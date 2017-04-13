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فيتامين سي علاج بديل لمرض السرطان

آخر تحديث: منذ 12 دقيقة
المصدر: DW
الكاتب: العنكبوت الالكتروني
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فيتامين سي علاج بديل لمرض السرطان

قد يكون كوب من عصير البرتقال أو الليمون أو أي نوع آخر من الخضروات والفواكه الذي يحتوي على كميات عالية من فيتامين سي كفيل بالوقاية من الإنفلونزا والزكام، و يستخدم كعلاج منزلي لطيف لنزلات البرد، وذلك لأهمية فيتامين سي للجسم على كافة المستويات. وبما أن الجسم غير قادر على تصنعيه أو تخزينه، لذلك يُنصح بضمه إلى النظام الغذائي اليومي لضمان صحة جيدة، ولإعفاء الأم من ملاحقة العائلة بحبات البرتقال ووجبات السبانخ طيلة اليوم. كما عرف عن فعاليته لمكافحة مرض السرطان قديماً أيضاً، غير أن طريقة أخذه (عبر الفم) لم تثبت نجاعتها.

 

وأظهرت الأبحاث أن الطرق العلاجية التقليدية لمرض السرطان كالعلاج الكيميائي والإشعاعي قد تكون ضارة جداً للجسم وفرص النجاة من خلالها ضعيفة. إذ توصل باحثون من جامعة أيوا إلى العلاج البديل الذي يشكله فيتامين سي لدعم هذه الوسائل التقليدية. غير أنهم يعتقدون بأن الطريقة التقليدية لأخذه (عبر الفم) غير مجدية للعلاج، حيث أثبتت التجارب أن لفيتامين سي فائدة كبيرة وقوة بمكافحة أمراض السرطان إذا ما أعطي بالحقن الوريدي. بحسب ما ذكره موقع (هايلبراكسيس) الألماني.

 

وكشفت التجارب التي أجراها الباحثون على الفئران بأن وجود جرعة عالية من فيتامين سي في الدم تهاجم الخلايا السرطانية وتقتلها دون أن تؤذي الخلايا السليمة. كما أثبتت المرحلة الأولى من التجارب سلامتها على المرضى في المراحل المتقدمة.

المصدر: DW

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