اتبع هذه الطريقة.. وقل وداعاً للسكري والأورام والوزن الزائد

نلجأ عادة الى رمي قشر الليمون لأننا لا نستسيغ طعمه، ولكن عليك أن تدرك أنك عندما تستخدم الليمون الحامض بكافة أجزائه بما في ذلك القشرة، ستستفيد من العناصر الغذائية والخصائص العلاجية الموجودة في الحامض أكثر بحوالى 5- 10 أضعاف.

بالإضافة إلى غناه بالفيتامين C، يحتوي الليمون الحامض المجلد على 10 أضعاف نسبة المعادن مثل الزنك، البوتاسيوم، المغنيزيوم، الكالسيوم، وثلاثة أضعاف نسبة الفيتامينات A, E, B6.

بفضل الحامض يمكنك أن تخسر الوزن وأن تقضي على عدد من الأورام الخبيثة كما يمكنك أن تمنع السكري وأن تتحكم بالضغط المرتفع وتهدئ أسيد المعدة وتخفض الحرارة حتى.

حتى تستمتع بالفوائد العلاجية لليمون الحامض، أنت بحاجة إلى تجليده قبل استخدامه:

اغسل، ونظف، وجفف ثم ضع الليمون في الثلاجة. حالما يتجمد أخرجه من الثلاجة ومن ثم قص أحد طرفيه لجعله مسطحاً.

استعمل مبشرة الجبنة لتبشر الليمون الحامض من الجهة المسطحة.

بعد ذلك خزن الليمون الحامض المبشور واستعمله في وجباتك.

طعم الليمون الحامض المبشور مختلف وأكثر نكهة مقارنة مع عصير الليمون الحامض.

المصدر: وكالات