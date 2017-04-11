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علماء يكتشفون طريقة مذهلة لنمو أسنان جديدة
استراليا (ترجمة: العنكبوت الالكتروني) - - سقوط الأسنان يمثل جزءا من طفولة أي إنسان لا يدعو إلى القلق، حيث يمكن تعويض ما راح، لكن الأمر يختلف البتة بالنسبة للبالغين إذ أن الأضراس أو الأنياب المكسورة أو الأسنان العادية تتطلب تدخلا صناعيا من خلال تركيب أو زرع أسنان بديلة.
بيد أن استخدام الخلايا الجذعية المأخوذة من الأسنان من أجل نمو أسنان جديدة وعظام الفك طفرة جديدة توصل إليها فريق بحثي، ومن المتوقع أن تطيح بكافة أساليب استبدال الأسنان الحالية.
كما أشار الفريق البحثي إلى إمكانية استخدام الخلايا الجذعية في إعادة بناء فك المريض بعد إصابة خطيرة أو مرض فتاك.
النتائج المذكورة أعلنتها باحثة بكلية "توفتس" لطب الأسنان Tufts School of Dental Medicine.
الباحثة هو بام يليك، أستاذة تقويم الأسنان، حيث استطاعت مع زملائها الباحثين تطوير أساليب لنمو أسنان وعظام جديدة سليمة من خلال الخلايا الجذعية المشتقة من الأسنان، وهو نمط يستطيع التطور إلى أنواع مختلفة من الأنسجة المتعلقة بالفم.
وبعد حصولها على خلايا جذعية سليمة من لب أحد أسنان شخص بالغ، قامت يليك ورفاقها بعزلها في المعمل، ثم تمكنوا من تحويلها تدريجيا إلى برعم يتألف من مجموعات صغيرة من أنسجة رخوة تنمو في النهاية إلى سن كاملة.
إنها ثورة جديدة في عالم الطب لتعويض الأسنان التالفة أو الضائعة.
وذكرت الباحثة أن براعم الأسنان معقدة للغاية حيث تتكون فقط في ظروف تماثل فك الجنين، حيث تبدأ العظام والأسنان والحنك واللثة في التبلور.
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