيا 1080x1920 بيكسل، بينما هي 750x1334 بيكسل في آيفون 7.

يعتمد هاتف "نوكيا 6" على معالج Snapdragon 430 من شركة كوالكوم وهو مزود بـ 8 وحدات حوسبة، بينما يقتصر معالج "آيفون 7" على 4 وحدات حوسبة وهو من طراز A10 Fusion.

الذاكرة المؤقتة RAM لهاتف "نوكيا 6" تبلغ 4 غيغابايت، وهي ضعف الذاكرة المؤقتة في "آيفون 7" التي تقتصر على 2 غيغابايت.

أما سعة التخزين الداخلية في "نوكيا 6" فهي 64 غيغابايت، في حين يتوفر هاتف "آيفون 7" بعدة سعات تخزين هي 32 غيغابايت و64 غيغابايت و256 غيغابايت. ويتيح جهاز نوكيا توسيع التخزين عبر بطاقة microSD، في حين لا تتوفر هذه الميزة في "آيفون 7".

دقة الكاميرا الخلفية في "نوكيا 6" هي 15 ميغابيكسل، في حين أن دقة الكاميرا في "آيفون 7" تبلغ 12 ميغابيكسل، وتعتمد كل من الكاميراتين على فلاش للصور الليلية. أما الكاميرا الأمامية في "نوكيا 6" فتبلغ دقتها 8 ميغابيكسل مقارنة بـ7 ميغابيكسل في "آيفون 7".

يتيح جهاز نوكيا الجديد استخدام شريحتي هاتف "SIM" في وقت واحد، في حين يعتمد "آيفون 7" على شريحة وحيدة.

يعتمد "نوكيا 6" على نظام التشغيل أندرويد بالإصدار 7.0 الذي يحمل اسم "نوغات"، في حين يعتمد "آيفون 7" على iOS 10.

المصدر: سكاي نيوز